Adrian Marin nu este tipul de manager care se fereste de noi provocari. Indiferent ca a fost vorba de a lua startul de la zero intr-o cariera in lumea asigurarilor, de a imbina pasiunea pentru sportul alb cu viata de CEO sau chiar de accepta functia de presedinte al UNSAR, cu scopul de a construi un cadru stabil si predictibil pentru intregul domeniu al asigurarilor, realizarile sale de pana acum vorbesc de la sine. Pune accent pe oameni, bunul simt, disciplina si profesionalism in business, iar toate acestea il obliga aproape zilnic sa intre in pielea antreprenorului.

Primul job pentru Adrian Marin a fost in 1992, la societatea Titan Masini Grele, imediat dupa absolvirea Universitatii Politehnice din Bucuresti (Institutul Politehnic Bucuresti, conform titulaturii de atunci). A fost un prim pas firesc, avand in vedere specializarea dobandita in facultate. Dupa doar trei ani insa si inca un job intermediar, a facut trecerea catre domeniul asigurarilor la Asigurarea Romano-Americana pe un post de subscriitor de asigurari generale, unde a lucrat alaturi de specialisti respectati si de oameni care si-au construit cariere de manageri in industrie.

"Am facut trecerea in special din dorinta unui alt tip de provocare, dar si pentru ca economia iti permitea sa faci astfel de schimbari in perioada post '89. Toate sectoarele erau in plina efervescenta, isi faceau loc si in Romania produse si servicii specifice pietelor vestice, cu know-how-ul aferent, si se dezvaluiau cu totul alte perspective profesionale. Iar asigurarile erau la inceputul unui nou drum, intr-o piata libera si cu potential enorm", spune Adrian Marin.





Ulterior, in 1996, la sugestia unor fosti colegi care deja plecasera din Asigurarea Romano-Americana, a venit in Generali. Compania era "condusa pe atunci de Emil Boldus, disparut recent dintre noi - un lider de la care am avut extrem de multe de invatat si un specialist si om apreciat de intreaga industrie. Tot ce a urmat in cei 22 de ani petrecuti alaturi de Generali cred ca este elocvent pentru a demonstra ca mutarea a fost una inspirata", apreciaza Adrian Marin.

"Exista suficienta adrenalina in asigurari"

"Au fost lucruri total noi pentru mine, dar indiferent de varsta schimbarile fac parte din frumusetea vietii. Suntem pusi intotdeauna in situatii de tipul out of box. Asa si aici! Asigurarile continua sa fie un domeniu mai mult decat provocator, oriunde in lume. Are o paleta foarte larga de situatii de gestionat, legate de tehnicitatea business-ului sau de interactiunea cu clientii si cu partenerii. Ca urmare, in piata de asigurari pot afirma ca exista din plin adrenalina. Dar, trebuie privita, mai degraba, drept o necesitate si, de asemenea, sa intelegem cum o putem gestiona", arata Adrian Marin.

Intrebat cum percepe mediul de business si ce anume ar imbunatati pentru o sustenabilitate mai ridicata a acestuia, seful Generali revine la perioada a anilor '90 ca temen de comparatie, cand existau multe incertitudini si dezechilibre in economie, insa acest lucru era de asteptat dupa trecerea la o economie de piata.

"Veneam dintr-o perioada in care clientul nu era tocmai stapanul nostru. Cumpara ce i se oferea si eventual ce gasea. Situatia s-a schimbat radical, nevoile clientilor s-au schimbat si, prin urmare si abordarea agentilor economici din orice domeniu a urmat aceeasi tendinta. Nu mai poti supravietui azi daca nu ai o oferta competitiva, construita pe nevoile si asteptarile clientilor si sustinuta in paralel de o calitate ridicata a serviciilor si de o credibilitate sporita a furnizorului. Practic, aici se duce lupta cea mai apriga, indiferent de domeniu", spune Adrian Marin.

In opinia sa, mediul economic a evoluat exponential si s-au deschis treptat nise si oportunitati, care cu greu puteau fi identificate in acea perioada. "Ma refer aici la tot ce tine de comertul electronic, de explozia internetului si mediului online si a tehnologiei in general. Nevoia de protectie insa a ramas si as putea spune ca este mai accentuata ca niciodata. De aceea, asigurarile vor juca un rol din ce in ce mai important in viitor, pentru ca, din pacate, potentialul pietei de profil a ramas putin in urma" la capitolul dezvoltare.

El subliniaza, de asemenea, ca o nevoie care se resimte este cea de stabilitate si predictibilitate a cadrului legislativ, esentiala pentru o dezvoltare sanatoasa a oricarei companii si a industriilor in general. De asemenea, spune seful Generali, ar fi nevoie de o analiza riguroasa in prealabil si apoi de moderatie si de cumpatare in implementarea modificarilor de impact in economie.

Despre reteta succesului si antreprenoriat...

"Nu cred ca succesul depinde de faptul ca o companie este romaneasca sau straina. Au fost companii straine care au venit in Romania si au dat gres si au fost altele care au avut succes si s-au dezvoltat. La fel este si situatia companiilor romanesti. Depinde insa de capitalul pe care il ai disponibil pentru o astfel de investitie, de obiectivele pe care ti le definesti si de know-how. Nu in ultimul rand, oamenii cu care lucrezi sunt extrem de importanti. Astfel, chiar si intr-o functie de CEO, esti obligat sa fi aproape zilnic in pielea antreprenorului", spune Adrian Marin.

Totodata, "a fi deschis catre inovatii este o conditie primordiala pentru business in ziua de azi. Deoarece oamenii care nu sunt deschisi, nu sunt pregatiti pentru schimbare si cei care nu sunt pregatiti pentru schimbare nu vor ramane in piata pe termen lung. Ce industrie mai are puterea sa se opuna tsunami-ului declansat de evolutia tehnologica de internet si de social media? Traim intr-o perioada in care clientii isi doresc produsul, daca se poate, ieri. Prin urmare, cine mai isi permite ca, in epoca vitezei, sa nu respecte timpul clientului si sa nu faca tot posibilul pentru a i-l proteja? Pentru ca daca tu nu o faci, cu siguranta concurentii tai o vor face si atunci te pui intr-o situatie delicata", arata seful Generali.

"In 2006, inca se completau cu pixul politele"

In ceea ce priveste inovatia in piata de asigurari, in opinia sa, exista un spatiu enorm. "Sunt insa cateva aspecte: puterea de inovatie de care dispun asiguratorii, ce a inceput sa se materializeze relativ recent. Daca privim putin in urma, adevarata revolutie “mobila” a aparut, odata cu dezvoltarea tehnologiilor 3G si 4G, a succesului global al retelelor de socializare, si a telefoanelor inteligente, mai ales dupa 2007. In acea perioada, inca se completau polite de asigurare cu pixul, iar introducerea lor in sisteme se facea din sediul central. Trebuie sa recunoastem ca inca avem de recuperat, ca industrie, la acest capitol".

Adrian Marin evidentiaza de asemenea, puterea de cumparare si apetitul clientilor pentru produse cu o puternica componenta tehnologica si de inovatie astfel incat noi, sa le raspundem nevoilor la un cost accesibil. Al treilea aspect ste reprezentat de potentialul pietei care incurajeaza sau nu investitii din partea asiguratorilor in aceasta directie, avand o oarecare garantie ca acestea vor fi recuperate datorita unei evolutii pozitive pe termen lung.

Echilibrul dintre viata personala si business

"Cu siguranta, este necesar, dar nu te poti detasa efectiv. Practic, de la un anumit nivel incolo, responsabilitatile aferente job-ului te pun insa in situatia in care trebuie sa raspunzi „aici si acum”. Nu inseamna nicidecum ca te acapareaza si nici nu trebuie sa se intample asta. Dar, in acelasi timp, trebuie sa iti asumi ca pot fi momente in care implicarea ta este esentiala si ca de modul si de rapiditatea cu care gestionezi tu lucrurile depind multi alti oameni: clienti, colegi, familiile acestora, subalterni, sefi sau actionari", spune Adrian Marin.

In opinia sa, "este axiomatic faptul ca oricare dintre noi isi doreste cat mai mult timp pentru el. In acelasi timp, sunt putini acei oameni care pot spune ca au control deplin asupra job-ului si ca acesta nu interfereaza cu timpul alocat vietii personale. Aici revine problema asumarii si, cateodata, astfel de situatii sunt mai dificil de inteles de catre familie", apreciaza managerul.

Adrian Marin nu crede ca exista insa o reteta universala pentru a evita aceste momente in afara de constructia unei echipe puternice la locul de munca, de incredere si imputernicita pentru a lua deciziile potrivite si asumate in lipsa ta. "In Generali, catre acest lucru tindem si il incurajam. In ceea ce ma priveste, petrec cat de mult timp pot alaturi de familia mea, iar ea arata intelegere atunci cand raspund la un e-mail sau dau un telefon in timp ce suntem acasa sau in concediu".

"Tenisul ma ajuta sa imi reamintesc ca orice razboi se castiga dupa mai multe mici lupte"

"Imi place foarte mult sa joc tenis de camp. Am inceput sa joc la o varsta destul de inaintata, invatand de la zero, si pot spune ca pasiunea pentru tenis a crescut in mod constant", afirma Adrian Marin. Desi sportul alb i-a adus recent o accidentare, seful Generali nu este o fire care sa renunte cu una cu doua: "Jucand tenis am observat ca sunt multe principii ale sale aplicabile si in business. Ma ajuta sa imi reamintesc ca orice razboi se castiga dupa mai multe mici lupte pentru care te-ai antrenat in prealabil cu consecventa si rigurozitate".

"Sunt multi colegi in Generali pasionati de acest sport si se intampla frecvent sa jucam impreuna. Exista chiar si o competitie interna, devenita deja o traditie in compania noastra. In acelasi timp, ma consider o persoana ambitioasa si riguroasa si incerc mereu sa le insuflu acest lucru si colegilor mei. Pe terenul de tenis, depinzi doar de tine, de abilitatile si de pregatirea ta ca sa castigi. Consider ca acest principiu se aplica si in viata profesionala si ca fiecare dintre noi trebuie sa ne perfectionam incontinuu, sa ne facem treaba cu mult profesionalism si sa ne deschidem noi oportunitati, pentru a putea sa ne imbunatatim constant viata", conchide Adrian Marin.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu