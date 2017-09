Nu exista “nu pot”, exista “nu vreau (suficient de mult)”. Acest lucru este valabil cu atat mai mult in afaceri, iar a porni un business pe platforma gigantului Amazon, desi nu este neaparat usor, reprezinta o provocare de pe urma careia multi castiga – inclusiv in Romania. Am fost curiosi sa aflam ce rezultate concrete inregistreaza cei care incep un business de eCommerce pe Amazon .

Am discutat cu Alin Bugeac, fondator AMZ Hub, o comunitate de peste 7.000 de membri care urmeaza cursuri de vanzari pe platforma Amazon, ofera ponturi si informatii utile, se sfatuiesc si invata din greseli.

Cat castiga, concret, cei care au pornit vanzari pe Amazon

Am inceput prin a-l intreba pe Alin care au fost rezultatele celui mai recent curs sustinut de AMZ Hub, finalizat la sfarsitul lunii iunie. In cadrul acestor cursuri, cei inscrisi invata de la A la Z cum sa porneasca un business pe Amazon – de la crearea magazinului, alegerea produselor, importuri, inscrierea pe platforma, branding, marketing, taxe si incasari.

“Cel mai recent curs pe care l-am terminat in totalitate este Seria 1, la sfarsitul lunii iunie. Iar rezultatele au fost excelente, daca ne raportam la perioada de 2-3 luni de cand acesti cursanti s-au lansat pe Amazon. Ca sa vorbim si pe cifre, veniturile lor variaza intre 1.500-12.000 $ luna”, puncteaza Alin Bugeac.

In prezent AMZ Hub este in plina desfasurare cu Seria 2 de cursanti, parcurgand peste 70-75% din materie si mai bine de jumatate din cursanti sunt in faze avansate privind lansarea produsului pe Amazon.

“Pe data de 6 noiembrie o sa incepem oficial “AMZ StartUp 3”, adica seria 3-a, curs pe care l-am imbunatatit pe parcus, adaugand inca doua module fata de prima serie. Aceste doua module sunt “Cum sa vinzi in Europa pe Amazon” si “Fiscalitatea pe Amazon”. Inscrierile pentru StartUp3 incep pe 20 septembrie si vor tine pana pe 5 noiembrie, iar pretul intregului curs este de 4.500 lei, TVA inclus. Primele 100 de persoane care se inscriu si care fac parte din comunitatea noastra, adica din cel mai mare grup de Facebook din tara care se adreseaza persoanelor interesate de acest tip de business, vor avea o reducere de 1.000 lei”, spune Alin Bugeac.

Asteptarile sale privind aceasta a treia serie sunt sa creasca aceasta comunitate in care se sprijina unii pe altii si sa se ajute reciproc sa isi atinga obiectivele. “Sunt ferm convins ca cei care vor intra in comunitatea noastra vor ramane placut surprinsi de ce cat de unita este comunitatea AMZ HUB”.

Cea mai activa categorie de vanzatori pe Amazon face parte din grupa de varste 25-34 de ani, peste 70% fiind barbati; mare parte din cursanti sunt din Romania, insa AMZ Hub atrage oameni si din Marea Britanie, Germania, Moldova sau chiar SUA.

“Tine de preferintele fiecaruia ce produse alege sa listeze pe Amazon; de asemenea, fiecare cursant are flexibilitatea de a interpreta informatia din cursul nostru si de a implementa in functie de preferinte. Sa nu uitam ca acesti cursanti au de la lansare doar 2-3 luni, si nu toate produsele se vand puternic de la inceput”, subliniaza Alin Bugeac.

Insist putin pe aceasta tema, intrebandu-l pe Alin cu ce este de preferat sa intri pe platforma Amazon – produse scumpe sau cu pret mediu/mic?

“Personal, consider ca produsele cu preturi cuprinse intre 14-50$, pentru ca acopera o foarte mare paleta de produse, iar investitia initiala este una minima. Cand vorbim de produse de peste 100-200 $ pret de vanzare, vorbim de un cost de productie de aproximativ 20-60 $/bucata la care se adauga transportul care este posibil sa fie mai scump. Daca ne gandim ca ar fi recomandat sa incepem cu un stoc de minim 500 de bucati, investitia necesara ar fi destul de mare”, explica Alin Bugeac.

“Secretele” afacerii

Il intreb pe Alin care sunt “dedesubturile” acestei afaceri si cat de dinamic/des se schimba regulile Amazon – una dintre principalele provocari pentru selleri.

“Cred ca secretul acestei afaceri consta in mai multi factori foarte importanti, aici putand enumera alegerea produsului, negocierea cu furnizorii, logistica, promovarea si felul in care iti gandesti crearea brandului cu care urmeaza sa vinzi pe Amazon”.

Libertatea de miscare pe care ti-o ofera acest tip de afacere este ca poti lucrezi pe aproape orice tip de firma doresti, fie din ea din Romania, Asia, SUA. Important este ca acea tara sa fie acceptata pe Amazon, completeaza el.

“Amazon se schimba foarte des, cam odata la 5-6 luni are loc o schimbare majora, un ultim exemplu a fost cand a interzis giveaways-urile - oferirea produselor gratuite in schimbul review-urilor, sau cand Amazon a inchis portile pentru vanzatorii noi in trimestrul IV din 2016. Iar aici intervine forta comunitatii, in care reusim sa ne mobilizam si sa trecem impreuna peste toate aceste schimbari”, mai spune Alin.

A nu se intelege ca este un business infailibil

Ca orice business, nu exista o reteta perfecta, prin care toti castiga – daca ar fi asa, toti ar intra in platforma Amazon.

“Nici acest tip de afacere nu poate “fenta” unele reguli ale Universului privind selectia naturala. Daca vorbim strict de cursantii nostri, din numarul total de persoane prezente in Seria 1, care s-a termnat la sfarsitul lunii iunie, s-au lansat pana acum proximativ 25% din ei, cu totii avand venituri intre 1.500-12.000 $ pe luna. Inca circa 30-35% dintre ei sunt cu produsele in productie sau cu produsele in drum spre Amazon, deci in total vorbim de aproximativ 50-60% din cursanti care ajung efectiv sa vanda pe Amazon cu rezultate bune, daca nu foarte bune”, subliniaza Alin.

“Multi intra in acest business cu gandul de a se imbogati rapid, iar cand realizeaza ca au de munca si ca trebuie sa fie constiinciosi, abandoneaza ideea”.

Este recomandat ca atunci cand intri in acest business sa ai un capital de minim 4.000 $, recomandat fiind 6.000 $. In acesti bani intra costul de productie, transportul, branding-ul si bugetul de marketing pentru inceput.

Citeste aici mai multe sfaturi si provocari privind intrarea pe Amazon.