O provocare importanta a recrutorilor in actuala piata a muncii este aceea de a gasi candidatii potriviti pentru pozitii de middle si top management. Avand in vedere natura acestor joburi, multi dintre potentialii candidati nu cauta activ un job, iar mesajul companiilor nu poate ajunge la ei pe platformele de recrutare. Solutia la care recrutorii pot sa apleze este aceea de a gasi viitorii manageri acolo unde ei isi petrec o parte din timpul alocat fiecarei zile. Site-urile de stiri care contin informatii de interes pot reprezenta un canal alternativ de recrutare.

In aceste conditii, Wall-Street a lansat sectiunea de Joburi, in cadrul careia companiile pot recruta cei mai talentati candidati, in special pentru pozitiile middle si top management, intr-un mod simplu si inovativ. Avand un trafic lunar de 2 milioane de vizite, suntem gata sa oferim companiilor expunere catre o baza importanta de potentiali candidati. Pe langa procesul de recrutare, utilizarea aplicatiei sprijina constructia brandului de angajator pentru cele mai importante companii din Romania.

Sectiunea de joburi este dezvoltata in parteneriat cu SmartDreamers, platforma de recruitment marketing prezenta in Romania si Ungaria, care a adus pe piata recrutarii o serie de inovatii care sa ii sprijine pe recrutori. Postarea unui job pe wall-street.ro, dar si aplicarea la o pozitie sunt simplificate, astfel ca experienta userilor este imbunatatita fata de alte canale in care are loc recrutarea. Joburile pot fi postate atat de pe Wall-Street, cat si direct din contul SmartDreamers pentru companiile care isi creeaza un cont pe smartdreamers.ro.

Printre avantajele pentru companii se numara, in primul rand, expunerea mare a brandului catre categoria candidatilor pasivi, adica acele persoane care nu sunt in cautarea unui loc de munca, insa sunt receptive la pozitiile libere si beneficiile oferite de o companie. In momentul de fata, doar 20% dintre candidatii din tara noastra sunt prezenti pe canalele clasice de recrutare. Restul, pot fi gasiti acolo unde isi petrec timpul atunci cand stau in online. Afisarea anuntului de job in zone cheie ale site-ului nostru ofera o vizibilitate sporita si cresterea interesului din partea tuturor celor care citesc zilnic stirile importante din diverese domenii. Un alt aspect este si procesul facil prin care un recrutor poate posta un job pe wall-street.ro.

Candidatii vor gasi cele mai atractive oferte de job in locul pe care il viziteaza zilnic pentru a se informa. Astfel, wall-street.ro devine pentru cititorii sai si un instrument de dezvoltare a carierei. La fel ca si in cazul angajatorilor, aplicarea pe sectiunea de joburi este una simpla, care va usura accesul la locul de munca dorit in cadrul celor mai dinamice companii din tara.

Poti vedea aici cele mai noi joburi pe sectiunea de cariere Wall-Street.

Sursa foto: SFIO CRACHO/Shutterstock