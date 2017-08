Investitiile in startup-urile Fintech s-au majorat de mai bine de doua ori in al doilea trimestru din 2017 fata de primele 3 luni ale anului, ajungand la 2 miliarde de dolari , comparativ cu 880 de milioane de dolari in primul trimestru. De asemenea, dinamismul acestui sector, care se pregateste sa imbratiseze reglementarile directivei PSD 2, a crescut si datorita dezvoltari hub-urilor Fintech din Londra, Berlin, Paris si Dublin, conform unui raport emis la inceputul lunii august de catre KPMG.

Sectorul Fintech a cunoscut o expansiune semnificativa in urma careia au aparut numeroase oportunitati, activitatea startup-urile si atentia investitorilor orientandu-se catre industrii precum cea a asigurarilor sau a dezvoltarii interfetelor de programare pentru aplicatii. De exemplu, startup-ul suedez BIMA care se ocupa cu micro-asigurari mobile, a atras investitii de peste 55 de milioane de dolari in acest trimestru, iar Gryphon Group Holdings, a atras 229 de milioane de dolari de la fonduri de investitii de private equity. Implementarea directivei PSD 2 si negocierile privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana au fost factorii care au influentat aceasta evolutie a industriei.



"Anul urmator vom vedea schimbari considerabile in peisajul serivicilor financiare din Europa, aduse de catre implementarea directivei PSD 2 si negocierile privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Aceste evenimente vor crea noi oportunitati pentru piata serviciilor financiare, dand nastere unor modele de business inovatoare si investitiilor pe termen lung catre noi zone" a declarat Tom Roberts, reprezentant KPMG in Regatul Unit al Marii Britanii.

Trendurile difera la nivelul sectorului Fintech. Avem startup-uri care imbratiseaza parteneriate cu bancile, precum Token, Figo sau NDGIT, insa sunt si cazuri in care acestea aleg sa se concentreze pe dezvoltarea unor produse cu valoare adaugata si achizitionarea licentelor de banking prin care sa preia clientii institutiilor traditionale.

"Achizitionarea licentelor de banking in randul startup-urilor Fintech indica faptul ca modelul de business este intr-o continua schimbare. In timp ce se vorbeste despre o potentiala consolidare in subsectoarele fintech, precum cel al platilor, o parte din aceste activitati vor fi conduse de catre startup-urile ajunse la maturitate care au demonstrat ca detin solutile crearii unor platforme cat mai dinamice ce le transforma in institutii financiare competitive", declara Dorel Blitz, reprezentant KPMG.



O componenta extrem de importanta in acest sector o reprezinta si piata de M&A, ale carei tranzactii au ajuns de la inceputul anului pana la finalul trimestrului 2, in Europa, la suma de 1,8 miliarde de dolari. Anul 2014 a reprezentat un adevarat boom pe piata de M&A din acest sector, tranzactiile ajungand la 16.3 milioane de dolari, conform raportului prezentat de KPMG

Directiva de plati PSD 2 va intra in vigoare pe 13 ianuarie 2018 si una dintre masurile prevazute in aceasta directiva reprezinta accesul, unei terte parti, cum ar fi un start-up fintech, la contul bancar al clientului, daca acesta isi va da consimtamantul.

