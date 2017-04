Directiva PSD2 promite sa schimbe la fata banking-ul traditional, in contextul in care, daca vor respecta toate protocoalele privind securitatea autentificarilor si tranzactiilor, o serie de actori non-bancari vor putea sa acceseze sistemele bancilor traditionale si sa ofere mai departe servicii inovatoare clientilor. George Anghel, director executiv al APERO, si Claudia Chiper, avocat Wolf Theiss, au explicat la Profesionistii in Banking care va fi impactul acestei directive si ce actori vor fi afectati de aplicarea ei.

"Bancile raman in rolul central, ele fiind entitatile care trebuie sa isi deschida catre toti ceilalti bazele de date pe care le au despe clienti si despre tranzactiile pe care acestia le fac, insa apreciem ca vom vedea intrarea in acest sistem de plati operatori de telefonie mobila, retailerii mari si cei online in mod deosebit, cat si o serie intreaga de alti furnizori care vor vedea in aceasta noua reglementare o oportunitate de business", spune Anghel, care a precizat totodata ca marile Fintech-uri (Google, Facebook) vor fi printre cele mai interesate de aceasta directiva.

Marii retaileri deja flirteaza cu ideea de banking de cativa ani buni, avem Carrefour care si-a facut propria banca si a studiat foarte mult fenomenul platilor, ceea ce ma face sa cred ca in perioada urmatoare trebuie sa fim deschisi la absolut orice abordare - George Anghel (foto sus)

Orange a anuntat recent, in cadrul evenimentul Show Hello de la Paris, ca lanseaza Orange Bank, o banca digitala. In plus, compania anunta si un asistent virtual personal, Djingo.

In asteptarea PSD2, bancile sunt primele entitati care au inceput sa se pregateasca pentru implementarea directivei, care va produce efecte incepand cu 13 ianuarie 2018.

"Din perspectiva mediului financiar-bancar asistam la o reglementare care impune o deschidere a bancilor catre o serie intreaga de alti actori care vor intra in acest ecosistem, lucru care va determina o reasezare a rolului si a responsabilitatilor fiecaruia, astfel incat convenienta platilor sa se pastreze si securitatea sa fie aceeasi sau chiar mai buna, iar propagarea platilor electronice sa nu fie afectata", a mai spus Anghel.

Ce inseamna directiva PSD2 pentru clientii obisnuiti

Potrivit celor doi specialisti, din perspectiva consumatorilor de rand, PSD2 aduce mai multe flexibilitate, in sensul in care clientii care lucreaza cu mai multe banci vor avea posibilitatea prin intermediul acestor actori noi sa isi gestioneze resursele financiare si sa aiba acces la informatiile despre tranzactiile pe care le fac intr-un singur loc, fara sa fie obligati sa tina relatia cu mai multe banci.

Directiva da posibilitatea integrarii Fintech-urilor si a solutiilor tehnologice din piata intr-un cadrul legislativ. Acestea nu erau reglementate pe directiva veche, era o exceptare. Acum, Fintech-urile vor avea o licenta, vor fi intr-un registru. - Claudia Chiper (foto)

Un alt plus al directivei PSD2 tine de executarea mult mai rapida a tranzactiilor, atat cele in valuta, cat si cele in moneda nationala.Vechea directiva privea doar tranzactiile in euro, in timp ce directiva revizuita se aplica si tranzactiilor in dolari si in lei.

"O tranzactie in lei ar trebui sa se desfasoare in aceeasi zi, indiferent de banca sau Fintech. In plus, daca ai o tranzactie care vine din Statele Unite si se termina in Uniunea Europeana, va insemna ca timpii de executare pe care ii prevede acum directiva se vor aplica si in cazul tranzactiilor in dolari, ceea ce nu se intampla inainte", a explicat Claudia Chiper.