Portofelele burdusite cu numerar sunt o imagine ce va disparea usor-usor din peisajul societatii. Implicarea pe care tehnologia o are in domeniul financiar a dat nastere unor inamici redutabili pentru numerar, precum platile contactless, platile mobile sau realizate, cu ajutorul IoT, prin intermediul unui numar din ce in ce mai mare de device-uri. In materialul de mai jos avem prezentate, prin intermediul unui filmulet realizat de cei de la Financial Times, cum evolueaza trendul platilor mobile in doua dintre cele mai importante metropole din lume, aflate pe doua continente diferite.