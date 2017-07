Marius Iordache, CTO al T-Me Studios, una dintre cele mai mari companii din lume pe nisa personalizarilor Android, a povestit pentru platforma Oamenii din Spatele Codului despre inceputurile in arta programarii, cat de mult conteaza o minte modelata de algoritmi si ce limbaj de programare si-ar dori sa invete, dar nu este deloc popular in Romania.

Marius recunoaste ca, din putinele lucruri din scoala care l-au ajutat in cariera de programator, algoritmii ar fi la distanta cei mai importanti, iar lipsa unor baze solide de algoritmica este o problema in randul tinerilor coderi.

"Observ la colegii mei care au invatat de pe net programare ca nu au o minte formata sa gandeasca algoritmi. Un algoritm poate sa fie "mai optim", poti sa scrii mult cod sau poti sa il copiezi. Pe Android SDK-ul (Software Development Kit - n.r.) iti ofera foarte multe si este relativ usor sa programezi", sustine Marius.

Eu cred ca poti sa faci Android fara sa fii un programator foarte bun, fara sa stii algoritmi. In liceu era un challenge sa faci o functie de sortare, acum importi o librarie si dai sort.

Si cand vrei sa faci ceva mai complex poti sa gasesti pe net o librarie, care sa iti explice exact cum sa o folosesti, dar acest lucru nu te ajuta sa faci un algoritm mai bun, mai eficient.

Marius isi aminteste ca, in liceu, cand mergea la olimpiadele de informatica, dar si la diferite concursuri, trebuia sa rezolve probleme care sa aiba timpi de executie de doar 0,1 secunde, ceea ce il obliga sa optimizeze la maxim algoritmul folosit.

"La olimpiada aveam un calculator in fata. Cand compilam programul rezulta un executabil, iar corectorii aveau un soft destul de simplu care verifica daca fisierul de iesire era identic cu cel pe care il asteptau ei. Daca nu generai fisierul de iesire in 0,1 secunde pierdeai puncte. Daca faceai un algoritm cat de cat ok luai 10 puncte, dar foarte greu reuseai sa obtii punctaj maxim. Cand reuseai 45 de puncte la o problema era super bine. Astfel, trebuia sa gandesti algoritmul ca sa fie cat mai eficient si cat mai rapid", a povestit

Acum, in schimb, cand angajeaza un nou programator cauta sa aiba o gandire orientata pe algoritmi, dar mai ales se uita la felul omului. "Lucrurile se mai si invata, dar daca esti fixist, nu accepti feedback, nu ceri niciodata ajutorul si ai mentalitatea de eu stiu tot, nu te potrivesti. Degeaba esti super bun daca nu esti team player", spune CTO-ul T-Me Studios.

In prezent, ca CTO, Marius isi ajuta mai mult colegii sa inteleaga cum se imbina totul si in unele cazuri si la structurarea algoritmilor.

El resimte insa tot mai mult lipsa de timp. Si-ar dori sa invete noi limbaje de programare, dar “degeaba le inveti daca nu apuci sa le folosesti”. De exemplu, Google a lansat un limbaj de programare, Google Go, competitor cu Node.js, pe care il considera foarte interesant, dar presupunand ca firma ar decide sa treaca pe un nou limbaj de programare, fiecare coder ar trebui sa invete ceva nou, ceea ce ar lua ceva timp, si, mai mult, intr-un astfel de limbaj exotic ai avea probleme sa angajezi.

De la olimpicul la informatica din Galati, la CTO-ul unei companii in top 5 mondial care vrea la cota Bursei

Marius a inceput sa invete programare devreme in scoala, inca din clasa a cincea, cand se preda Pascal. Desi in scoala generala nu era neaparat fascinat de informatica, fiind atras mai mult de matematica si fizica, in liceu a descoperit pasiunea pentru coding, cand "s-a apucat serios de C".

Un catalizator important in hranirea acestei pasiuni a fost olimpiada de informatica, unde a mers in prima faza pentru a fi cat mai aproape de o colega, dar ulterior problemele si munca si-au spus cuvantul si a ajuns pe locurile 3 si 4 la faza judeteana din Galati, pentru ca dupa clasa a 10-a sa avanseze la faza nationala.

"Aveam o culegere foarte groasa cu probleme de informatica si in fiecare zi preferam sa lucrez pe algoritmi. Ulterior m-am lasat de C, pentru ca la diferitele concursuri pe unde mai participam descoperisem Flash-ul. Pe la sfarsitul clasei a 10-a am inceput sa fac C++ builder, care avea interfata si faceai efectiv software, iar apoi Fox Pro", isi aminteste Marius.

Pe vremea aceea PHP-ul nu era foarte popular, nu aveam nici Internet, iar Flash am reusit sa invat din help-ul de la Adobe.

De abia in clasa a 12-a a inceput sa invete programarea web, HTML prima data, iar la terminarea liceului a inceput sa faca primele site-uri. Initial a incercat sa-si faca un magazin online, cu livrare de alimente la domiciliu, insa deja mai exista o astfel afacere in Galati, site-ul "fapiata.ro".

"Dupa liceu eram super la inceput cu programarea, codam foarte alambicat, nu era deloc best practice. Dar am inceput sa cunosc tot felul de oameni care ma rugau sa le fac site-uri", spune Marius.

Primul semestru la Facultatea de Calculatoare din Galati a coincis si cu primul job, la o firma mica care vindea servicii de streaming, al carei fondator se mutase in Statele Unite.

"Eu eram singurul programator. Acolo am inceput sa programez mai complex web. Am invatat Pearl, .NET, am invatat sa administrez servere, Linux

Am lucrat 5 ani acolo si am tot plecat in Statele Unite, cate 6 luni pe an."

Dupa experienta dintr-o firma mica, Marius a simtit nevoia sa vada cum este sa lucrezi si intr-o multinationala, "unde sa nu mai apare mereu constrangeri financiare". Ca urmare, ajuns in Bucuresti, a avut de ales intre o firma care facea tot streaming de software, pe o oferta de 1.800 euro, si Gameloft, pe un salariu de numai 800 de euro.

Nu mi-a pasat niciodata asa de mult de bani. De asta am ales Gameloft, mi s-a parut mai misto sa fac jocuri, dar din interior este altceva. Am lucrat la dezvoltarea unui API.

Ulterior a avut o trecere episodica pe la Antena Group, unde a construit un CMS in house, iar apoi a stat circa doi ani la AV Store. Cand a ales T-Me Studios, a renuntat din nou la o oferta salariala mult mai buna, la Bitdefender, pentru a lucra intr-o companie antreprenoriala, care era si mult mai aproape de casa.

Chiar daca nu este un nume la fel de renumit precum Bitdefender, T-Me Studios este o companie care se poate sustine fara probleme, dar pentru a concura cu rivalii din China, companii gigant aflate pe primele locuri la nivel mondial, are nevoie de finantare suplimentara. De aici a aparut si ideea listarii la bursa, proces care se afla in faza de selectie a brokerului.

Potrivit unuia dintre fondatori, Matei Pavel, T-Me Studios se afla in top 5 mondial pe nisa de personalizare Android, fiind nu doar cea mai mare firma din Romania pe acest segment, dar si din Europa.

Sursa foto: igorstevanovic_Shutterstock