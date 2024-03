Andreea Comșa, după 17 ani de imobiliare: Nu aș face altceva, dar au fost și momente în care voiam să renunț

Perseverența și capacitatea de a te ține de propriile obiective și decența se numără printre elementele cheie de care ai nevoie ca femeie în lumea afacerilor, cu atât mai mult într-o industrie dominată istoric de bărbați și în care, uneori, poate că este nevoie de un efort dublu a-ți demonstra priceperea și profesionalismul.

Revenim cu un nou interviu despre business-ul la puterea feminină, iar aceasta e concluzia pe care o putem trage din discuția pe care am avut-o cu Andreea Comșa, fondatoarea și CEO-ul companiei de consultanță imobiliară Premier Estate Management.

Andreea este o figură cunoscută acum în lumea imobiliarelor, dar drumul ei către o carieră profesională începe prin SNSPA îndrumată de un alt vis. Venise în București cu intenția de a studia comunicare, relații publice și publicitate.

Nu a apucat să facă pasul către aceste domenii deoarece, la îndemnul unei prietene, a decis să lucreze ca agent imobiliar la o agenție REMAX. Nu pare că avea vreun motiv să refuze propunerea, dar nici idee cât de mult avea să i se schimbe viața.

Deși alegerea a se îndrepta către imobiliare ar fi putut părea o abatere de la planul bine făcut de acasă, Andreea recunoaște și la 17 ani distanță de acel moment, cu entuziasm, că nu putea lua o decizie mai bună, confirmată atât de succesul pe care l-a avut în domeniu, dar și de faptul că nu se vede făcând altceva.

Ne povestește că a intrat în imobiliar prin luna mai a lui 2007, iar la niciun an mai târziu, în aprilie 2008, a înregistrat primul ei mare succes ca agent imobiliar, încasând un comision 120.000 de euro în urma vânzării unui teren din Sibiu, orașul ei de origine.

„Pot spune că am avut norocul începătorului. Așa ceva îți schimbă viața radical. Evident că am ales să rămân în imobiliare. Apoi, adevărul e că, dacă apuci să faci imobiliare, nu prea îți mai vine să faci altceva, chiar dacă treci și prin multe provocări”, ne explică amuzată Andreea Comșa.

Este o industrie dură, dar dacă ai rezultate nu contează că ești femeie

Fondatoarea Premier Estate Management afirmă că industria imobiliară este una dură, mai ales că este populată majoritar de bărbați, dar cu perseverență și cu o țintă clară pe obiectivul de a avea rezultate succesul nu le este rezervat doar bărbaților.

„Sunt 17 ani de imobiliare și este un domeniu care e destul de dur, dar eu sunt o femeie care nu se plânge că este femeie. Sunt momente în care, pentru a fi luată în serios, trebuie să muncești de două ori mai mult decât un bărbat. Când vorbim de vânzarea unui apartament nu văd o diferență în deschiderea clienților între agenți bărbați și femei, dar când vine vorba să convingi un dezvoltator să-ți dea pe mână un portofoliu de 100 – 200 de apartamente este altceva”, ne mai explică Andreea.

Nu ar avea nici ea o explicație clară, indicând o posibilă tendință instinctuală a dezvoltatorilor de a avea mai multă încredere în consultanții sau agenții imobiliari bărbați. Face însă precizarea că nu s-a confruntat cu neîncredere din partea partenerilor care știau deja ce poate face.

„În momentul în care ești foarte serioasă, când te pregătești, când muncești mult și aduci rezultate, nu mai ține nimeni cont că ești femeie. La un moment dat vede doar profesionalismul, iar restul nu mai contează la fel de mult”, ne-a mai spus ea.

La fel cum remarcau și alte antreprenoare sau femei manager cu care am mai discutat de-a lungul timpului, Andreea observă și ea o deschidere mai mare din partea colegilor bărbați din afară în comparație cu cei din România.

Andreea Comșa: Apar și momente în care îți vine să renunți

Fondatoarea Premier Estate Management recunoaște că acum vede altfel lucrurile decât le vedea mai la începutul carierei sau chiar la mijlocul ei, așa că înțelegem că se poate considera norocoasă și prin faptul că a simțit gustul succesului la început. Asta pentru că i-a fost mai ușor să înțeleagă pentru ce trage, pentru ce muncește, care poate fi recompensa și că nu este intangibilă.

„Îmi aduc aminte că am vrut la un moment dat să câștig un premiu la CIJ Awards. Și mi-a spus cineva: «Vrei să câștigi tu premiu în față lui X și Y?!» Nu am câștigat în acel an, dar doi ani mai târziu am reușit. Și am luat premii trei ani la rând”, ne-a mai spus ea încântată.

În 2016 și 2017 a primit premiul CIJ pentru cea mai bună echipă de vânzări, iar în 2018 Premier Estate a câștigat premiul pentru cea mai bună agenție imobiliară pe segmentul rezidențial din România.

„Aceste premii mă bucură pentru că înseamnă că sunt oameni care apreciază ceea ce facem, dar în anul în care nu am câștigat am plecat foarte dezamăgită după gală. Am plâns în mașină, am plâns acasă. Mi se părea că lucrurile erau nedrepte, că nu primesc premiu pentru că sunt femeie, pentru că sunt blondă și cine mai știe ce credeam la vremea aia. Au fost momente în care mă gândeam să renunț”, rememorează zâmbind acele evenimente.

Mărturisește că a profitat, cu sau fără voia ei, de energia tinereții, de naivitatea specifică vârstei, că nu a avut chiar atât de mult timp să se gândească la dezamăgiri și să meargă mai departe.

„Este bine să ți se întâmple lucrurile astea la 20 și ceva de ani, când îți regăsești mai ușor energia de a merge mai departe, când nu ai timp să te gândești prea mult la unele lucruri, pentru că vrei să faci multe și te ții foarte ocupat. Acum, mi-ar fi fost mai greu să accept și să îndur unele lucruri. Sincer!”, ne-a mai spus Andreea Comșa.

Nu îi place trendul pe care-l copiază tinerele din show-urile TV de profil

Andreea Comșa este pentru conservarea feminității în lumea business-ului, cu toate aspectele sale, chiar dacă recunoaște că a avut și ea multe momente în care a fost destul de „agresivă”, mai ales pe la începuturi.

Ne-a povestit că și-a mai schimbat stilul cu timpul și că nu trebuie să ai o atitudine rugoasă pentru a te impune. Ba, dimpotrivă, a văzut că partenerii de dialog sunt chiar mai deschiși când renunți la agresivitate, ceea ce este normal, pentru că nici ea nu-și dorea să dea peste parteneri de dialog și de afaceri agresivi.

Ține foarte mult la stilul în care se îmbracă și subliniază importanța felului în care te prezinți în fața clienților, mai ales într-o lume a vânzărilor, dar atrage atenția generației de fete tinere care intră în domeniul imobiliar să nu se lase atrase de stilul promovat în show-urile TV sau internet, cum ar fi serialul „Selling Sunset” produs de Netflix.

„Am observat fete care intră acum în imobiliare, pentru că văd serialele acestea de pe Netflix. Este bine că le încurajează să intre în acest domeniu, doar că pot oferi și exemple greșite. Fetele de la noi ar trebui să realizeze că sunt, totuși, show-uri, că în Los Angeles este o altă cultură, și că trebuie să țină la decență”, atrage atenția Andreea Comșa.

Evident, face referire la faptul că agentele imobiliare din aceste seriale sunt îmbrăcate și aranjate mai degrabă să dea bine în fața camerelor decât să promoveze imaginea de profesionalism. Într-adevăr, unele dintre ținutele alese de producători sunt mult prea provocatoare.

„Nici măcar în LA nu se îmbracă toate agentele așa. Și am văzut această tendință importată la noi. Este foarte important să fii îmbrăcată frumos, dar dacă nu-ți păstrezi decența, nu ai cum să inspiri seriozitate”, a punctat Andreea Comșa.

Andreea vorbește și din postura mentorului pe zona de imobiliare, având propriul program de real estate coaching. Așadar, dorește să-și împărtășească experiența pe care a acumulat-o și cu alte fete care visează la o carieră în imobiliare.

Cel puțin până în 2023, Andreea împreună cu echipa sa vânduseră peste 3.000 de apartamente în mai mult de 20 proiecte rezidențiale, la o valoare estimată totală de 300 milioane de euro, argumente care ar trebui să fie suficiente pentru alte tinere care visează la o carieră de succes în această industrie să-i urmeze exemplul.

