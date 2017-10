Stijn Hamstra, IT Area Lead in cadrul ING Software Development Center, coordoneaza 80 de specialisti IT in piete financiare din hub-ul de tehnologie al grupului ING. El a povestit intr-un interviu pentru platforma Oamenii din Spatele Codului despre provocarile vietii de expat in Romania, diferentele culturale la birou, dar si despre fascinatia de a descoperi obiceurile romanilor.

Ca expat, prima saptamana este cea mai grea intr-o tara noua, insa pentru Stijn mutarea in Bucuresti, in ianuarie 2016, a fost poate si mai dificila, in conditiile in care nu stia pe nimeni in Romania."Imi amintesc ca la munca, in jurul pranzului, toata lumea plecase dupa ce cineva strigase "la masa". Eu nu stiam ce este "masa", credeam ca este un concept din fizica", isi aminteste Stijn, care, intre timp, a devenit fascinat de mancarea "homemade" de la Beca's Kitchen, local pe care il frecventeaza acum cu religiozitate.

Stijn (foto) coordoneaza zona de piete financiare si plati din cadrul ING Software Development Center , formata din 10 echipe IT cu care Stijn iese „la masa” aproape in fiecare zi.

Inca din primele saptamani in Romania, Stijn a facut repede un pas foarte important pentru un expat, acela de a invata limba romana. " Sa intelegi limba te ajuta mult de tot ca expat. Nu este deloc amuzant sa auzi glume pe care nu le pricepi sau sa nu stii despre ce vorbesc oamenii", spune razand tanarul de 31 ani.

Pe langa mancarea speciala pregatita de Beca, Stijn este in egala masura fascinat de lucrurile mici pe care noi le consideram ca fiind obisnuite, cum ar fi „faptul ca poti sa iei o cina in aer liber si sa nu te ingrijoreze aparitia ploii, iar vara sa fie cald pana tarziu in noapte. Noi, olandezii, suntem ce-i drept mai rezistenti la vreme, dar si eu, si toti colegii mei din Amsterdam suntem foarte fericiti cu vremea din Bucuresti - iti da o alta energie”

As fi pariat ca, obisnuit fiind cu fluxul de biciclete din Amsterdam, traficul din Bucuresti sa il deranjeze, insa Stijn imi ofera inca o lectie despre detasarea specifica strainilor, care prefera sa gaseasca solutii facile si inteligente pentru a evita problemele mundane ale vietii. Olandezul nu resimte prea mult "aglomeratia de pe sosele", pentru ca vine pe jos la munca. "Daca plec in weekend, de obicei o fac foarte devreme si traficul nu este o problema. Vara evit sa ma intorc din Constanta duminica seara sau sa plec spre mare vineri seara. Am invatat de la colegii mei din Romania cum sa evit traficul", afirma Stijn, deja familiaziat cu mersul lucrurilor in Romania.

Romania – Olanda? 1-1

Managerul din ING Software Development Center sustine ca dupa un an si jumatate se simte ca acasa in Bucuresti, dar aceasta mutare l-a ajutat sa invete si cateva lucruri despre Olanda, pe baza contrastelor cu obiceiurile din Romania.

La nivel profesional, lucrand cu echipe multiculturale, Stijn a avut ocazia sa observe diferentele de abordare intre programatorii romani fata de cei olandezi, iar educatia primita pare sa determine anumite abordari specifice.

Spre exemplu, Stijn a observat ca specialistii care au trecut prin facultatile tehnice din Romania au o abordare care pune pret pe principiile de baza, care impun o planificare stricta si un design bine inteles inainte de a trece la executie. Specialistii romani lucreaza cu un plan care trebuie sa fie suficient de clar pentru a incepe lucrul, in timp ce olandezii prefera sa mearga pe modelul de "trial & error", incercand sa inteleaga si sa dovedeasca viabilitatea proiectului din mers.

„Avem multe de invatat unii de la altii si cred ca tocmai aceasta este frumusetea echipelor multiculturale: intrand in contact cu oameni care au abordari diferite de ale noastre, suntem zilnic provocati sa gasim un echilibru intre mai multe perspective. Cred ca aceste provocari sunt o sursa de crestere - ne deschid orizonturile, ne ajuta sa devenim mai flexibili, mai experimentati; ne ajuta sa ne dezvoltam” .

Modelul educational pare sa isi fi lasat amprenta nu doar in modul in care programatorii abordeaza proiectele tehnice, ci si in interactiunea de zi cu zi la birou.

"Modul in care iti prezinti ideile conteaza foarte mult si am observat ca sunt colegi din Romania care au extraordinar de multe idei, insa nu sunt neaparat inclinati sa le prezinte, sa le „vanda”colegilor. Pentru a creste sansele ca multe idei bune sa fie si acceptate, ii incurajez pe colegii mai noi din echipa sa exerseze cat mai mult, si chiar sa urmeze niste cursuri in aceasta directie. Abilitatea de a-ti formula ideile, de a le pitch-ui si a-i convinge si pe altii de viabilitatea lor sunt aspecte foarte importante in mediul in care lucram si, mai ales, in echipele care lucreaza dupa principii DevOps ", subliniaza Stijn Hamstra.

O alta diferenta esentiala intre cele doua piete de IT tine de dinamica mult mai accelerata a pietei locale, programatorii fiind la mare cautare in Romania, ceea ce genereaza provocari mari pentru managerii IT care vor isi formeze echipe durabile.

"In Romania trebuie sa pitch-uim intr-o piata foarte dinamica. Ne intalnim cu experti care au foarte multe oportunitati de angajare insa,oricat de mare este nevoia noastra de crestere pe anumite proiecte, in procesul de recrutare suntem atenti sa observam daca persoana respectiva s-ar integra in echipa si cultura noastra, daca proiectele pe care le avem in derulare sunt proiecte la care ei ar putea aduce valoare. Cautam oameni care vin pentru provocare si care vor sa isi aduca contributia ", atrage atentia Stijn.

In echipele lui Stijn se recruteaza in continuare, nu doar programatori full stack, dar si specialisti in piete financiare, care ulterior vor trece prin training-uri tehnice. Indiferent de background, este esential ca expertii sa aiba deschiderea si capacitatea de a intelege ambele aspecte: business si IT si cum acestea functioneaza impreuna.

„Vrem ca specialistii nostri de IT sa aiba o legatura directa cu business-ul, asa ajung sa invete lingo-ul de la expertii in banking si traderi, sa inteleaga ce rol are solutia dezvoltata de ei si cum poate ajuta business-ul.”

La finalul intalnirii noastre, l-am intrebat pe Stijn cum gaseste orasul si daca a gasit in Bucuresti si altceva in afara de Beca’s Kitchen care sa ii placa. Nu a ezitat sa vorbeasca despre Bucuresti asa cum multi romani ar descrie Amsterdam: un oras cosmopolit, viu si in continua miscare. Cat despre oameni, Stijn are o parere foarte bine formata - ne spune ca bucurestenii pe care i-a intalnit pana acum sunt energici, cu opinii puternice si bine argumentate, dar cu multa deschidere la idei noi.

Stijn Hamstra lucreaza in grupul ING din 2010, incepand chiar de pe bancile facultatii. In Olanda a acoperit zona de piete financiare, iar din ianuarie 2016 a acceptat provocarea de a deveni IT Area Lead in centrul de dezvoltare software din Bucuresti.

Sursa foto: dotshock_Shutterstock