Dallara, un cunoscut producător de mașini de curse din Italia, a contribuit la dezvoltarea unora dintre cele mai exotice mașini făcute vreodată, precum Maserati MC12. Folosindu-și toată această experiență, compania lui Giampaolo Dallara a dezvoltat, pentru prima dată, un model de stradă sub numele propriu. Supercarul care costă aproape cât 10 Dacii Spring a ajuns și în România.

Dallara este peste tot. Constructorul italian produce mașinile care concurează în Indycar, dar și în seriile europene de monoposturi care pregătesc următoarea generație de piloți din Formula 1. Oriunde te uiți, fie că este Formula 2, Formula 3 sau Euroformula Open, dai de mașini Dallara. Tot Dallara construiește și prototipurile Cadillac ce vor concura la Le Mans în acest an, dar și pe cele înscrise de BMW în America de Nord.

Practic, singurul loc unde nu prea dai de Dallara este pe șosea, deși italienii au avut o contribuție vitală în dezvoltarea unor modele cunoscute precum Maserati MC12, KTM X-Bow, dar și Bugatti-urile ultimilor 20 de ani și superbele Alfa Romeo 8C Competizione și 4C. În 2017, însă, Dallara a decis să schimbe macazul odată cu prezentarea lui Stradale, primul mdoel 100% road-legal ce poartă sigla mărcii fondate de Giampaolo Dallara în 1972. Acum, modelul exclusivist a fost prezentat și în țara noastră.

Ultra-ușor și ultra-rapid, Dallara Stradale este un supercar de modă veche

Giampaolo Dallara și-a petrecut anii tinereții lucrând pentru Ferrari, Maserati și Lamborghini, ajungând în Sant'Agata Bolognese la timp pentru a face parte din echipa ce a dezvoltat legendarul Miura. Tot Dallara a colaborat, în departamentul tehnic al Scuderiei Ferrari, cu Giotto Bizzarrini, cel care a pus bazele faimosului 250 GTO înainte de a pleca, pe ușa din dos, din Maranello.

Toate deceniile de experiență ne-au adus în acest punct, Dallara construind modelul Stradale după regulile clasice: o mașină super-sport trebuie să fie ușoară, foarte rapidă și trebuie să comunice perfect cu cel de la volan. „Fundația” este o monococă de carbon de care sunt prinse subansamble din aluminiu, la ambele capete. Suspensia este tipică modelelor de competiție, de tip double-wishbone și pe față, dar și pe spate. Cu amortizoare variable, Dallara se pliază și pe drumurile ceva mai neiertătoare, iar pe circuit se simte cu adevărat aparte. Motivul? Nu cântărește aproape nimic.

Citeste si: Top 5 cele mai rapide mașini de serie în 2022

Dorința mea este să dezvolt cele mai sigure și cele mai rapide mașini din lume. Giampaolo Dallara, fondator Dallara

Dacă un Ferrari modern cântărește aproximativ 1.500 de kilograme, Stradale împinge acul cântarului doar până la 855 de kilograme fără șofer sau lichide. Pe scurt, Stradale este mai ușor chiar și decât un Lotus, ceea ce-l face pe Dallara să se simtă foarte mândru, inginerul și omul de afaceri italian fiind un „discipiol” al lui Colin Chapman - care adora greutatea redusă.

Trebuie menționată greutatea lui Stradale căci, altfel, decizia celor de la Dallara de a folosi un motor care își găsește originile pe puntea față a Ford-ului Mustang ar putea părea ciudată. Vorbim de un agregat de 2.300 cmc 'Cleveland' cu patru cilindri și 16 valve. În funcție de modul selectat, motorul dezvoltă 295 de cai putere sau 395 de cai putere, toți trimiși pe puntea spate printr-o transmisie manuală cu șase rapoarte. Un diferențial cu alunecare limitată este standard, dar cutia de viteze robotizată cu padele nu, pe lângă că este mai grea cu 40 de kilograme.

Citeste si: 100 de mașini, dar și un velier, sunt disponibile pe eMag de Black...

Dallara îți vinde Stradale fără eleronul imens din spate. Dacă-l vrei, trebuie să știi că viteza de top va scădea de la 280 km/h la doar 265 km/h, dar apăsarea creștere exponențial până la 820 kilograme. Chiar și fără el, mașina este dezvoltată pentru ca podeaua plată, ce se încheie cu niște tunele venturi, să dezvolte foarte multă apăsare, deși Stradale nu măsoară decât 4,1 metri, daciă mai puțin decât un Volkswagen Golf. În plus, raportul putere-greutate este similar cu cel al lui Porsche 911 (991) GT2 RS, deși acel model are 612 cai putere și 700 Nm (Stradale are doar 500 Nm).

Dallara Stradale, un supercar ultra-compact și cu un aspect curat

Pe lângă datele tehnice, Stradale impresionează și prin design-ul său curat și packaging-ul foarte compact. Dacă, la exterior, design-ul este dominat de gurile de aer care își croiesc drum prin caroserie imediat după roțiile față, modelul iese în evidență și deoarece poate fi comandat fără parbriz. Italienii îți oferă și o variantă mai omenească, cu parbriz și un T-Top care să te apere de ploaie. Exemplarul prezentat la București este în această specificație și, în plus, face parte din ediția specială '50 Years of Dallara' ce marchează un sfert de veac de existență al constructorului italian. Doar 23 de exemplare din această serie au fost produse.

Citeste si: Ferrari va lansa patru mașini noi În 2023. Primul model electric...

Interiorul sau, mai bine zis, cockpit-ul, este și el simplu. Scaunele abia-și fac loc de-o parte și de alta a consolei centrale, strânse între praguri. În fața șoferului se vede un afișaj digital pe un suport din fibră carbon, volanul fiind mic (320 mm) și, parcă, preluat dintr-o mașină de curse. Butoanele de pe volan te ajută să alegi setarea de rigiditate a șasiului, cantitatea de putere pe care să ți-o livreze motorul, dar și garda la sol (cea mai redusă lasă doar 20 de milimetri între podea și asfalt). Butonul care-ți permite să oprești ESP-ul este pe consola centrală, lângă frâna de mână de origine Ford.

În ciuda componentelor împărțite cu un hatchback mult mai ieftin, Stradale costă 200.000 de euro, mult mai mult decât orice Mustang. Pe lângă preț, Stradale este și o apariție rară, căci Dallara nu comercializează decât 600 de exemplare. Practic, dacă vrei o mașină mai rară motorizată de un agregat Ford va trebui să plătești cam 1 milion de euro pentru un Ford GT. Trebuie spus că un exemplar va rămâne în România și altele ar putea să ajungă aici în viitor.

Citeste si: Lamborghini prezintă două supercaruri unicat. Sunt ultimele modele...

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Mihai Fira este reporter auto Wall-Street.ro din toamna lui 2022. Înainte de a se alătura echipei, Mihai a colaborat cu mai multe publicații din domeniul auto, atât românești cât și străine. El și-a început cariera ca jurnalist în mediul online, ca editor al site-lui Pitstops.ro, cel mai important portal românesc de motorsport din România. Mihai a colaborat și cu BMWBlog.ro, sursa oficială de știri despre producătorul bavarezi, dar și cu... Mai multe articole scrise de Mihai Fira »

Te-ar putea interesa și: