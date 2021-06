Cargus achiziționează QeOPS pentru a-și consolida serviciile de e-fulfillment și logistică

Cargus anunță că a ajuns la un acord definitiv pentru a achiziționa o participație majoritară din Eops Solutions („QeOPS”), în timp ce fondatorii acesteia vor deține un pachet de acțiuni minoritar.

QeOPS este unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de e-fulfillment și soluții personalizate de logistică din România.

Achiziția va consolida oferta de servicii Cargus cu valoare adăugată pentru clienții săi, în linie cu investițiile strategice ale companiei din ultimii doi ani, concentrate pe digitalizare și îmbunătățirea experienței generale a clienților. Tranzacția subliniază interesul companiei față de segmentul de comerț electronic, care se așteaptă să își continue trendul ascendent, printr-o creștere de câte două cifre în următorii ani.

"Achiziția permite Cargus să își extindă oferta de servicii, oferind clienților noștri servicii de e-fulfillment personalizate și să ne susțină în continuare angajamentul față de digitalizarea și eficientizarea operațiunilor," a declarat Jaroslaw Sliwa, CEO Cargus.

Paul Copil, co-fondator și CEO al QeOPS, va păstra o participație minoritară semnificativă și va continua să conducă QeOPS în următoarea sa fază de creștere, cu sprijinul Cargus.

Cargus are în prezent peste 5.000 de angajați și colaboratori care oferă servicii de curierat persoanelor fizice și juridice printr-o rețea națională de 56 centre Ship & Go, unde clienții pot ridica sau depune colete spre livrare, 5 centre naționale de sortare, 51 centre operaționale și o echipă de peste 2.450 curieri care efectuează peste 40 milioane de livrări pe an.

