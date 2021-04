Huawei începe vânzarea de mașini electrice bazate pe tehnologia proprie

Huawei a anunțat că va comercializa, alături de compania auto chineză SERES, un vehicul electric - noul SERES SF5, ce va fi disponibil în magazinele Huawei din toată China.

Noul model va fi disponibil în magazinele Huawei din China începând cu 21 aprilie. Este pentru prima dată, când Huawei include un partener de vehicule în ecosistemul său „1 + 8 + N”.

Ca răspuns la temerile consumatorilor legate de reîncărcarea și autonomia vehiculelor electrice, Huawei și SERES au creat un nou sistem de extensie a autonomiei. Noul SERES SF5, echipat cu HUAWEI DriveONE Three-in-One Electric Drive, oferă flexibilitate utilizatorilor, cu o autonomie de 180 km în modul electric pur pentru a satisface nevoile navetiștilor zilnici din oraș și de peste 1.000 km în modul de autonomie extinsă pentru călătorii pe distanțe lungi.

Modelul va accelera de la 0 la 100 km / h în 4,68 secunde. Performanța vehiculului este, de asemenea, susținută de șasiul ușor din aluminiu și de un sistem avansat de suspensie oferind o accelerație rapidă, un control precis al stabilității și o absorbție superioară a șocurilor.

Cititi si Etichetare nouă pentru stații de încărcare și vehicule electrice.

Citeste si: Huawei angajează peste 200 de oameni în România

Soluțiile Huawei HiCar permit utilizatorilor să comute fără probleme între aplicațiile de telefonie mobilă și panoul central de control al vehiculului, oferind acces la navigație, muzică și multe altele, oricând, oriunde. Totodată, oferă control vocal interactiv, permițând utilizatorilor să se concentreze pur și simplu pe condus. Huawei HiCar poate, de asemenea, conecta cu ușurință mașina la alte dispozitive inteligente, astfel încât utilizatorii din mașină să poată activa acasă, aparatul de aer condiționat, televizorul și alte dispozitive.

Sistemul audio surround tridimensional al vehiculului este format din 11 boxe, reglate de tehnicienii Huawei Sound și experți în acustică.

Noul SERES SF5 are un mod de reîncărcare de urgență, de la vehicul la vehicul (vehicle –to-vehicle, V2V), care poate furniza energie vehiculelor izolate în zone greu accesibile. De asemenea, mașina este prevăzută cu modul de alimentare cu energie vehicul la încărcare (vehicle-to-load, V2L) pentru aparate radio și alte echipamente.

SERES SF5 îndeplinește standardele de design de siguranță de cinci stele, cu un corp realizat din oțel termoformat de 1500Mpa, cu rezistență ultra-mare, robust și fiabil. În plus, mașina are și conducere asistată automată la nivel L2 +, asistență la trafic aglomerat și multe alte caracteristici. Pentru confortul suplimentar al conducătorului, scaunele din față ale mașinii sunt sport și sunt dotate cu funcții de ventilație, încălzire și masaj.

Citeste si: Curtea de Conturi UE:UE să instaleze stații de încărcare ale...

Disponibil în China la 246.800 CNY (4WD) și 216.800 CNY (2WD), noul SERES SF5 vine în patru culori - Deep Ocean Blue, Charcoal Black, Pearl Pearl și Titanium Silver Grey - împreună cu Midnight Black, Garnet Red și Ivory White pentru ornamentele interioare.

Citiți și O aplicație permite încărcări fără carduri în mai multe stații electrice, rezervări și plăți.

Produsele și serviciile Huawei sunt disponibile în peste 170 de țări, deservind mai mult de o treime din populația lumii. Compania are 14 centre de cercetare și dezvoltare în țări precum Statele Unite, Germania, Suedia, Rusia, India și China. HUAWEI Consumer BG este una dintre cele 3 filiale ale companiei și include smartphone-uri, computere și tablete, dispozitive portabile și servicii cloud etc. Cu peste 33 de ani de experiență în domeniul telecomunicațiilor, HUAWEI oferă tehnologii inovatoare consumatorilor de pretutindeni.

Fondată în 2016 și este una dintre primele mărci din China care stăpânește tehnologia de acționare electrică cu gamă extinsă și tehnologiile de vârf în motoarele din față și din spate, precum și o baterie all-in-one și un sistem de control electronic. SERES are acum peste 1.000 de brevete și aplicații tehnologice. În plus, SERES are o capacitate de producție de model matur și capabilități de integrare a lanțului de aprovizionare. Construită pe industria 4.0, fabrica SERES din Chongqing, China, este echipată cu monitorizare online a procesului de producție complet și deține peste 1.000 de roboți inteligenți, cu automatizare 100% în procedurile cheie de producție.

Citeste si: Restricții de circulație pe DN7 și DN67 în județul Vâlcea

Sursa foto: Huawei

Despre autor Cristian este absolvent al Universității Româno-Americane și al unui MBA la Academia de Studii Economice (A.S.E.). Startul în jurnalism a fost în 2003 la agenția de presă Mediafax , parte a trustului MediaPro, pe poziția de redactor, iar mai târziu la agenția de presă NewsIn , parte din trustul de media Realitatea - Cațavencu, ca reporter și redactor șef al departamentului Companii. Pentru o perioadă scurtă de timp a scris pentru ziarul de... Mai multe articole scrise de Cristian Gubandru »

Te-ar putea interesa și: