Lucid Gravity este un SUV 100% electric care va putea fi disponibil cu cinci, șase sau chiar șapte locuri. Cu o autonomie ce ar trebui să sară de 800 de kilometri și performanțe „de supercar”, Gravity ar putea reprezenta o opțiune serioasă în segmentul SUV-urilor electrice de lux, cel puțin în SUA. Cea mai scumpă versiune ar putea costa un sfert de milion de dolari.

Lucid Air este printre cele mai interesante berline electrice de lux ale momentului - într-atât de interesantă că am inclus-o în topul nostru al celor mai tari 5 EV-uri luxoase ale momentului. Acolo, în top, am păstrat un loc pentru varianta ultra-performantă Lucid Air Sapphire, despre care vom vorbi mai jos, dar, mai întâi, trebuie să trecem pe sub lupă ultimul produs al mărcii americane: Gravity.

CEO-ul Peter Rawlinson a fost foarte atent să foloească aproape fiecare adjectiv disponibil în descrierea pe care i-a făcut-o primului SUV al companiei, ajungând la concluzia că va „reseta standardele în acest segment la orice capitol.” Deși Gravity ar putea să fie un model cu adevărat reușit, tocmai genul acesta de declarații sunt motivul pentru care, cel mai probabll, Lucid Gravity se va chinui în Europa. Piața de aici este reticentă în fața unor nume noi care vin și se prezintă în această manieră.

Acoperișul panoramic era obligatoriu în cazul unui model numit „Gravity”

Dar, chiar și așa, orice critic va fi impresionat de bateria de 113 kWh de pe Gravity, „inima” autonomiei generoase a modelului care va cântări peste 2,3 tone. Deși Lucid n-a venit cu cifre concrete, s-a transmis ideea că Gravity va avea performanțe „de supercar”, ceea ce înseamnă că ar putea să fie disponibil și într-o versiune cu trei motoare electrice, pe lângă variantele cu unul, respectiv două motoare care vor oferi ceva mai puțină putere. Ca un punct de plecare, un Lucid Air Touring cu două motoare dezvoltă 620 de cai putere ceea ce face posibilă o accelerație de la 0 la 100 km/h în 3,4 secunde. Cu o formă ceva mai puțin eficientă din punct de vedere aerodinamic, Gravity ar trebui să accelereze mai lent.

Cu toate acestea, ocupanții din habitclu nu-și vor da, cel mai probabil, seama de acest lucru. Gravity va oferi o nouă experiență la nivel de infotainment grație ultimei generații a interfaței Glass Cockpit cu mai multe ecrane. Pentru piața nord-americană, rezervările încep din 2023, iar primele livrări sunt programate abia pentru 2024. Prețurile ar trebui să varieze între 100.000 și 250.000 de dolari, în condițiile în care Gravity ar trebui să împartă aceeași platformă cu Air.

Citeste si: 100 de mașini, dar și un velier, sunt disponibile pe eMag de Black...

Lucid Air Sapphire se laudă cu o accelerație de la 0 la 100 km/h de sub 2 secunde

Pe lângă lansarea SUV-ului Gravity, Lucid a prezentat și datele tehnice ale vârfului gamei Air. Este vorba de Sapphire, care ascunde performanțe de mașină super-sport sub caroseria de berlină. Americanii s-au muncit să ofere un produs care să bată Tesla Model S Plaid, cea mai rapidă mașină a companiei lui Musk și au reușit. Cu o accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 1,89 secunde, Air Sapphire va cu 0,01 secunde mai rapidă - pe hârtie - față de Model S Plaid. Accesta este genul de reușite care nu mișcă sprâncenele nimănui, deși testele din lumea reală ar putea arăta că diferența este mai mare, dar rămâne de văzut în favoarea cui.

Salutăm acul de păr Mario Andretti, primul viraj de la Laguna Seca

Pe lângă accelerația oricum fulgerătoare - un Bugatti Chiron Super Sport 300+ are nevoie de 2,2 secunde pentru a atinge 100 km/h - Air Sapphire va fi și foarte rapidă. Conform producătorului, o viteză de 330 km/h va fi posibilă grație trenului de rulare cu trei motoare electrice și a bateriei de mari dimensiuni. Tesla Model S Plaid nu sare de 320 km/h. În plus, Air Sapphire n-are nevoie decât de 3,87 secunde pentru a ajunge de la 0 la 160 km/h.

Citeste si: Rimac Nevera este cel mai rapid EV de serie cu o viteză maximă de...

Nu știm cât cântărește Air Sapphire, dar modelul cu două motoare electrice are o greutate de 2.360 de kilograme. Sapphire va fi chiar mai greu și, evident, mai scump, cu un preț de listă de 249.000 de dolari. Scump? Foarte, în condițiile în care Model S Plaid te costă în State doar 135.990 de dolari. Este adevărat că berlina lui Musk este învechită (Model S a fost lansat în 2012), dar vorbim de o diferență din care îți poți cumpăra un Porsche Taycan, în caz că vrei două berline electrice în loc de una singură.

Sursa foto: Lucid

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Mihai Fira este reporter auto Wall-Street.ro din toamna lui 2022. Înainte de a se alătura echipei, Mihai a colaborat cu mai multe publicații din domeniul auto, atât românești cât și străine. El și-a început cariera ca jurnalist în mediul online, ca editor al site-lui Pitstops.ro, cel mai important portal românesc de motorsport din România. Mihai a colaborat și cu BMWBlog.ro, sursa oficială de știri despre producătorul bavarezi, dar și cu... Mai multe articole scrise de Mihai Fira »

Te-ar putea interesa și: