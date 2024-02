Elon Musk a anunțat când va ajunge pe piață cea mai rapidă Tesla din istorie

Cea mai rapidă Tesla de până acum, a doua generație a sportivei Roadster, va veni în 2025. Cel puțin asta a declarat, într-o serie de postări pe rețeaua de socializare X.com, Elon Musk. CEO-ul producătorului american de EV-uri care a făcut miliarde de dolari vânzând credite de CO2 către alți constructori a spus că a rescris nivelele de performanță pentru Roadster.

Tonight, we radically increased the design goals for the new Tesla Roadster.



There will never be another car like this, if you could even call it a car.— Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2024