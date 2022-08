Bulgaria vrea să devină una dintre cele mai ieftine piețe de mașini electrice din lume

A început construcția fabricii de mașini electrice din orașul Lovech, din Bulgaria. Construcția a fost agreată în urmă cu un an de către ministrul Economiei de la acea vreme, Kiril Petkov.

În plus, este estimat că primele mașini electrice vor părăsi fabrica la finalul anului viitor. Cât despre angajați, numărul lor ar putea ajunge la 1.000, scrie Novinite.com.

Investitorul a găsit firma de construcție cu care va colabora, iar baza pentru fabrică a fost deja instalată.

Componentele principale, spre exemplu, structura de susținere a mașinii, vor fi produse la fața locului, dar anumite unități precum motorul electric, bateria sau scaunele vor veni de la furnizori externi.

”Piața noastră de mașini electrice este una mică, iar la nivel de cerere clar suntem sub nivelul UE. Însă vom fi cea mai accesibilă piață pentru doritorii de mașini electrice”, a declarat Lubomir Stanislavov, directorul companiei NEXT e GO.

Stanislavov se bazează pe creșterea cererii pentru mașini electrice din 2024 și consideră că fabrica va fi un succes garantat.

Sursa foto: unsplash.com

