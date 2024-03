Ford a deschis lista de comenzi pentru noul Explorer 100% electric și în România. Modelul are un preț de pornire de de 39.500 euro prin programul Rabla Plus, iar aici vorbim chiar de versiunea cu autonomia maximă de 602 kilometri. În mod ciudat, o versiune superioară de echipare, dar cu același tren de rulare, are o autonomie oficială mai redusă.