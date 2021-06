Future Banking, proiectul InternetCorp dedicat inovațiilor din banking și fintech, a premiat în cadrul primei sale Gale progresele făcute în ultimul an de băncile, IFN-urile sau startup-urile de tip fintech din România. Iată lista completă a câștigătorilor.

Astfel, premiile au fost acordate după cum urmează:

Premiul "The Highest Number of Security Features in a Mobile App" - ING Bank Romania

Premiul a fost acordat de Alina Stancu Bîrsan, partener al casei de avocatură Filip & Company, și a fost ridicat de Corina Cristescu (foto sus), IT Area Lead în cadrul ING Bank România.

Premiul "Best use of Artificial Intelligence in Banking" - Druid

Trofeul a fost acordat de Cristian Dascălu (foto stânga), co-fondator Techcelerator și partener Gapminder VC, și a fost ridicat de Andreea Socol (foto centru), Senior Sales & Presales Manager în cadrul Druid.

Categoria "Best use of Artificial Intelligence in banking" a fost jurizată de Cristian Dascălu, Constantin Spiridon (IT Lead pentru Core Banking la ING Tech), Mălin Ștefănescu (președinte Tech Angels) și Ciprian Păltineanu (angel investor și CEO al Inspet).

Premiul "The Mobile Payments Champion in Romania" - Orange Money

La categoria "campionul plăților mobile în România", Șerban Negrescu (foto jos), Head of Product Management & Marketing la Orange Money, a ridicat trofeul în numele fintech-ului deținut de operatorul telecom.

Premiul "The Best Digital Proposition in the Non-bank Financial Institutions Market" - Ocean Credit

Categoria dedicată IFN-urilor a fost câștigată de Ocean Credit, pentru cel mai rapid credit digital, acordat direct pe card și aprobat în doar câteva minute.

Premiul "The Most Active Bank in Fintech Partnerships" - Libra Internet Bank

Premiul dedicat parteneriatelor dintre bănci și fintech-uri a fost adjudecat de Libra Internet Bank, pentru colaborările cu Revolut, Monese, TransferWise, Paysera sau Viber. Trofeul a fost oferit de Mihaela Ciupală, Business Development Digital Director în cadrul Mastercard România, și a fost ridicat de Alexandru Biță, Chief Technology Innovation Officer al Libra Internet Bank (foto jos).

Premiul "The Best Use of Video Channels in Banking" - First Bank

First Bank a obținut de asemenea un trofeu în Gala Future Banking, pentru utilizarea canalului video, mai exact pentru creditul digital cu interacțiune umană prin videoconferință. Trofeul a fost ridicat de Ionuț Encescu (foto stanga),Head of Products and Digital Innovation Hub la First Bank, iar Daniel Pana (foto dreapta), CEE Director la Fintech OS, a fost cel care a decernat premiul

.

Premiul "Open Banking Icebreakers in Romania" - Banca Transilvania & Finqware

La categoria de pionierat în open banking, Banca Transilvania și Finqware au câștigat împreună pentru implementarea primului use case de multi-banking conform cu directiva PSD2.

Cosmin Cosma (foto dreapta), co-founder si CEO al Finqware, și Dan Moldovan (foto stânga), Open Innovation Manager la Banca Transilvania, au urcat pe scenă pentru a primi trofeele, iar Ciprian Păltineanu, angel investor și CEO al Inspet, a fost cel care a anunțat premiul.

Premiul "The Most Agile Product Roadmap in Digital Banking" - BCR

BCR a obținut un premiu pentru cel mai agil calendar de lansări în aplicația George, de la lansare banca anunțând peste 240 de funcționalități. Adrian Dinculescu (foto stânga), manager în cadrul Namirial, a anunțat câștigătorul, iar Cristian Mustață (foto centru), Deputy Executive Director Retail distribution în cadrul BCR, a urcat pe scenă pentru a ridica trofeul.

Premiul special "Hyper-Growth in Online Product Lending" - TBI Pay

Soluția de creditare digitală a TBI Bank a fost de asemenea premiată în Gala Future Banking, pentru creșterile puternice, de două cifre, din ultimii ani.

Kostas Tovil (foto jos), Senior VP Merchant Solutions la TBI Bank, a ridicat premiul acordat pentru soluția TBI Pay.

Premiu special "The first PISP in Romania" - Smart Fintech

Categoria de open banking a mai avut un câștigător, Smart Fintech, startup care a obținut în acest an prima licență de inițiere de plăți prin PSD2 din partea Băncii Naționale a României.

Ana Maria Georgescu (foto jos), co-fondator al Smart Fintech, a urcat pe scenă pentru a ridica trofeul.

Premiu special "Supporting ideas in the Romanian Startup Ecosystem" - Raiffeisen Bank

Ultimul premiu al serii a fost ridicat de Raiffeisen Bank, pentru susținerea ecosistemului startup și al celui fintech prin programele de accelerare și mentorat Factory și Elevator Lab.

Bianca Chișulescu (foto jos), Expert Programe IMM, în cadrul Raiffeisen Bank a ridicat trofeul, iar Mălin Ștefănescu, președinte Tech Angels, a fost cel care a anunțat câștigătorul la această categorie specială.

Gala Future Banking a fost organizată cu sprijinul partenerilor de la ING Bank România, Mastercard România, Orange Money și Ariad Next.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu

