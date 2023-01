A doua generație a Tesla Roadster, primul model produs în serie de compania lui Elon Musk, nu are o dată oficială de intrare în producție, dar șeful departamentului de design al Tesla, Franz von Holzhausen, menține viu interesul în supercar-ul electric spunând că acesta va avea performanțe chiar mai uimitoare decât conceptul din 2017.

Dacă Tesla Roadster ar fi produsul unei firme de IT, atunci am putea vorbi despre un vaporware autentic. Anunțat în 2017, Elon Musk spunea la acea vreme că mașina va fi disponibilă în 2020 cu un preț de pornire de 200.000 de dolari. Contra acestei sume, trebuia să primești un supercar 100% electric ce putea atinge 100 km/h cu start de pe loc în sub 2 secunde și să meargă 1.000 de kilometri cu o singură încărcare a bateriilor. Au urmat, apoi, declarații și mai ciudate. În 2018, Musk a spus că mașina va avea pe lista de opționale și un set de 10 rachete mici dezvoltate de SpaceX care vor putea să îmbunătățească accelerația, viteza de top, dar și să permită mașinii să plutească deasupra solului.

Un an mai târziu, CEO-ul care a pierdut cea mai mare sumă de bani din averea personală din istorie, a reconfirmat că Roadster-ul 2.0 va putea să „zboare”, făcând referire la manevrele realizate de DeLorean-ul lui Doc Brown. Cu toate acestea, von Holzhausen a încercat să calmeze entuziasmul fanilor neobosiți ai Tesla, designer-ul spunând în toamna lui 2019 că este nevoie de „mai mult timp pentru dezvoltarea și rafinarea Roadster-ului”, dar că mașina va fi chiar mai rapidă decât se anunțase inițial.

Designer-ul șef Tesla continuă să facă afirmații curajoase cu privire la Tesla Roadster

Invitat recent la un podcast, von Holzhausen, a explicat motivele care stau în spatele întârzierilor repetate de care s-au lovit modelele Tesla, în ultimii ani. Designer-ul, responsabil în trecut pentru limbajul vizual „Nagare” din postura de Director de Styling la Mazda, a spus că Tesla, ca orice alt producător, are o listă de priorități, iar Roadster-ul nu se află prea aproape de vârf.

Originalul Roadster, lansat în 2008, era, la origini, un Lotus Elise cu modificări ample. Cu o autonomie de aproape 400 de kilometri, prima mașină produsă de Tesla avea un singur motor electric ce dezvolta 288 de cai putere și 400 Nm în varianta Sport. Mașina cântărea 1,3 tone - puțin pentru o mașină electrică - și au fost vândute 2.450 de unități în cei patru ani de producție. La cinci ani după ce Roadster-ul a fost scos la pensie, compania a anunțat un mod 100% nou bazat pe o platformă proprie și care trebuia să vină cu trei motoare electrice, tracțiune integrală, și un pachet de baterii totalizând 200 kWh.

„Roadster-ul nu este un model care va fi produs pe scară largă. Vorbim, deci, de volume reduse și, de aceea, nu se numără printre prioritățile noastre de top, dar lucrăm cu adevărat la el,” a spus von Holzhausen discutând cu gazda podcast-ului Ride the Lightning. „Cred că ne-a ajutat faptul că ne-am acordat mai mult timp pentru dezvoltarea acestui automobil deoarece putem spune că mașina de serie va fi mai bună la toate capitolele față de conceptul original.”

Cu alte cuvinte, ar trebui să ne așteptăm la o accelerație chiar mai bună față de cele 1,9 secunde anunțate inițial, dar și o autonomie mai mare de 1.000 de kilometri și un timp mai scurt de 8,8 secunde pe sfertul de milă. În plus, Roadster-ul nou ar trebui să zdrobească recordul pentru electrice de serie pe Nuerburgring. În prezent, mașina cu cea mai rapidă accelerație (conform producătorului) este Aspark Owl care execută sprintul de la 0 la 96 hm/h în 1,69 secunde. Recordul pentru EV-uri pe „Iadul Verde” este Porsche Taycan S (7:33.3).

