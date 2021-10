Comisia Europeană adoptă măsuri excepționale de sprijin pentru mai multe sectoare din agricultură

Comisia Europeană a adoptat un set de măsuri excepţionale de sprijin pentru sectoarele vitivinicol, fructe şi legume.

Măsurile de sprijin pentru sectorul vitivinicol adoptate includ un sprijin mai mare pentru instrumentele de gestionare a riscurilor, cum sunt asigurarea recoltelor şi fondurile mutuale, şi prelungirea, până la 15 octombrie 2022, a măsurilor de flexibilitate aflate deja în vigoare. Pentru sectorul fructelor şi legumelor, sprijinul acordat organizaţiilor de producători - calculat de obicei pe baza valorii producţiei - va fi compensat astfel încât să nu fie mai mic de 85% din nivelul sprijinului din anul anterior, a scris Agerpres.

"Condiţiile meteorologice extreme de anul acesta, cu îngheţuri puternice de primăvară, inundaţii şi valuri de căldură, au fost deosebit de dificile pentru sectorul vitivinicol şi sectorul fructelor şi legumelor. Această situaţie vine după un an 2020 deja complicat din cauza crizei provocate de coronavirus. Măsurile în discuţie atât de necesare, care vin în completarea celor deja propuse în 2020 şi prelungite în 2021, îi vor ajuta pe producătorii din întreaga UE în aceste vremuri grele", a declarat comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski.

Pentru sectorul vitivinicol, printre măsurile excepţionale se numără faptul că ţările UE îşi pot modifica în continuare programele naţionale de sprijin în orice moment, lucru care de obicei se poate face doar de două ori pe an (până la 1 martie, respectiv până la 30 iunie în fiecare an). În ceea ce priveşte activităţile de promovare şi informare, restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole, recoltarea înainte de coacere şi investiţiile, posibilitatea de a acorda o contribuţie mai mare din bugetul UE se prelungeşte până la 15 octombrie 2022. De asemenea, contribuţia din bugetul UE la asigurarea recoltelor a fost majorată de la 70% la 80%, până la 15 octombrie 2022. A fost dublat şi sprijinul UE pentru acoperirea costurilor de înfiinţare a fondurilor mutuale, de la: 10%, 8% şi 4% în primul, al doilea şi al treilea an de implementare a acestuia la: 20%, 16% şi respectiv 8%. În plus, a fost adoptată prelungirea măsurilor de flexibilitate acordate pentru măsurile din cadrul programului vitivinicol până la 15 octombrie 2022.

Pentru sectorul fructelor şi legumelor, sprijinul UE acordat organizaţiilor de producători - calculat de obicei pe baza valorii producţiei din anul respectiv - va fi compensat astfel încât să fie cel puţin de 85% din nivelul sprijinului din anul anterior, chiar dacă valoarea producţiei pentru anul în curs este mai mică. Această compensaţie va fi oferită atunci când reducerea producţiei este legată de dezastre naturale, evenimente climatice, boli ale plantelor sau infestări cu dăunători, atunci când nu poate fi controlată de organizaţia de producători şi este cu cel puţin 35% mai mică decât cea din anul anterior. De asemenea, dacă producătorii dovedesc că au luat măsuri preventive împotriva cauzei de reducerea a producţiei, valoarea producţiei utilizată pentru sprijin va fi identică cu cea din anul anterior.

Comisia Europeană subliniază că, din cauza dificultăţilor fără precedent create de pandemia de COVID-19, un prim pachet de măsuri a fost adoptat în mai 2020. În completarea acestui pachet a venit un al doilea pachet destinat sectorului vitivinicol, adoptat în iulie 2020.

Tot miercuri a fost adoptat şi un set de măsuri sub forma unor acte de punere în aplicare. Cât priveşte actele delegate, acestea vor trebui să treacă printr-un proces de examinare în Parlamentul European şi Consiliu, cu o durată de două luni.

Sursa foto: Unsplash

