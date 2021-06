Goana după limbi străine. Compania care „vânează” vorbitorii de germană, franceză, cehă, slovacă sau ebraică

Suntem la un an și jumătate de la debutul pandemiei de COVID-19, iar natura și amploarea acesteia încă se resimt în toate segmentele de activitate. Omenirea nu se confruntă însă cu o singură criză, ci cu patru provocări majore care au apărut simultan: o criză a cererii, o criză a ofertei, o criză medicală și o criză a încrederii/temerii, a povestit Andrei Romanescu, Managing Director la Veeam Software, într-un dialog cu wall-street.ro.

Dar pentru divizia locală a Veeam Software, unul dintre principalii jucători pe piața de gestionare a datelor, un singur lucru a rămas constant în ultimii ani: „vânătoarea” de candidați vorbitori de limbi străine.

Andrei Romanescu spune că în ceea ce privește recrutările, piața muncii s-a mai dezghețat comparativ cu începutul pandemiei, iar angajații nu mai țin acum cu dinții de joburile lor, fiind deschiși către noi oportunități de carieră. În 2020, compania a angajat 120 de persoane pentru birourile din București, iar în primele luni ale acestui an, alte 50 de persoane au fost angajate.

„Am recrutat și din alte orașe, din afara Bucureștiului, ceea ce nu făcusem anterior (...) Deși lucrăm în IT, am recrutat și continuăm să căutăm candidați din diferite domenii de activitate, precum vânzări, marketing, finanțe și specialiști în suport tehnic”, mai spune Andrei Romanescu, Managing Director la Veeam Software.

23 de naționalități și 19 limbi străine

Limbile străine continuă să fie esențiale și în 2021, mai ales dacă vorbim despre joburi în multinaționale. Engleza nu mai este deja de mult timp cea mai căutată limbă pentru că angajatorii caută acum vorbitori de limbi tot mai diverse, de la clasicele franceză și germană și până la limbi mai exotice, ca olandeza sau ebraica. Multilingvismul românilor este unul dintre principalele argumente ale investitorilor care decid să deschidă operațiuni la nivel local.

În 2020, un vorbitor de limba germană, angajat în România pe o poziție de pozitie de entry-level, customer service, câștiga cel puțin 4.500 de lei net. Un angajat cu experiență mai îndelungată de lucru în această limbă, salariile începeau de la 8.000 de lei net.

În cazul olandezei, salariile sunt mai mari. Pentru o poziție de entry-level, se pornește de la 5.000 de lei net, în timp ce un specialist poate ajunge să obțină peste 6.000 de lei net.

Angajații de la Veeam România lucrează într-un mediul multicultural, ce reunește 23 naționalități diferite, care vorbesc 19 limbi străine, fiind practic, mediul de lucru perfect pentru vorbitorii de limbi străine. Cu toate acestea, foarte greu de găsit sunt vorbitorii germană, franceză, cehă, slovacă sau ebraică, spun reprezentanții companiei.

Însă ce face și mai dificilă recrutarea la Veeam România este lipsa unor candidați în piață care să fie atât vorbitori de limbi străine, cât și specialiști în vânzări sau în zona de suport tehnic.

Provocarea de dinainte de pandemie rămâne și în prezent, aceea de a angaja candidați care cunosc la nivel avansat diferite limbi străine. Iar cele mai mari eforturi sunt pentru identificarea de vorbitori de limbă germană, franceză, cehă, slovacă sau ebraică. Și pentru că noi recrutăm predominant în zona de vânzări și suport tehnic, complexitatea în recrutare vine din faptul că, pe lângă cunoașterea avansată a limbilor străine, este necesar să aibă și experiență vastă în aceste două arii.

Andrei Romanescu, Managing Director la Veeam Software

Ce candidați caută în prezent Veeam România

În 2020, Veeam România a depășit pragul de 600 de angajați, iar birourile din București rămân în continuare cel mai mare centru de servicii Veeam din Europa. În prezent, compania are peste 100 de poziții deschise în toate departamentele și angajează oameni în diferite domenii de activitate: vânzări, marketing, financiar și specialiști în suport tehnic.

În acest an, compania care furnizează soluțiile de tip backup angajează și pe poziții de entry-level, având în prezent deschise aproximativ 30 de poziții.

„Avem roluri de entry-level, precum cel de `Inside Sales Associate` sau `Customer Success Representative`, în departamentul de vânzări. Comparând 2019 cu 2020, am observat o scădere în numărul aplicanților pe parcursul anului trecut, însă credem că motivul este legat de pandemie”, a mai transmis Andrei Romanescu, Managing Director la Veeam Software.

În 2019 (ultimul an pentru ca există date raportate la Ministerul Finanțelor Publice), Veeam Software a înregistrat o cifră de afaceri de 139,2 milioane de lei și un profit net de aproape 6 milioane de lei.

„Business-ul nostru merge mai departe, în ciuda pandemiei, singura diferență fiind aceea că lucrăm remote. Angajații s-au obișnuit cu acest mod de lucru, însă recunosc că și-ar dori să își revadă colegii, în condiții de siguranță, pentru a interacționa și socializa”, a mai precizat Andrei Romanescu, Managing Director la Veeam Software.

