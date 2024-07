Ford se pregătește de lansarea versiunii 100% electrice a crossover-ului Puma, iar tot mai multe informații apar despre mașina pe baterii care va fi făcută la noi, alături de cea cu propulsie tradițională. Puma Gen-E, așa cum va fi denumită oficial, va fi cel mai accesibil model electric al Ovalului Albastru și se va poziționa sub noul Ford Capri, dezvăluit recent. Mașina nu va avea un design radical, dacă luăm în calcul linia prototipurilor văzute în teste.

Ford Puma nu îi strânge pe români în showroom-uri așa cum face gama Dacia, deși crossover-ul compact este asamblat la uzina Ford Otosan din Craiova. Dar constructorul american nu-și face probleme, deoarece mașina are destui susținători care nu s-au supărat că numele era utilizat, în alte vremuri, de un coupe compact. În 2023, nicio mașină nouă nu a fost mai populară în Marea Britanie decât Ford Puma, iar evoluția pozitivă continuă și în 2024.

La jumătatea anului, Autocar scria, bazându-se pe cifre oficiale, că Ford Puma se menține pe primul loc în topul vânzărilor, în fața unor rivali redutabili cu dimensiuni comparabile sau mai mari ca Nissan Qashqai, Kia Sportage, dar și hatchback-ul Audi A3. Pentru a profita de acest interes al publicului, Ford va lansa până la finele anului o versiune pe baterii a lui Puma. Modelul va rivaliza, printre alții, cu Volvo EX30, Jeep Avenger și Peugeot E-2008.

The new all-electric Ford Puma will be called the 'Gen-E' https://t.co/D5T5r5A7cf pic.twitter.com/RfBmfDj3fX— Autocar (@autocar) February 11, 2024

Pe partea vizuală, Puma Gen-E va aborda elemente menite să reducă rezistența la înaintare a mașinii. O grilă acoperită, o bară față profilate și jante special proiecttate pentru EV-uri nu vor lipsi. De asemenea, viitorul EV de buget al Ford fa incorpora toate elementele introduse pe Puma cu motoare termice odată cu facelift-ul prezentat în acest an. O nouă semnătură luminoasă față-săate este de așteptat, deși posteriorul nu va fi modificat aproape deloc.

Ce autonomie și ce baterie va avea Ford Puma Gen-E

Ford nu a dezvoltat o platformă complet nouă pentru noul Puma pe baterii. Acesta va folosi aceeași platformă B2E pe care o utilizează și versiunea cu motor cu ardere internă, pe lângă Ford Transit Courier, o utilitară ușoară care de asemenea se produce în România, alături de Turneo Courier. Oficialii mărcii au anunțat deja că un e-Transit Courier va fi lansat în perioada următoare, dar nu e clar dacă și acesta va fi asamblat la Craiova.

Din ce se cunoaște în prezent, e-Transit Courier va primi un singur motor electric, pe puntea față, care dezvoltă 134 cai putere și 290 Nm. Același motor ar putea ajunge și pe Puma, dar Ford are și alte variante. Utilitara mai mare e-Transit Custom are un motor de 215 cai putere, în timp ce e-Transit-ul de dimensiuni mari vine cu motoare ce oferă între 181 cai putere și 265 cai putere. Cu alte cuvinte, există o plajă mai largă de motorizări pentru Puma Gen-E.

The Ford Puma is set to go electric! Here's the latest on the new Gen-E...>> https://t.co/XaQgr90wkI pic.twitter.com/NzsIi5FpBX— Auto Express (@AutoExpress) March 15, 2024

Modelul va beneficia, de asemenea, de alte tehnologii dezvoltate pentru alte EV-uri Ford cum ar fi așa-numitul „one-pedal driving”, la fel ca și e-Transit Courier. Acesta din urmă poate fi încărcat la puteri de până la 100 kW ceea ce se traduce printr-o încărcare a bateriei de la 10% la 80% în doar 35 de minute. Cu alte cuvinte, dacă ești conectat la o priză ce poate oferi puterea maximă de încărcare, în doar 10 minute bateria se încarcă cu 87 de kilometri autonomie.

Nu știm încă ce capacitate va avea bateria, dar modele similare oferă baterii de 50 kWh sau 60 kWh ceea ce ar însemna o autonomie în zona a 400-410 kilometri. Am putea paria mai degrabă pe o baterie de 60 kWh dacă ne gândim că Citroen e-C3 și Fiat Grande Panda, cele mai ieftine EV-uri produse de Stellantis, au baterii de 44 kWh împărțind aceeași paltformă tehnică Smart Car Stellantis. Această diferență la nivelul bateriei se va regăsi și în preț.

The Ford Puma is due an update, and we’ve spotted it testing on the road…>> https://t.co/35SbGKIg4w pic.twitter.com/JO9Adgfs8z— Auto Express (@AutoExpress) September 11, 2023

În timp ce Citroen e-C3 și Grande Panda au un preț de bază de sub 25.000 de euro, Ford Puma Gen-E va costa cam cu 10.000 de euro mai mult. Spre exemplu, în România, fără suport prin eco-tichetele Rabla Plus, un Jeep Avenger, rival al lui Puma pe baterii, începe de la 38.900 de euro, în timp ce varianta de top costă aproape 44.000 de euro.

Sursa foto: Ford

