Un program "Rabla" destinat flotelor de transport mediu şi greu se află în lucru, dar acesta nu poate deveni operaţional mai devreme de anul viitor, a declarat într-o conferinţă de specialitate, Bogdan Balanişcu, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). conform Agerpres.

„Ce am reuşit noi de anul trecut până în anul acesta, am investit în ceea ce înseamnă componenta de "Rabla Plus". În urma discuţiilor cu producătorii şi importatorii de maşini electrice, a fost modificat planul, a fost modificat tariful sau valoarea tichetului respectiv, astfel încât să reuşim să punem mai multe unităţi în circulaţie în acest an. Deja pe anul 2024, primul program "Rabla Plus" s-a lansat şi s-a consumat”, a declarat Balaşnicu, în cadrul unui eveniment de specialitate.

„Mai pregătim încă unul pentru anul care care urmează. De asemenea, este foarte important şi lucrăm în acest moment şi la ceea ce înseamnă un viitor program pe care am putea să-l lansăm pe componenta de flote, şi aici mă refer la partea de turism, pe partea de transport uşor. Acolo este o zonă auto care face mulţi kilometri şi automat poluează pe măsura kilometrilor făcuţi. Deci, avem un lucru şi această chestiune, la fel şi componenta de transport mediu sau transport greu", a spus secretarul de stat.

Potrivit oficialului MMAP, provocările sunt legate de alocarea bugetară pentru fiecare dintre aceste componente.

„Este destul de dificil, aproape imposibil, să existe o linie de finanţare deschisă în acest sens, pentru că este o chestiune legată de ceea ce înseamnă componenta bugetară, ce se bugetează la începutul anului, ce se face după partea de rectificare bugetară. Din punctul acesta de vedere, ceva operaţional nu se poate discuta mai devreme de anul anul viitor, pentru că nu se poate din punct de vedere legal la cum funcţionează bugetele", a subliniat secretarul de stat.

Ministerul Mediului, optimist cu privire la extinderea rețelei încărcare pentru mașini electrice

În ceea ce priveşte dezvoltarea reţelei de încărcare a vehiculelor electrice, reprezentantul Ministerului Mediului a punctat faptul că este optimist deşi sunt ceva probleme.

„Cred, de asemenea, că este nevoie şi de pe celelalte linii ale Guvernului României să investim în componenta de Cercetare-Dezvoltare şi asta pentru a încuraja la nivel naţional partea economică, să putem să venim şi noi şi să începem să dezvoltăm România. Sunt anumite elemente care să fie conexe cu ceea ce înseamnă industria auto pe acest segment. Au fost ceva discuţii la Ministerul Dezvoltării pe o componentă de finanţare în care să venim şi cu capacităţi de stocare pentru energia electrică pentru cele două componente de transport electric şi producţie consum a energiei electrice”, a adăugat acesta

„Cred că merg mână în mână şi nu putem să le privim separat, mai ales în zona dumneavoastră de activitate, unde există o dependenţă foarte puternică şi unde există un impact financiar foarte puternic, în sensul în care nu discutăm doar de camioane electrice, ci discutăm şi de staţiile de încărcare care înseamnă un cost semnificativ", a explicat Bogdan Balaşnicu.

Acesta a punctat că un sprijin important ar trebui să vină şi din partea autorităţilor publice locale.

„Ele trebuie să aibă un interes direct asupra calităţii aerului din fiecare comunitate. Uitaţi ce indicatori avem pe Bucureşti. Mare parte din poluarea de pe Bucureşti vine din trafic. De asemenea, ce indicatori avem pe Iaşi, oraşul din care provin şi eu. Anul trecut, Agenţia Europeană pentru Mediu plasa Iaşi pe locul 360 din 370 de oraşe, la nivel european, din perspectiva calităţii aerului. Cred că este nevoie să venim cu sprijin şi din partea UAT-ului, dar şi din partea guvernamentală, astfel încât să înlocuim multe dintre maşinile care sunt folosite la serviciile locale, fie că discutăm de componente de curierat, fie de ceea ce înseamnă companiile de salubritate. Trebuie să ne uităm la ceea ce înseamnă companiile de transport public, unde au fost fonduri la dispoziţie şi vor fi în continuare ca să investim să înlocuim autobuzele care sunt folosite", a subliniat demnitarul.

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: