Sistemul financiar traditional este pus la incercare de catre evolutia operatorilor FinTech si de influenta pe care acestia au ajuns sa o aiba asupra societatii. Inovatia si parteneriatele cu operatorii FinTech par sa fie un pas obligatoriu pentru operatorii traditionali, ce incep sa fie din ce in ce mai presati de catre cerintele consumatorilor care se afla in cautarea unor servicii avansate.

Compania multinationala de audit PricewaterhouseCoopers a realizat un raport intitulat "Redrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services" in care prezinta influenta pe care companiile FinTech o au asupra domeniului financiar. Asadar, 88% dintre operatorii traditionali se tem ca vor intampina scaderi ale veniturilor in mai multe sectoare, incepand cu cel al platilor, transferurilor de fonduri sau cel al finantelor personale. Procentul companiilor ingrijorate de influenta tot mai ridicata a operatorilor Fintech a crescut in 2017 cu 5% fata de anul anterior. In Europa, 89% dintre institutiile intervievate au afirmat aceste temeri.





Poti afla mai multe despre transferuri de bani si Fintech-uri la evenimentul Future Banking, unde va participa in premiera si fondatorul unuia dintre cele mai revolutionare Fintech-uri din Marea Britanie, Revolut.



In ceea ce priveste serviciile financiare pentru care consumatorii au ajuns deja sa apeleze la companii FinTech, cel mai mare procent este ocupat de catre sectorul platilor, si anume 84%, urmat de cel al transferurilor de fonduri cu 68%.







Totusi, institutiile financiare traditionale nu au de gand sa stea cu mainile in san. Astfel, 77% au declarat ca vor creste eforturile de inovare, iar in ceea ce priveste dezvoltarea parteneriatelor cu operatorii FinTech, 82% au declarat ca se asteapta ca acestea sa creasca in urmatorii 3-5 ani. Aceste parteneriate fiind de tipul win-win, operatorii FinTech avand astfel acces la bazele de date pe care aceste institutii le au deja. In raport este prezentat si faptul ca rata de recuperare a investitiilor in proiectele in care sunt implicate companii FinTech este de 20%.



Raportul a fost realizat prin chestionarea unui numar de 1,308 de reprezentanti din domeniul serviciilor financiare si FinTech si prin utilizarea unor informatii de pe platforma DeNovo.

Sursa foto: Zapp2Photo / Shutterstock.com