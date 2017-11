In ochii angajatilor, CEO-ul este un fel de supererou. Ce-i drept, nu poarta pelerina, insa lasa impresia ca este cel care va salva situatia, oricat de complicata ar fi. Dar in spatele acestei imagini ideale se afla realitatea: un CEO nu are puteri supraomenesti, este tot un om, dar unul cu mari responsabilitati, scrie Revista CARIERE. Tocmai de aceea, in astfel de cazuri, o schimbare in cariera (dupa ce si-a incheiat mandatul la conducerea unei companii, spre exemplu) este un moment de cumpana. Oare in cazul reconversiei profesionale a unui CEO este valabila zicala: „Cu cat cazi de la o inaltime mai mare, cu atat doare mai tare”?