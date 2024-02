În ce stadiu se află proiectul imobiliar de peste 150 mil. euro dezvoltat de Dan Șucu și Savu-Cristescu

Compania Redport Capital, fondată de Cosmin Savu-Cristescu, dezvoltă, în parteneriat cu Mobexpert, compania lui Dan Șucu, un proiect imobiliar în nordul Capitalei, pe un teren achiziționat de la Petrom, iar lucrările de construcție ar trebui să înceapă în acest an.

Acționarul majoritar al companiei Redport Capital, spune că și-au îndeplinit toate obligațiile pentru a primi autorizațiile necesare pentru a demara construcția primei faze a proiectului Infinity Nord, dar că acum așteaptă primirea aprobărilor.

Așa cum știți, piața imobiliară din București încă este blocată de problema PUZ-urilor, pentru care soluția principală dorită de actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, este aprobarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG), despre care mulți spun că nu va fi gata prea curând.

Pentru acest an, una dintre provocările Redport Capital, companie care a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de lei, este relația cu autoritățile.

„Aceasta e o provocare constantă. Cu cât administrația centrală e mai conservatoare și celelalte administrații din jur, instituțiile implicate în procesul de autorizare devin și ele mai lente. Devin mai conservatoare și ele. Este o provocare constantă, dar în 2024 e mai presantă, pentru că este anul în care compania noastră a promis lansarea a cel puțin două proiecte”, a declarat, pentru wall-street.ro, Cosmin Savu-Cristescu, managing director și acționar majoritar la Redport Capital.

Acesta vorbește despre o nouă fază din ansamblul The Level Apartments, dar și demararea primei faze din Infinity Nord, proiectul de peste 150 de milioane de euro pe care îl dezvoltă în parteneriat cu Dan Șucu lângă Petrom City.

Omul de afaceri ne dă de înțeles că rămâne optimist în relația cu autoritățile.

„Credem într-un dialog profesional cu administrațiile locale și cu autoritățile de avizare și sperăm să obținem autorizarea clădirilor în graficul pe care încă îl avem. Am făcut toate diligențele. Documentația e depusă de suficient de mult timp și presupunem că așteptarea noastră este doar o formalitate. Sperăm ca la sfârșitul anului să avem autorizația de construire și să putem începe lucrările”, ne-a mai spus omul de afaceri.

Cosmins Savu-Cristescu, Managing Director, Redport Capital - sursa foto: compania

Nu cred că este bine pentru o metropolă în dezvoltare să avem o administrație conservatoare.

Dezvoltatorul imobiliar spune că nu vrea alimenteze discuțiile legate despre blocarea PUZ-urilor, dar este de părere că orașul trebuie să-și continue dezvoltarea.

„Eu nu sunt unul dintre marii actori din imobiliare care să pună sare pe rană în legătură cu blocajul urbanistic. Am spus și o repet: în viața oricărei metropole vor apărea mereu administrații mai conservatoare și administrații mai expansive. Acum suntem în prezența unei administrații conservatoare pe care n-a anticipat-o nimeni că va fi atât de conservatoare”, a mai subliniat Savu-Cristescu.

Acesta nu crede că e bine pentru o metropolă în dezvoltare să avem o administrație atât de conservatoare.

„Poate că ar fi fost mai potrivită peste 20-30 de ani, când Capitala s-ar fi dezvoltat suficient de bine și s-ar fi așezat pe o poziție extraordinară, așa cum merită în constelația capitalelor europene. Suntem o țară în dezvoltare, care, la nivelul Capitalei și zonei metropolitane, a atras foarte multă populație de calitate, care are nevoie de dezvoltări de calitate”, a mai spus acționarul majoritar al Redport Capital.

Cosmin Savu-Cristescu este de părere că administrația actuală își asumă un risc de capital politic, prin deciziile pe care le-a luat, iar rezultatul acestor decizii s-ar putea vedea la alegeri.

„Blocarea cu totul a metropolei la momentul acesta mi se pare împotriva propriilor interese, dar este decizia administrației curente, care, în jocul politic pe care și l-a prefigurat, va răspunde sau va fi premiată la alegeri”, este de părere omul de afaceri.

Prima etapă a Infinity Nord va aduce 200 de apartamente

Potrivit managing directorului Redport Capital, prima fază a Infinity Nord presupune construcția unei clădiri de aproximativ 25.000 mp construiți, care va conține o zonă de retail-servicii, de aproximativ 4.500 mp, și o zonă rezidențială de 20.000 mp.

„Este un proiect de circa 200 și ceva de apartamente, cu 350-380 de locuri de parcare și probabil trei-patru operatori de retail la nivelul parterului. Vorbim de retail, de servicii sau de produse necesare rezidenților, într-o zonă o orașului destul de săracă din aceste punct de vedere. Locuitorii zonei respective trebuie să traverseze distanțe importante pentru elementele de bază ale comerțului cotidian”, a mai spus Savu-Cristescu.

Faza a doua a proiectului înseamnă o clădire de aproape 20.000 mp, din care o zonă de retail-servicii axată pe medical, de aproape 4.000 mp și diferența de 15-16.000 mp de rezidențial, ceea ce va însemna între 150 și 170 de apartamente și între 250 și 300 de locuri de parcare.

(Dan Șucu și Cosmin Savu-Cristescu - sursa foto Redport Capital)

„Va fi și o zonă de servicii medicale. Am luat deja legătura cu diverși operatori de clinici medicale, farmacie, stomatologie și optică medicală. Semnalele sunt foarte bune și e un produs dorit atât de clienții de rezidențial, cât și de viitorii operatori de rețele de servicii”, ne-a mai spus oficialul Redport Capital.

Per total, proiectul care este estimat a fi finalizat până în 2030, cuprinde un număr total de 1.250 de apartamente, 1.500 de locuri de parcare și facilități diverse, inclusiv spații comerciale, servicii medicale și de educație.

Estimarea inițială a investiției era de 150 de milioane de euro, dar, în urma evoluției prețurilor materialelor de construcții, a economiei și a altor factori, omul de afaceri crede că investiția va depăși în mod sigur acest prag.

„Este un proiect de mari dimensiuni, care aduce multe unități locative pe piață, cu o componentă foarte importantă de regenerare urbană. Estimarea noastră din 2021 era de 150 de milioane, dar este un proiect gândit a fi livrat în 2029-2030. Nu vrem să dăm cifre exacte, dar va fi peste 150 de milioane de euro, poate chiar spre 180 de milioane, dar depinde și de cum vor evolua lucrurile în perioada următoare”, ne-a mai spus dezvoltatorul imobiliar.

(Sursa: Redport Capital)

În 2023, compania a avut o cifră de afaceri de 100 mil. lei

Redport Capital, fondat în anul 2016 de Cosmin Savu-Cristescu, a înregistrat o cifră de afaceri de peste 100 milioane de lei pentru anul 2023.

În ultimii ani, compania a securizat un portofoliu de terenuri de peste 6 hectare în zona Petrom City - Străulești - Dămăroaia, unde, în cadrul proiectelor The Level Apartments și Infinity Nord, va dezvolta peste 2.000 de apartamente și 150.00 mp spații comerciale. Valoarea totală de vânzare (GDV) este de peste 350 milioane de euro.

Deși are două proiecte care așteaptă demararea construcțiilor în acest an, la capitolul livrări de apartamente noi în acest an, Redport Capital nu are nimic nou de livrat în. Activitatea de vânzări se va baza pe unităților pe care le are în plan pentru următorii ani.

Sursa foto: Redport Capital

