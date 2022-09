Bolt testează o opțiune prin care șoferițele pot accepta curse doar de la cliente

Bolt testează „Women for Women”, o opţiune care le oferă conducătoarelor auto posibilitatea de a accepta curse solicitate doar de femei. Opţiunea este disponibilă în aplicaţia Bolt, iar conducătoarele auto care aleg să o activeze vor fi conectate exclusiv cu pasagere. La rândul lor, pasagerele pot utiliza acest serviciu pentru a solicita maşini conduse doar de femei. Preţul acestor curse este acelaşi cu cel din categoria Bolt standard.

Cristian Sălceanu, Bolt Romania Country Manager, Ride-hailing, a declarat: „Siguranţa şi confortul reprezintă priorităţile noastre, atât pentru șoferii parteneri, cât și pentru pasageri, indiferent de gen, de aceea iniţiativa Women for Women îşi propune să creeze o linie de comunicare directă între şoferii şi pasagerii de gen feminin, în cazul în care femeile preferă să călătorească astfel. Estimările noastre arată că mai puţin de 5% din totalul şoferilor activi pe platforma Bolt sunt femei. Drept urmare, Women for Women încurajează femeile să devină şoferi, să aleagă un loc de muncă cu program flexibil, care le permite să-şi organizeze munca în paralel cu alte activităţi desfăşurate zilnic”



Andreea Rusu, directoarea executivă a Centrului FILIA, a spus: „Iniţiativa Bolt de a integra în aplicaţie o opţiune dedicată exclusiv femeilor reprezintă un pas important în promovarea siguranţei pentru această categorie de şoferi şi pasageri. Centrul FILIA susţine în totalitate acest efort, deoarece o societate în care drepturile sunt respectate, iar şansele de afirmare ale bărbaţilor şi femeilor sunt egale – indiferent de alte criterii sociale sau de apartenenţă – reprezintă o societate echitabilă, bazată pe respect reciproc”.



Noua opţiune de călătorie este inclusă în aplicaţia Bolt şi poate fi activată sau dezactivată în funcţie de preferinţe – atât de conducătoarele auto, cât şi de pasagere – fiind disponibilă în Bucureşti, Cluj-

Napoca, Iaşi, Constanţa, Timişoara, Oradea, Braşov, Sibiu, Craiova, Ploieşti şi Galați. Conducătoarele auto partener Bolt care folosesc această opţiune nu vor fi penalizate atunci când anulează o cursă, dacă persoana care aşteaptă să fie preluată se dovedește a nu fi femeie, deși comanda a fost făcută cu opțiunea Women for Women.

