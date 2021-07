VIDEO: Prima autostradă care va atrage bani din PNRR capătă contur

Autostrada A3 Nădășelu-Zimbor, prima autostradă care va atrage bani din Planul Național de Redresare și reziliență (PNRR), capătă contur. Lucrările au demarat în luna februarie. Inaugurarea celor 30 de km din Autostrada Transilvania va fi făcută în 2023.

"Lucrări spectaculoase în superbele și capricioasele dealuri transilvănene pe Autostrada A3 Nădășelu-Zimbor.Antreprenorul general, UMB, a turat motoarele și progresul este vizibil după doar câteva luni de la startul șantierului, volumele excavate în acest scurt timp fiind impresionante", scrie Asociația Pro Infrastructură.

"Nici subcontractorul Zublin, recunoscut ca lider în România pe execuția de piloți forați, nu se lasă mai prejos, aducând pe lot 9 foreze pe care le-a pus la muncă în apropierea nodului Nădășelu (începutul filmării din dronă). Sperăm că antreprenorii își vor păstra efervescența în teren și le dorim cât mai putine alunecări de teren serioase (au deja trei la activ) și probleme care ar putea împinge inaugurarea celor 30 de km din AutostradaTransilvania după 2023", mai spune Asociația Pro Infrastructură.

UMB mai are contractată și porțiunea de 12 km de la Zimbor la Poarta Sălajului, în total 42 de kilometri sunt incluși la finanțare prin PNRR.

România va avea 434 de km de autostradă prin PNRR. România va primi 14,2 miliarde de euro sub formă de granturi și 15 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Uniunea Europeană alocă țării noastre un total 29,2 miliarde, fonduri care trebuie accesate până cel târziu la 31 decembrie 2023. Banii ar urma să revină României în luna octombrie a acestui an.

Infrastructura rutieră prin PNRR include:

434 de kilometri de autostradă construiți; cu sistem ITS instalat și cu sisteme moderne de monitorizare și informare a utilizatorilor infrastructurii.

52 de stații electrice construite (cu 264 de puncte de încărcare– o medie de 5 puncte de încărcare/stație).

625 hectare de perdele forestiere liniare în lungul autostrăzilor nou construite.

45% din punctele negre eliminate; cele cu risc major pentru siguranța oamenilor.

18 parcări securizate implementate în lungul autostrăzilor nou construite.

Aplicarea unui nou sistem de taxare, în special pentru traficul greu din România, conform principiului „poluatorul plătește”, inclusiv posibile stimulente pentru cei care dețin vehicule cu emisii zero/reduse.

Strategia națională privind siguranța rutieră și pachetul legislativ aferent, precum și implementarea de măsuri pentru reducerea cu 45% a numărului de puncte negre; reducerea cu 20% numărului de victime rezultate din accidente în trafic.

Creșterea cu 100% a cotei vehiculelor electrice/hibride din totalul parcului auto până în 2026 (raportat la valorile din 2020).

Înnoirea a 200.000 de mașini din parcul auto până în anul 2026 (raportat la valorile din 2020).

Prin PNRR, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii propune spre finanțare următoarele obiective de investiții:

A7 – Ploiești - Buzău - Focșani - Bacău - Pașcani:

Ploiești - Buzău: 63 km (6 stații cu 28 puncte de încărcare);

Buzău - Focșani: 83 km (8 stații cu 40 puncte de încărcare);

Focșani - Bacău: 96 km (13 stații cu 66 puncte de încărcare);

Bacău - Pașcani: 82 km (9 stații cu 50 puncte de încărcare);

Total: 324 km (36 stații cu 184 puncte de încărcare)

A8 – Tg. Mureș - Miercurea Nirajului și Leghin - Pașcani:

Tg. Mureș - Miercurea Nirajului: 25 km;

Leghin - Pașcani: 34 km;

Total: 59 km (8 stații cu 40 puncte de încărcare)

A1 - Margina - Holdea: 9 km (2 stații cu 10 puncte de reîncărcare)

A3 - Nădășelu – Poarta Sălajului: 42 km (6 stații cu 30 puncte de încărcare).

