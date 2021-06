Dacă în urmă cu un an, aproape jumătate dintre angajații care lucrau de acasă împreună cu copiii declarau că au dificultăți în a-și organiza eficient sarcinile de serviciu pe fondul întreruperilor și atenției necesare îngrijirii copiilor, în acest an 61% dintre angajații părinți care lucrează de acasă spun că s-au adaptat și chiar pot să-și desfășoare bine activitatea în acest mod. În plus, 67% dintre cei care au răspuns unui sondaj pe platforma de recrutare BestJobs nu s-ar întoarce la birou și 72% consideră că acum reușesc să mențină mai bine echilibrul între viața de familie și cea de la job.