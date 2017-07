Alin Burcea, proprietarul Paralela 45, este un antreprenor atipic pentru domeniul turismului: desi vinde cele mai multe vacante cu bilete de avion incluse, el calatoreste numai cu masina personala, chiar si in strainatate.

Alin Burcea se considera un om norocos pentru ca face bani din domeniul pe care l-a studiat la facultate. De altfel, el puncteaza ca turismul, fie business, fie calatorii, este pasiunea lui primordiala. "Fac vacante pentru altii, dar pasiunea mea este sa calatoresc eu", imi spune chiar de la inceputul discutiei noastre despre timpul liber si hobby-uri.





"Cea mai mare placere imi face sa imi pregatesc vacantele pentru mine, sa imi fac eu programul. Am fost in Maroc cu masina, am trecut prin Croatia, Italia si prin toata Spania. Daca tot am ajuns in Maroc, a venit si familia vreo 5 zile. Deplasarile mele sunt o pasiune, sunt o placere, dar ma duc si cu treaba", continua antreprenorul sa povesteasca.

Pomenind de masina, mi-am adus aminte dintr-un interviu anterior ca antreprenorul nu mai urca in avion de mai bine de 10 ani de zile, dupa o aterizare neplacuta in Budapesta. Insa frica de zbor nu l-a tinut acasa pe Alin Burcea, fapt pentru care a calatorit cu masina si apoi cu vaporul pana in America. Paradoxal, desi nu a depasit frica de avion, antreprenorul a zburat cu un avion de agrement, cu doua locuri. "I-am zis sotiei ca atunci cand o sa mor sa ia sicriul si sa-l plimbe cu un avion", spune in gluma.

Proprietarul Paralela 45 parcurge intre 30.000 si 50.000 km pe an cu masina doar in afara Romaniei, in ultimii ani in Europa. Astfel, el spune ca este patronul din turism care cunoaste cel mai bine Europa. "Stiu si hoteluri care nu exista", subliniaza in gluma. "Pentru mine masina este mijloc de munca. Am un BMW X5 4x4 pe care l-am luat la oferta speciala la 36.000 euro. Trebuie sa o schimb. Saraca masina in 4 ani de zile are 250.000 km. O sa imi iau un Audi Q7, pe motorina de data aceasta, pentru ca are un portbagaj enorm", continua el sa spuna.

Mai mult, Alin Burcea este unul dintre putinii antreprenori care isi permit, ca timp mai ales, sa calatoreasca 3 luni pe an, ce-i drept o parte si in interes de business. Spre de exemplu, in mai a mers in Antalya sa vada cum merg lucrurile inainte de sezon, insa a venit si familia sa pentru a petrece vacanta impreuna.

Pe langa vacantele create in jurul deplasarilor de business, antreprenorul are si anual si cateva vacante doar cu familia. In iulie a fost in Marea Britanie, unde a vizitat Londra, Bath si Canterbury, in septembrie va face un tur prin Cannes, Toscana, Napoli, Pompei si Portofino, iar pentru Revelion a pregatit o vacanta la schi in Franta.

Intrebat cum reuseste sa detaseze de business si sa calatoreasca 3 luni pe an, raspunsul antreprenorului vine imediat: "daca esti organizat, poti sa le faci pe amandoua, business si viata personala. Nu sunt organizat dintotdeauna, dar nu am incotro, toata viata mea este pe caiete, am stickere prin casa. Daca imi vine vreo idee, o notez si apoi dau mail", spune el, care subliniaza ca lasa totul organizat inainte sa plece in vacanta.

De altfel, Burcea puncteaza ca cei mai multi bani ii da pe calatorii. "Casa am, eu haine nu imi iau. Pe ce sa cheltuiesc?!", este argumentul lui. Apoi continua si spune ca prefera sa dea 100 euro pe o masa in oras la un restaurant de lux decat sa dea pe o camasa.

via GIPHY

"Da, stau la hoteluri de lux", imi spune fara sa-l intreb, vrand parca sa puncteze ceva. Apoi continua: "am fost la o emisiune la TVR cu Monica Tatoiu, unde ea spunea ca sta in cele ieftine. Domne, eu sunt batran, eu am avantaj ca agent de turism la tarif si la varsta mea daca pot sa stau la 5 stele stau la 5 stele. Iar de vreo 2 ani de zile am gasit apartamente de lux de inchiriat, dar fara catering", povesteste antreprenorul, care tine sa mentioneze ca totusi cheltuieste la bunul simt. "Nu sunt nebun sa dau 2.000 euro pe zi".

Antreprenorul a vazut zeci de destinatii, insa nu se opreste aici, chiar daca este nevoit sa calatoreasca cu masina si sa faca zile intregi pe drum. In 2018 vrea sa mearga intr-un tur in tarile nordice si in viitorul apropiat vrea sa calatoreasca 3 luni numai in America, din care jumatate din timp in America de Sud. Mai mult decat atat, are in plan sa vada Siria, bineinteles dupa ce incheie conflictul in zona. "Mi-as fi dorit sa merg in Kazahstan si tarile din jur, dar e greu cu masina", incheie el.