Dezvoltatorul imobiliar Redport Capital, fondat de Cosmin Savu - Cristescu, partenerul lui Dan Șucu în proiectul imobiliar de 150 de milioane de euro de lângă Petrom City începe lucrările la Faza III a proiectului The Level Apartments, ca urmare a obținerii autorizației de construcție, etapă în care va investi 13 milioane de euro și care va aduce pe piața din Capitală încă 105 de apartamente premium.

Complexul The Level Apartments a fost demarat în 2017 și a fost gândit în patru faze de dezvoltare, cu un total de 500 unități și cu o investiție totală de 60 milioane euro.

Faza III a proiectului The Level Apartments, localizat în Nordul Bucureștiului, în imediata proximitate a sediului OMV-Petrom, se va întinde pe o suprafață construită supraterană de aproximativ 10.000 de metri pătrați.

Până la sfârșitul anului 2025 proiectul va oferi încă 105 apartamente de tip studio, de două, trei și, în premieră pentru proiect, de patru camere, dintre care peste 70% sunt deja pre-contractate.

Ansamblul va dispune de 136 locuri de parcare în regim subteran și suprateran și peste 300 mp de zonă comercială și dedicată serviciilor, care va deservi atât viitorilor rezidenți, dar și celorlalți locuitori ai cartierului.

“Am decis să accelerăm planurile de dezvoltare în cadrul Redport Capital. Acest proiect ambițios, inițiat în 2017, reflectă încrederea noastră în potențialul zonei Dămăroaia – Străulești, iar odată cu finalizarea primei faze a proiectului, această zonă s-a transformat într-un punct de interes major pentru dezvoltarea rezidențială din București”, a declarat, într-un comunicat remis redațciei, Cosmin Savu – Cristescu, CEO al Redport Capital.

Valoarea investiției în Faza III depășește 13 milioane de euro, ce va fi finantata din fonduri proprii și finanțare bancară aprobată de către First Bank, aceasta din urmă acoperind 8.700.000 euro, dintre care 1 milion de euro sunt dedicați liniei de credit pentru TVA.

"Am ales să colaborăm cu First Bank datorită relației solide și de încredere pe care am construit-o împreună. Suntem încântați de deschiderea și disponibilitatea băncii de a ne sprijini în dezvoltarea proiectului The Level Apartments. Această colaborare strânsă și transparentă subliniază angajamentul nostru față de succesul proiectului și ne întărește încrederea de a continua să dezvoltăm pentru viitorul comunității.” a declarat și Oriol Casellas Deig, CFO al Redport Capital.

Având în vedere cererea ridicată din partea clienților, compania lucrează deja la documentația necesară pentru obținerea autorizației de construire pentru Faza IV a proiectului The Level Apartments, cu obiectivul de a începe construcția în ultima parte a acestui an. Faza IV va include peste 200 de apartamente, iar odată finalizate toate cele patru faze, valoarea totală a investiției va depăși 60 milioane de euro.

Grupul Redport a fost fondat în 2016 de Cosmin Savu – Cristescu şi reprezintă un grup de companii specializate în construcţii, investiţii, dezvoltare şi management de proiecte imobiliare. Compania a finalizat până în prezent Fazele I și II din proiectul The Level Apartments, iar Fazele III si IV sunt în curs de dezvoltare.

Tot din portofoliul Redport Capital face parte și Infinity Nord, unul dintre cele mai mari proiecte de regenerare urbană din București, ce va fi construit pe terenul achiziționat de la OMV Petrom și care va fi livrat până la finalul anului 2030.

