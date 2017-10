Uitandu-ne la piata locala, site-urile a 9 din 10 magazine online se incarca greu sau foarte greu, facand experienta achizitiei online mult mai greoaie. In cadrul competitiei GPeC, au fost analizate peste 300 de platforme online locale, iar principalii factori ce determina slaba lor functionare sunt dimensiunile mari ale paginilor, optimizarea limitata la nivel de programare si serviciile de hosting, mentioneaza Dan Virtopeanu, Managing Partner Breeze Mobile si membru in cadrul juriului GPeC.

Potrivit studiului Akamai, lider mondial in servicii de Network Content Delivery (CDN), fiecare zecime de secunda de intarziere din timpul de incarcare al unui website pe dispozitivele mobile poate afecta rata de conversie in sens negativ, cu pana la 7%. Totodata, doua secunde de intarziere din timpul de incarcare al unei pagini web de pe dispozitivele mobile poate creste bounce rate-ul cu 103%, 53% dintre utilizatori neasteptand mai mult de 3 secunde pentru incarcarea unei pagini.

In Romania, pe baza celor mai recente date prelucrate de catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) in luna august 2017, utilizatorul mediu de telefonie mobila si internet pe mobil consuma lunar 756 MB trafic de internet mobil, statisticile indicand o crestere cu peste 50%.

„Optimizarea magazinelor online pentru mobil este obligatorie in 2017. Stim deja ca traficul de pe mobil il depaseste pe cel de pe desktop, in unele cazuri acesta trecand de pragul de 60%. Prin urmare, magazinele online trebuie sa isi eficientizeze prezenta pe segmentul mobile si sa investeasca intr-un design si continut de calitate pentru ca experienta clientilor lor sa fie una cat mai placuta si mai facila. Trebuie sa intelegem ca avem un public din ce in ce mai educat, care stie sa aleaga si poate, in orice moment, sa opteze pentru serviciile unui alt magazin online, din Romania sau din alte piete”, mentioneaza Andrei Radu, CEO & Founder GPeC.

