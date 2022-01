Aproape un sfert dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani la nivel mondial, însemnând circa 325 milioane de persoane, și-au pierdut locurile de muncă sau au veniturile diminuate din cauza pandemiei, iar pe termen mediu și lung automatizarea este următoarea amenințare, relevă raportul ”Reaching YES. Addressing the youth employment and skilling challenge”, realizat de PwC, UNICEF și Generation Unlimited.