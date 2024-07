Mașinile devin tot mai grele. Cum afectează kilogramele în plus consumul și siguranța pietonilor

În cusa eficienței, a autonomiei crescute și a formelor cât mai aerodinamice, producătorii auto par că au lăsat pe plan secund importanța unei greutăți reduse. Conform datelor strânse de Autocar, mașinile noi au devenit, în medie, cu 400 de kilograme mai grele în ultimii șapte ani. Iată cum mașinile viitorului nu devin doar mult mai inteligente, ci și mult mai grele.

Recent, scriam despre noul BMW M5, primul de pe arborele genealogic al berlinei sportive bavareze care se laudă cu un sistem de propulsie cu tehnologie PHEV. Asta înseamnă un plus de performanță, dar, din cauza motorului electric și al bateriei, și un plus de greutate. Internetul s-a umplut de glume și referințe mai mult sau mai puțin răutăcioase cu privire la faptul că M5 cântărește 2,4 tone.

Față de generația anterioară, care și are un raport putere/greutate superior, cel mai nou M5 are 553 kilograme în plus, dintre care 400 de kilograme sunt aportul părții hibride. Dar nu doar acest model ar trebui să treacă printr-o cură de slăbit, ci și majoritatea mașinilor electrice. Cum bateriile încă nu au ajuns să ofere și autonomie mare, și rezistență crescută după mai multe mii de cicluri de încărcare, pachetele de baterii de pe EV-urile din 2024 sunt încă foarte grele. De aceea vedem că o electrică trebuie să tragă după ea undeva între 450 de kilograme și până la 900 de kilograme (!) de baterii.

E simplu, priviți cât de mare a ajuns Toyota RAV-4, față de cea din anii '90-'00. Și acum are și propulsie hibridă. Sursă foto: Toyota

Și mașinile care au, în continuare, motoare diesel sau pe benzină sunt mai grele. Numărul mai mare de calculatoare de bord, toată tehnologia care se ascunde în sisteme de infotainment, scaune încălzite și butoane tactile înseamnă multe kilograme în plus. Sistemele de siguranță și o platformă rigidizată, pregătită pentru accidente mai serioase, își spun și ele cuvântul și, de aceea, datele Autocar încep să capete sens.

Între 2016 și 2023, adică o perioadă similară cu durata de viață a unui model de mașină, vehiculele obișnuite s-au „îngrășat” de la o greutate medie (la gol) de 1.553 kilograme acum opt ani și până la 1.947 kilograme media pentru mașinile testate de Autocar anul trecut. Motivul este și că pe străzile noastre circulă tot mai multe SUV-uri. Producătorii abandonează tot mai multe mașini mici, compacte sau berline și pariază tot mai mult pe crossover-uri și, în general, mașini mai mari și mai grele.

Cândva, am fi putut paria că mașinuțe micuțe de oraș, ca acest Citroen C1, vor fi mereu populare. Acum, sunt tot mai rare pe unele piețe. Sursă foto: Citroen

În 2016, Autocar testa un total de 16 SUV-uri care aveau o masă medie de 1.722 de kilograme, cu aproape 170 de kilograme peste media generală. Încă de atunci, trendul era vizibil. O Skoda Kodiaq, de pildă, cântărea cu 246 de kilograme mai mult decât o Skoda Superb, mașini care sunt comparabile ca și spațiu, deși au forme diferite. În mod similar, Jaguar F-Pace era cu 180 de kilograme mai greu decât berlina XF, deși ambele ascundeau sub capotă același motor de 2.000 cmc.

În 2023, Autocar a testat 23 de SUV-uri, crossover-uri și camionete. Aceasta au avut o greutate medie de 1.985 kilograme, o diferență în plus de doar 38 de kilograme față de media generală. Asta ne arată, practic, nu doar că SUV-urile au o cotă mai mare din totalul mașinilor - ceva evident - dar și că restul modelelor testate au devenit mult mai grele. În medie, SUV-urile testate anul trecut de britanici cântăreau cam 1.903 kilograme, ceea ce le făcea cam cu 183 de kilograme mai grele decât SUV-urile făcute în 2016.

Acum vreo două decenii, înaintea valului electrificării, mulți credeau că greutatea aproape obscenă a lui Cadillac Escalade nu va putea fi depășită. Sursă foto: Cadillac

Iar dacă revenim la modelele electrificate, vedem și mai clar această creștere în greutate. BEV-urile au „pontat” cu o greutate medie de 1.991 kilograme, față de „doar” 1.897 kilograme în medie pentru mașinile cu propulsie tradițională. Diferența, de doar 100 de kilograme, ascunde relativ bine greutatea pachetului de baterii de pe o mașină electrică. Dacă excludem din calculul pentru modelele termice și hibridele și PHEV-urile, atunci greutatea medie pentru benzinare ar fi de doar 1.841 kilograme - o diferență de 150 de kilograme față de EV-uri.

Cum a evoluat greutatea medie a mașinilor în ultimele decenii

Dacă privim în trecut, de la începutul aniilor 2000, observăm că greutatea mașinilor noi nu a devenit o problemă peste noapte. Din contră. Conform datelor Autocar, greutatea medie s-a încadrat între 1.500 kilograme și 1.650 kilograme în perioada 2000-2017. Abia în 2018, greutatea medie a atins pragul psihologic de 1.700 dde kilograme, urmând ca în 2019 să scadă din nou sub 1,7 tone. De atunci, însă, mașinile au devenit tot mai grele până astăzi.

Dacia arată că poți face un EV ieftin, compact, ușor și eficient. Sursă foto: Dacia

În prima parte a lui 2024, cifrele arată că acest trend nu va fi schimbat prea curând. Greutatea medie a modelelor testate - majoritatea dintre ele fiind SUV-uri, fie ele electrificate sau nu - a fost de aproape 2,1 tone, iar campionul la capitolul greutate a fost nava amiral a gamei electrice a Mercedes-Benz. Noul Mercedes-Benz EQS SUV cântărește 2.899 kilograme, extrem de mult dacă ne gândim că SUV-urile americane de dimensiuni generoase din anii 2000, fie că vorbim de Lincoln Navigator sau de Cadillac Escalade, nu treceau de 2.700 de kilograme (la gol).

Contrapartida devine tot mai slabă. În 2003, Autocar testa șase mașini cu o greutate de sub 1.000 de kilograme și alte șase care aveau până în 1.100 de kilograme. În 2023, doar o mașină a fost sub 1.000 de kilograme, dar nici aceea nu este un model obișnuit, fiind vorba de cvadriciclul Citroen Ami. Cea mai ușoară mașină, după accepțiunea clasică a termenului, a fost Alpine A110 R, sportiva franceză cântărind 1.065 de kilograme.

Dar americanii iubesc excesul, chiar și într-o eră în care ar trebui să fim mai atenți cu resursele. GMC Hummer cântărește 3 tone. Sursă foto: GMC

Sperăm că în 2024, jurnaliștii britanici vor putea corecta această statistică deoarece în acest an s-a lansat și în Albion Dacia Spring. Acest model electric, cel mai ieftin din România și printre cele mai ieftine mașini noi de orice fel în Marea Britanie, cântărește sub o tonă sau, mai precis, 975 de kilograme (din care 180 de kilograme reprezintă bateria). Există, deci, EV-uri care sunt și ușoare, și foarte compacte, dar majoritatea publicului pare că cere altceva.

Sursa foto: Shutterstock.com

