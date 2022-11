Alfa Romeo ar putea lansa un nou supercar

Alfa Romeo, marcă faimoasă pentru modelele sale care și-au croit un loc unic în industria auto, este pe punctul de a lansa următorul supercar, la mai bine de un deceniu și jumătate de la celebrul 8C Competizione. Mașina ar putea să fie prezentată oficial la primăvară.

Cândva, Alfa Romeo era o forță în lumea competițiilor cu motor, compania punându-și numele pe monoposturile care au triumfat în primele două sezoane ale Campionatului Mondial de Formula 1. Acest ADN sportiv, ridicat de pe circuitele pe care Alfa a avut succes timp de zeci de ani, a fost lăsat în adormire în ultimii ani, deși modele ca Giulia Quadrifoglio au venit să sublinieze caracterul bătăios al mărcii. În plus, italienii au fost implicați și în Formula 1 alături de Sauber în ultimii ani, dar parteneriatul se va încheia la finele lui 2023.

Acum, șeful Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, a dat de înțeles, discutând cu Autocar, că un nou supercar ar fi în lucru, iar anunțul oficial ar putea fi la doar câteva luni distanță. „Când vizitezi muzeul nostru din Arese, ai șansa să vezi mai multe idei din trecutul nostru,” a spus Imparato, adăugând că italienii iau în calcul construirea unei mașini speciale în serie limitată. Deși nu se știe care va fi platforma ce se va ascunde sub „pielea” noului model, Imparato a dat de înțeles că ar putea fi vorba de un șasiu complet nou, fără vreo legătură cu un alt model al grupului Stellantis.

„Tocmai în 1969, pe Spider, a fost ultima dată când un șasiu a fost ștanțat cu numele Alfa Romeo,” a punctat Imparato spunând că ar fi interesant ca noul model să aibă un șasiu dedicat. În plus, acesta a spus că mașina nu va fi una construită exclusiv pentru circuit, ci un model de stradă care să fie poziționat la vârful piramidei mărcii, ca un model-simbol.

„Nu am finalizat încă toate detaliile, procesul este în desfășurare, dar avem atâția fani care ne ce să producem ceva cu totul aparte,” a spus șeful Alfa care speră că un anunț va putea fi făcut în martie 2023. În plus, el a sugerat că prețul ar putea trece de bariera de 100.000 euro, poziționând modelul în segmentul supercar-urilor.

Alfa Romeo 4C este cel mai recent model cu motor central al mărcii

Deși nu se cunosc detalii cu privire la arhitectura ce va sta la baza noului Alfa sportiv, discuții despre un nou model cu motor central persistă de ceva vreme. Încă din 2018 se vorbește despre readucerea numelui „8C” în prim-plan, nume purtat de mai multe modele legendare, inclusiv 8C-ul din 2007. Acesta din urmă a fost un GT cu motor frontal de origine Maserati produs în doar 500 de exemplare, fiecare costând 165.000 euro la momentul lansării. Disponibil atât sub formă de coupe, cât și cabrio, 8C Competizione este, astăzi, o mașină de colecție care nu a avut un urmaș direct.

Alfa Romeo 4C este cea mai recentă mașină sport din Arese

Astfel, următorul model sport ce a purtat grila Alfa Romeo a fost lansat în 2013, la Geneva, și a rămas în producție până în 2020. Denumită 4C, nume care face referire la propulsorul cu patru cilindri de 1.750 cmc, mașina a fost lansată ca un rival pentru Lotus Elise sau Porsche Cayman. Cu o greutate de sub 900 de kilograme în varianta pentru Europa, 4C-ul a fost produs la fabrica Maserati din Modena.

Deși apreciat pentru aspectul său exterior, nici 4C-ul și nici varianta sa Spider nu au fost considerate niște modele emblematice pentru marca italiană, fiind, mai degrabă, niște sportive obișnuite. Noul supercar va trebui să fie oricum, dar nu obișnuit și, evident, nu va fi vândut în peste 9.000 de exemplare ca 4C-ul. În plus, noul model ar putea să fie ultimul cu motor cu ardere internă înainte ca Alfa să se concentreze complet pe mașini electrice. Imparato n-a confirmat, însă, tipul de propulsie al noului port-drapel al mărcii, deci există și posibilitatea ca el să fie un EV.

Planurile de viitor ale Alfa Romeo

Alfa Romeo are, deja, planuri clare pentru perioada 2023-2027, timp în care va fi lansat câte un model nou pe an. „După 2027, am prezentat deja un plan de acțiune până în 2030 pe care sperăm să-l accepte Stellantis și, apoi, în fiecare an vom pune la punct planul pentru următorii cinci ani. Practic, fiecare model de succes va asigura lansarea următorului,” a spus Imparato. Prima cărămidă a acestui plan a ajuns, deja, și în România. Este vorba de SUV-ul Tonale care va fi disponibil, începând cu 2023, și în variantă plug-in hybrid.

Ultimul model cu un șasiu ștanțat „Alfa Romeo” a ieșit din producție acum 50 de ani

Următoarele noutăți țin de două modele existente, Stelvio și Giulia, care vor primi facelift-uri. Alfa Romeo vrea, în următorii ani, să-și reduce emisiile cu 40%, iar anul 2024 va marca introducerea unui SUV compact electric, fratele cu sânge italian al lui Jeep Avenger. Giulia va fi înlocuită de o nou berlină în 2025, urmând ca Stelvio să fie și el scos la pensie de un nou SUV de clasă medie în 2026, moment în care se va termina și cariera costisitoarei platforme Giorgio care nu mai poate fi păstrată deoarece n-a fost proiectată să găzduiască soluții de electrificare.

După 2025, toate modelele din portofoliul de bază al Alfa Romeo vor avea și versiuni electrice, iar Imparato este de părere că aceasta este o oportunitate mare pentru ca Alfa să exploreze, din nou, segmente în care marca nu mai este prezentă. El a menționat posibilitatea de a aborda readucerea în prezent a lui Spider Duetto, dar și a unui hatchback pe urmele lui Giulietta.

„Nu există nicio altă alternativă pentru noi, nici vreun plan B,” a adăugat Imparato, care a spus că absolut toate modelele Alfa Romeo vor fi electrice din 2027 încolo.

