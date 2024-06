În contextul evoluției dobânzilor la creditele din ultimii ani și al atractivității ridicate a proprietăților imobiliare ca mijloace de protejare a economiilor în fața inflației, tot mai mulți români au ales să-și plaseze bani în imobiliare, cumpărând apartamente cu scop investițional, iar volumul mare de tranzacții cu banii jos este și un indicator că există și mulți bani în economia subterană, au explicat specialiștii în imobiliare prezenți la reConstruct Forum & Awards 2024.

Dan Niculae, managing director al Imobiliare.ro Finance, divizia de brokeraj a platformei imobiliare.ro, a afirmat că se observă o creștere a investițiilor în imobiliare, reprezentată de achiziții de apartamente în scop investițional ca metodă de a-și proteja banii la fluctuațiile economiei.

„Noi am observat o creștere a investițiilor în imobiliare, nu doar din partea străinilor care vin aici, ci și a românilor. (...) În zona de real-estate, se pare că oamenii își protejează banii în felul acesta, iar în perioada următoare vom vedea și mai multe apartamente scoase la închiriat pentru că trebuie să-și recupereze și investiția”, a explicat reprezentantul Imobiliare.ro Finance.

Totodată, acesta spune că, în București, puterea de cumpărare este surprinzător de mare, chiar și în condițiile în care prețurile apartamentelor au crescut.

„România și, în special București, este o piață cu o putere de cumpărare foarte mare raportată la prețul proprietății. Deși teoretic asta nu ar trebui să se întâmple, totuși se întâmplă. Când se întâmplă asta, vedem toți mai mulți oameni care cumpără pentru a investi”, a mai spus Dan Niculae.

În prezent, piața de creditare s-a mai relaxat, iar numărul de credite imobiliare noi s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut, tranzacțiile cu banii jos încă păstrează o pondere semnificativă, iar mulți au o dilemă dacă să-și plaseze banii în imobiliare sau în depozite bancare.

„În anii în care dobânzile pentru credite sunt mari, și dobânzile la depozite sunt mari, iar asta îi încurajează pe oameni să economisească. Când economisești, nu mai ai bani de investiții sau de cheltuit”, ne-a mai explicat reprezentantul Imobiliare.ro Finance.

Prezentă la eveniment, Andreea Comșa, fondator și CEO al companiei de consultanță imobiliară Premier Estate Management, a afirmat că sunt clienți care o întreabă dacă este mai bine să-și plaseze banii într-un depozit cu o dobândă mare sau să investească în imobiliare.

„Când depozitele bancare cresc, acestea devin o alternativă de economisire pentru produsele din imobiliare. Dacă ai 100.000 sau 200.000 de euro, ce faci? Te duci și-i ții în bancă, unde ai putea primi 7% dobândă de depozit sau cumperi un apartament, al cărui preț a crescut în ultimii ani, dar care are un randament de 6% sau de 5,5%. Am primit de multe ori acest argument că: nu am de ce să cumpăr un pachet de cinci apartamente pentru că, uite, am negociat cu banca o dobândă mai mare la depozit”, ne-a explicat Andreea Comșa.

Totuși, în comparație cu alte țări, în special cu cele din vest, ponderea celor care cumpără cu banii jos este foarte ridicată, iar o primă explicație dată de analiștii pieței este aceea că România este o piață imobiliară accesibilă, prețurile fiind încă mici raportat la prețul nivelul veniturilor.

Adela Antone (stânga), Dan Niculae și Andreea Comșa, la reConstruct Forum 2024 - Foto: wall-street.ro / Ovidiu Udrescu

Ce ar putea ascunde numărul mare de tranzacții cu bani cash

Însă ponderea ridicată a tranzacțiilor cu banii jos ar putea fi și un indicator pentru altceva. Adela Antone, Chief Investment Officer în cadrul companiei de investiții în imobiliare Meta Estate, ne-a spus că în unele cazuri, ponderea achizițiilor cu banii jos este foarte mare.

„Statistic am făcut un joculeț pe un bloc din Brașov care s-a vândut în ultima lună. Din 95 de apartamente doar 5 au fost achiziționate cu credit. Restul au fost cu cash. Asta înseamnă și o mare cantitate de bani din economia subterană, care există în piață. Acei bani care sunt mai greu de ținut în depozite bancare, deoarece băncile au acele sisteme de securitate, pentru a afla de unde vin banii, cum au fost realizate tranzacțiile, să ajute la statistică și să înțeleagă cum anume se întâmplă lucrurile”, a explicat Adela Antone.

Reprezentanta Meta Estate a mai subliniat și faptul că în ultimii trei ani s-au înregistrat foarte multe rambursări anticipate ale creditelor, în condițiile în care dobânzile au crescut.

„O altă statistică pe care am făcut-o este aceea pe care o avem cu notarul cu care lucrăm în Brașov. Ne-a spus că, 2021 – 2024 a reprezentat perioada cu cel mai mare număr de rambursări anticipate pentru ipotecile pe care le-a semnat. Asta ne arată că dobânzile ridicate la creditele bancare legate la IRCC au dus la o dorință a omului de a-și rambursa creditele pe care le avea cu dobânzi crescute”, ne-a mai spus Adela Antone.

Totodată, înseamnă și că românii au avut bani să-și achite anticipat creditele la care aveau dobânzi crescute.

Totuși, remarcă Adela Antone, sunt tot mai mulți români care au înțeles că trebuie să investească în imobiliare datorită rezilienței valorii proprietăților la șocurile economice.

„În funcție de ce educație financiară, economică ai în spate, poți înțelege că o proprietate nu se devalorizează așa cum se poate devaloriza o bancnotă cu care azi poți cumpăra ceva, iar mai târziu puterea ei de cumpărare să scadă”, a punctat Adela Antone.

reConstruct Forum & Awards 2024 - Construim pentru Oameni a fost organizat de wall-street.ro și Start-up.ro, cu susținerea VASTINT Romania, P3 Logistic Parks, One United Properties, Imobiliare.ro, Genesis Property, Meta Estate și CPI Property Group, și cu sprijinul IMOD Flowers și WINEDEALS.ro. Parteneri media: Bucharest Real Estate Club (BREC), iQads, Bursa Construcțiilor, MATEK și daibau.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: