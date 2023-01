Ram a prezentat conceptul electric Revolution cu care vrea să se ia la trântă cu Ford și Chevrolet

Ram nu mai putea să stea pe margine și să se uite cum vechii rivali Ford și Chevrolet se aruncă în bătălia camionetelor 100% electrice. Astfel, la CES 2023, compania americană a prezentat 1500 Revolution Concept, o camionetă cu un design alunecos, interior high-tech ultra-personalizabil și o autonomie de 800 de kilomeri pentru varianta „half-ton” prezentată.

Ford vinde, deja, varianta electrică a lui F-150, denumită Lightning, Ovalul Albastru livrând peste 13.000 de unități în 2022. De altfel, camionetele de la Ford au continuat să fie cele mai populare vehicule din SUA pentru al 41-lea an la rând în 2022, respectiv al 46-lea an când camionetele Ford conduc în topul din acest segment. Ram vrea, însă, răsturnarea ierarhiilor, iar Revolution are această sarcină grea, fiind și proiectat să care sarcini grele, conform Car & Driver.

Conceptul are un aspect destul de cuminte, grila fiind mai mică decât pe unele modele de serie din trecut. Ea este dominată de sigla Ram, luminată, și de faruri, fiecare compus din câte două linii curbate de LED-uri ce coboară către logo-ul de pe mijlocul măștii (design „turning fork”, spun americanii). Aripile profilate și lipsa clanțelor la vedere scot în evidență tăietura dintre benă și zona mediană, double cab, a conceptului electric pe baterii. Aceasta este deosebit de sculptată, caroseria retrăgându-se spre interior în zona inferioară a pragurilor.

Design futurist, dar în continuare robust, care trimite semnale clare despre linia de design viitoare a Ram

Atât capota din față, sub care se ascunde un portbagaj, dar și portul de reîncărcare, cât și cea de la benă, se pot acționa electric. De altfel, ușiile se deschid în stilul limuzinelor interbelica, Ram-ul concept ne având un stâlp B care să încurce accesul în interior. În plus, pe camionetă apar niște camere din materiale printate la o imprimantă 3D care înlocuiesc oglinzile retrovizoare clasice. Atât acest detaliu, cât și ușile care se deschid în direcții opuse ar putea dispărea pe modelul de serie ce va apărea anul viitor.

Interior inteligent și luminos - dacă vrei asta

Cabina double cab este cu 10 centimetri mai lungă decât pe modelul actual pe benzină, iar ea este prevăzută cu niște șine denumite Ram Tracks care permit reorganizarea scaunelor în interior (există și mai multe moduri predefinite de organizare și iluminare a interiorului). Scaunele, care vin cu centură și cu difuzoare incluse, pot să fie rabatate și scoase ușor, sistemul de șine continuând și în portbagajul din față, dar și în benă. Aceste șine pot funcționa și ca prinderi pentru chingile care țin în loc obiectele transportate la bordul camionetei.

„Frunk-ul” sau portbagajul din față, cu șinele care vin din habitaclu

Ram-ul prezentat la CES are și un „midgate” adică o deschidere care conectează interiorul de benă, oficialii spunând că există o deschidere și în față, către portbagajul din bot. Astfel, s-ar putea cărea obiecte foarte lungi. În benă pot fi plasate și două scaune opuse, ca poziție, față de direcția de rulare, dar legile din SUA nu permit ca o persoană să stea acolo în timpul deplasării.

Interiorul este dominat de liniile luminoase oranj, care imită forma farurilor. Consola centrală de mari dimensiuni poate fi scoasă cu totul, iar cotiera dintre scaune poate deveni măsuță. În plus, ecranul de pe bord, format din două componente, poate să fie și el mișcat, elementul inferior putând fi scos cu totul și folosit separat, pe post de tabletă. Ca multe alte mașini din prezent, Ram Revolution beneficiază de camere cu vdere 360 de grade, dar și de un asistent personal ce funcționează cu ajutorul AI-ului.

Uși a la Lincoln Continental și pe o camionetă, dar acestea probabil nu vor ajunge în producția de serie

Materiale regenerabile sunt folosite în interior, inclusiv pielea carae a fost produsă din niște materie primă ce provine din producția merelor. Podeaua, în schimb, este făcută din plută și cauciuc reciclate. Volanul este îmbrăcat cu piele sustenabilă și include ecrane mici, în timp ce plafonul de sticlă își poate schimba opacitatea în funcție de lumina de afară.

Ram Revolution, camioneta care te urmează oriunde te-ai duce, la propriu

O altă funcție inteligentă este numită Shadow Mode, care îi permite proprietarului să-și plimbe camioneta ca pe un cățel. Cu alte cuvinte, Ram-ul te va urma cât timp acel mod este activ, ceea ce, consideră Ram, îi va ajuta pe muncitorii de pe șantiere să străbată distanțe mici. Nu avem date despre performanțe sau putere, dar știm că modelul prezentat în Las Vegas are două motoare electrice, unul pe fiecare punte, iar încărcarea bateriei pentru a oferi încă 160 de kilometri de autonomie durează doar 10 minute prin fast-charging (până la 350 kW) la un conector DC de 800V.

Bena se accesează fie fie cu niște portițe în stilul ușilor unui bar din western-uri, dar are și tailgate

Conceptul se laudă cu moduri de condus autonom de nivel 3, dar și cu faptul că roțiile din spate virează până la 15 grade pentru a crește agilitatea în spații înguste. În timpul condusului autonom, șoferul poate analiza diverse date prin HUD-ul cu realitate augmentată, iar volanul se retrage. În plus, Ram oferă conectivitate cu casa ta inteligentă (dacă locuiești într-un „smart home”) și, în plus, o aplicație pe telefon care este, la rândul său, conectată la mașină te ajută să măsori diverse obiecte pentru a știi cu siguranță dacă-ți încap în camionetă.

Sursa foto: Ram

