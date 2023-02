CEO MIB: RCA-ul este pentru România ca diabetul, nu există o pastilă cu care să rezolvi problema

Problema RCA pentru societatea românească este o boală precum diabetul, pentru care s-au încercat doar soluţii simple de rezolvare, a declarat, la evenimentul de listare a acţiunilor Millenium Insurance Broker (MIB) pe piaţa AeRO, Ştefan Prigoreanu, CEO al companiei, scrie Agerpres.

"Din perspectiva mea, nu au căzut asigurătorii pe capete, a căzut liderul pieţei de fiecare dată. Restul asigurătorilor sunt foarte solizi, sunt capitalizaţi, sunt branduri internaţionale foarte puternice. Şi eu, personal, am cam toate formele de asigurare posibile şi nu la o singură companie: vreo trei poliţe de asigurare de viaţă, una sau două de sănătate, răspunderi civile şi cam tot ceea ce putem asigura (...) De asta le-a mers bine brokerilor: pentru că noi, atunci când mergem la un client şi prezentăm mai multe oferte, clientul ne întreabă 'Tu ai asigurarea asta?'. Sigur că am, altfel nu ţi-aş propune-o. Exemplul RCA, din păcate, este o problemă pentru piaţa românească, o problemă complexă. Foarte mulţi fac greşeala - şi factori politici şi instituţii decidente - să creadă că se poate rezolva simplu. Nu se poate rezolva simplu problema RCA. RCA-ul este pentru societatea românească o boală precum diabetul. Pentru un pacient nu există o pastilă cu care să rezolvi problema. Trebuie o dietă echilibrată, trebuie o medicamentaţie adecvată, trebuie o sănătate fizică etc... Deci, este complicat să rezolvăm această problemă. Până acum s-au încercat doar soluţii simple. Dacă au funcţionat sau nu, vom vedea în perioada următoare. Per total, nouă ne merge bine, pentru că suntem foarte aproape de client şi nu urmărim neapărat profitul pe termen scurt, ci relaţia cu clientul pentru următorii 10, 15, 20 de ani", a explicat Prigoreanu.

Luni, au fost listate acţiunile Millenium Insurance Broker (MIB) pe piaţa AeRO, segmentul de acţiuni al Sistemului Multilateral de Tranzacţionare al BVB.

Acţiunile companiei sunt tranzacţionate sub simbolul bursier MIB.

Millenium Insurance Broker furnizează servicii şi soluţii complete în domeniul asigurărilor de peste 25 de ani, fiind primul broker de asigurări din România care şi-a dezvoltat, începând cu anul 2008, o reţea teritorială în sistem franciză.

