Andretti vrea să intre în Formula 1 alături de General Motors sub brand-ul Cadillac

Andretti Global ar putea fi cu un pas mai aproape de a ajunge în Formula 1. Grupul care a încercat anterior să achiziționeze echipa Sauber, ar putea să-și facă acum loc în cel mai popular și important campionat de curse pe circuit din lume grație aportului adus de General Motors. Concernul american, ce nu a mai fost implicat niciodată în Formula 1, se arată interesat de o participare în F1 sub brand-ul Cadillac Racing, arată publicația Racer.com.

Nu au fost oferite detalii cu privire la data de la care Andretti și GM ar putea să vină cu un monopost de F1, dar organizatorii campionatului care a căpătat o nouă viață grație serialului de pe Netflix „Drive To Survive” au anunțat deja că se bucură că foarte multe entități vor să ia parte la spectacol. „Există foarte mult interes în campionat și în ceea ce înseamnă F1, iar noi avem multe discuții, unele mai puțin vizibile decât altele,” a comunicat competiția pe care Andretti o „vânează” de ani buni.

Michael (centru) și Mario Andretti (dreapta) încearcă de ani de zile să-și facă loc în Formula 1, dar fără succes

„Cu toții ne dorim ca F1 să rămână un campionat credibil și stabil, iar orice echipă nouă care ni se alătură trebuie să îndeplinească o serie de criterii prin care noi ne putem asigura că această stabilitate este de durată, iar toate obiectivele stakeholderilor noștri sunt luate în considerare,” mai stă scris în comunicatul F1 care dă de înțeles că procesul de pătrundere în F1 nu va fi ușor și nici nu este clar în acest moment câte echipe vor fi acceptate.

Formula 1 este, încă din 2016, un campionat în care se luptă, sezon de sezon, doar 10 echipe, fiecare cu câte două mașini. Formația britanică Manor a fost a 11-a, dar nimeni nu a venit să-i înlocuiască pe aceștia după ce au falimentat. Conform actualului Acord Concorde, care trasează modul în care se împart banii din drepturile TV, dar și multe alte aspecte ce țin de organizarea campionatului, există o taxă „anti-diluare” în valoare de 200 de milioane de dolari care a fost bătută în cuie cu scopul de a ține la distanță echipele neserioase care ar putea afecta imaginea companiei. Acordul cu pricina este valabil până în 2025, iar multe echipe nici nu vor să împartă banii cu mai multe echipe.

I have asked my @FIA team to look at launching an Expressions of Interest process for prospective new teams for the FIA @F1 World Championship— Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) January 2, 2023