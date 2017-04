Future Banking (ex Banking 2.0) devine la a saptea editie unul dintre cele mai mari evenimente dedicate digitalizarii mediului bancar, industriei platilor si fintech-urilor, cu doua zile de dezbateri, key speech-uri si un demo zone care iti va permite sa testezi live inovatia. Inscrierea este gratuita, iar accesul va fi permis pe baza unui card contactless personalizat, in baza inregistrarii in prealabil pe site .

Cine sunt principalii speakeri de la Future Banking 2017

Radu Pojoga, Head of Key Partnership pe Europa de Sud in cadrul Moneygram, va trasa cadrul in care industria transferurilor de bani se dezvolta in era digitala, in timp ce Brian Morris, Head of Emerging Payments in cadrul Mastercard Europe, va prezenta inovatiile care vor transforma platile electronice la nivel global si care dintre acestea vor prinde tractiune si in Romania.

Cosmin Vladimirescu, general manager Mastercard Romania, va discuta alaturi de reprezentanti ai bancilor si autoritati despre initiativele care pot creste incluziunea financiara in Romania.

Pe 9 mai, Nikolay Storonsky, fondatorul Revolut, unul dintre cele mai agresive Fintech-uri din Europa, va fi prezent in premiera in Romania, urmand sa sustina un key speech despre ce inseamna neobanking si cum poate un fintech sa ameninte suprematia bancilor care nu vor face „saltul digital”.

Directiva PSD2 va avea de asemenea un panel dedicat de dezbatere, George Anghel, director executiv APERO, Claudia Chiper, avocat specializat in banking al Wolf Theiss, si Rodica Tuchila, coordonator al grupului de lucru pentru digitalizare in cadrul ARB, vor explica care este impactul directivei extinse a serviciilor de plati si cum trebuie sa se pregateasca bancile pentru aplicarea ei.

In prima zi, vom dezbate alaturi de Valentin Vancea, COO al Bancii Carpatica (parte a Patria Bank) si Adrian Dinculescu, Partnership & Alliances Manager in cadrul Namirial, care este potentialul solutiilor de digital signature in Romania si ce oportunitati exista in privinta vanzarii de produse bancare la distanta.

Tot pe 8 mai, gazduim un panel de discutie despre UX in banking cu practicieni de User Experience care activeaza in domeniul bancar, sub egida Asociatiei Romane de User Experience Design. Asociatia isi propune sa promoveze dezvoltarea practicii de User Experience Design in Romania, fiind o comunitate cu peste 1500 de pasionati de UX, care organizeaza si una dintre cele mai mari conferinte de UX Design din Europa de Est, dedicata practicantilor din UX Design, Customer Experience si Product Management.

Future Banking mai include in ambele zile o zona demo, in care participantii vor testa live unele dintre inovatiile despre care vom discuta in cadrul evenimentului. De asemenea, un cocktail va marca incheierea evenimentului, accesul in acest spatiu suplimentar de networking fiind permis doar pe baza cardului contactless de acces.

In acest context, va incurajam sa va inregistrati la Future Banking pana la data de 20 mai pentru emiterea unui card de acces personalizat, care va permite accesul la toate zonele de networking si la business cocktail.

Teme de dezbatere Ziua 1 - Digital, the new black in banking?

Transferul de bani in era digitala: ce impact are tehnologia in aceasta industrie

Provocarile creditarii online in banking-ul romanesc: cum se modifica legislatia

Digitalizarea bancilor: proiectele care schimba banking-ul traditional

Cat de realiste sunt asteptarile bancilor cu privire la rezultatele proiectelor de digitalizare

Semnatura digitala in banking: cum se poate simplifica relatia client-bancher

Teme de dezbatere Ziua 2 - Revolutia Fintech-urilor si incluziunea financiara