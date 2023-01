Porsche Vision 357 dă drumul, oficial, unui an special pentru compania care-și are sediul în Stuttgart. Conceptul prezentat în interiorul “DRIVE” Forum, la Berlin, este doar primul care va marca a 75-a aniversare a primului automobil care a purtat sigla Porsche, celebrul „Gmünd Roadster" care a fost asamblat de Ferdinand Porsche în 1948 și care împarte mai multe detalii vizuale cu noul prototip bazat pe mecanica modelului 718 Cayman GT4 RS.

Porsche nu se sfiește niciodată să-și amintească de trecutul său, marcând adesea prin modele speciale sau concepte momente-cheie din istoria sa. Astfel s-a născut, de pildă, Porsche-le 911 Dakar, ca o odă adusă celebrului 953 ce a învins în Raliul Paris-Dakar din 1984. Acum, la 75 de ani de la construcția primului Porsche 356, Porsche a prezentat Vision 357, un concept futurist cu accente retro care îmbină cursele auto cu plăcerea mersului pe șosea.

Trebuie să începem discuția chiar din acest punct, anume de la design-ul acestui model sportiv. Farurile și stopurile surprind prin aspectul aproape translucid, adunarea puncte ce compun modelul circular al farurilor tronând de-o parte și de alta a celor două curelușe de piele care țin în loc capota din față. Pe lângă acest detaliu retro, splitter-ul din FRP cu cei doi suporți te readuc în prezent, amintind de mașinile de curse din prezent. În mod similar, există puncte de tractare la ambele capete, iar lateralele sunt sculptate în zona pragurilor ca în cazul ultimului 911 RSR.

Grafica, ce prezintă într-o combinație multicoloră numărul 75, vine peste vopseaua gri a mașinii - asta deși primul 356 era argintiu, o culoare mai apropiată de cea a barei față a conceptului Vision 357. Argintiul a fost ales deoarece era, încă din perioada interbelică, nuanța de curse a mașinilor germane, de unde și porecla de „Săgeți Argintii” sub care au devenit celebre monoposturile de Grand Prix Mercedes-Benz și Auto-Union din anii '30.

În spate, cele două seturi de linii care compun, aproape simbolistic, stopurile sunt despărțite de o grilă cu elemente verticale ce coboară de sub lunetă și până la limita superioară a difuzorului. Acesta este un alt element preluat de pe 356, dar evacuarea dublă îți dă de înțeles că Vision 357 nu are sub capotă un motor de 1.100 cmc împrumutat de la Volkswagen.

Citeste si: Porsche plănuiește să producă mașini cu dimensiuni variabile

Porsche Vision 357 este un 356 + 1, iar acel 1 este 718 Cayman GT4 RS

Tentativa de „adunare” de mai sus vrea să explice faptul că, la capitolul mecanică, Porsche Vision 357 este identic cu 718 Cayman GT4 RS, cel mai brutal Cayman produs vreodată. Propulsat de un motor de 4.000 cmc, aspirat, cu șase cilindri în line (foarte similar cu cel de pe 911 GT3 992), Cayman GT4 RS poate ajunge la 100 km/h în doar 3,4 secunde, cu 0,5 secunde mai rapid decât Cayman-ul GT4 care are la rândul său cutia PDK. Iar asta deoarece este cel mai puternic Porsche cu motor central produs vreodată, dezvoltând 493 de cai putere și 450 Nm, GT4 RS este cu aproape 80 de cai putere mai puternic decât un GT4 standard.

Cu alte cuvinte, Vision 357 este un monstru, iar cei care l-au făcut știu asta, motiv pentru care au poziționat, deasupra pragului lat, un sticker cu un dinozaur. Aparent are legătură și cu faptul că acest concept nu este electric, în ciuda avântului puternic luat de Porsche pe drumul electrificării. Există și un alt sticker cu un norișor pe geamul lateral de lângă portieră care face trimitere la motorul aspirat. Nu știm cât i-a costat pe cei de la Porsche să construiască acest prototip, dar știm că au de unde să dea bani pe astfel de automobile care vor rămâne, pe vecie, vedete de expoziție. Spunem asta deoarece, luând ca exemplu Cayman-ul GT4 RS, Porsche obține profituri însemnate de pe urma acestor modele, la fel ca și dealerii săi. Cum GT4 RS este un model limitat la doar 7.000 de exemplare, dealerii sunt capabili să-l revândă și cu 300.000 de dolari, deși prețul de listă a fost de doar 144.000 de dolari.

Citeste si: Noul BMW M3 CS este o super-berlină de 543 de cai putere care costă...

Sursa foto: Porsche

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Mihai Fira este reporter auto Wall-Street.ro din toamna lui 2022. Înainte de a se alătura echipei, Mihai a colaborat cu mai multe publicații din domeniul auto, atât românești cât și străine. El și-a început cariera ca jurnalist în mediul online, ca editor al site-lui Pitstops.ro, cel mai important portal românesc de motorsport din România. Mihai a colaborat și cu BMWBlog.ro, sursa oficială de știri despre producătorul bavarezi, dar și cu... Mai multe articole scrise de Mihai Fira »

Te-ar putea interesa și: