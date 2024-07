Ford a prezentat noul Capri, renașterea unui nume legendar care intră în lumea mașinilor electrice sub forma unui crossover coupe. Vorbim de un nou model cu proporții similare cu a lui Mustang Mach-E, dar o autonomie de până la 620 de kilometri cu bateria mare de 77 kWh. Există și o baterie chiar mai mare, dar care este combinată cu tracțiunea integrală. Noul Capri a fost proiectat pentru piața europeană, se arată într-un comunicat.

„Pentru noi, este un moment important, deoarece vorbim de un nume cu greutate,” a declarat, citat de CAR, Jon Williams, directorul diviziei Ford Blue și Model E. Constructorul american a gândit acest model pentru Bătrânul continent și speră că „vom putea atrage tinerele generații către acest nume foarte cunoscut”. Oficailii Ovalului Albastru se gândesc, probabil, la tinere generații care nu au prins primele trei generații ale lui Capri, un coupe sportiv care s-a aflat în producție între 1968 și 1986. Și nu era nici electric.

Sub caroseria care are niște elemente de design inspirate de modelele clasice ca forma semnăturii luminoase din față, dar și din spate și, mai ales, forma geamurilor laterale, se ascunde un tren de rulare înrudit cu cel de pe Ford Explorer EV (care utilizează platforma MEB a celor de la Volkswagen). Pentru început, vor fi disponibile două variante de performanță, cea mai mare autonomie fiind obținută cu varianta care are doar un motor electric, pe spate.

Care sunt performanțele lui Ford Capri

În primul rând, există versiunea cu autonomie extinsă, cu un motor de 286 cai putere pe puntea spate. Capri poate parcurge peste 620 de kilometri cu o singură încărcare în această variantă, iar bateria de 77 kWh se poate încărca de la 10 la 80% în doar 28 de minute. Bateria versiunii AWD cu două motoare are o capacitate de 79 kWh și permite o viteză maximă de încărcare de 185 kW. Puterea maximă de 340 cai putere îi permite o accelerație 0-100 km/h în 5,3 secunde. Reversul medaliei este o autonomie de doar 590 de kilometri.

Versiunea cu un singur motor electric are nevoie de 6,4 secunde pentru a atinge 100 km/h cu start de pe loc, dar ambele au o viteză de top de 178 km/h. Cuplul, pentru ambele variante, este de 545 Nm. Cifra nu sună rău, mai ales că ai multă mașină în jurul tău: Capri cântărește între 2.089 și 2.190 de kilograme în funcție de versiune și este lung de 4,63 metri, ceea ce îl face totuși mai compact decât Mustang Mach-E.

Cu ce se laudă Ford Capri la interior

În dotarea de serie au fost incluse dotări precum acces și pornire fără cheie, scaune față și volan încălzite, control al climatizării cu două zone și scaun șofer cu funcție de masaj și memorie, transmite producătorul. Mașina folosește sistemul de infotainment SYNC Move ce rulează pe un ecran central de 14,6 inchi care poate să culiseze în sus și în jos.

Capri oferă un spațiu de încărcare de până la 572 de litri, o podea reglabilă pentru portbagaj, o consolă de 17 litri în cotiera față în care încape chiar și un laptop, dar și un spațiu secret și securizat pentru depozitare, denumit Private Locker. Telefoanele pot fi conectate prin Android Auto și Apple CarPlay. Versiunea de bază deja vine cu toate aceste opțiuni (inclusiv jante de 19 ichi), în timp ce modelul de top aduce în plus lumini ambientale pentru interior, închidere la distanță pentru portbagaj și un sistem audio mai performant, printre altele.

Pachetul tehnologic include 12 senzori ultrasonici, 5 camere și 3 radare care susțin sisteme avansate de asistență, printre care Assisted Lane Change și Clear Exit Warning, dar și intelligent adaptive cruise control și blind spot warning. Prețul de pornire pentru Capri Extended Range RWD este de 41.900 de euro prin Rabla Plus. Mașina este deja disponibilă pentru comandă.

Ceea e este interesant este că prețul de pornire este mai mare decât în cazul lui Explorer EV. Capri începe de la 50.000 euro (fără Rabla Plus), față de 47.500 euro pentru Explorer. Revenind la prețurile promoționale de lansare - care sunt chiar mai mici decât dacă ai aplica doar acei 5.000 euro oferiți prin Rabla Plus - vedem că versiunea Capri Premium (cea de bază se numește Select) costă 44.250 euro, deci 52.150 euro fără ajutoare.

Sursa foto: Ford

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Mihai Fira este reporter auto Wall-Street.ro din toamna lui 2022. Înainte de a se alătura echipei, Mihai a colaborat cu mai multe publicații din domeniul auto, atât românești cât și străine. El și-a început cariera ca jurnalist în mediul online, ca editor al site-lui Pitstops.ro, cel mai important portal românesc de motorsport din România. Mihai a colaborat și cu BMWBlog.ro, sursa oficială de știri despre producătorul bavarezi, dar și cu... Mai multe articole scrise de Mihai Fira »

Te-ar putea interesa și: