„Dacă în anul 2020 a crescut cererea pentru programe de educație managerială, livrate de experți și consultanți seniori, în anul 2021 acest trend s-a menținut, dar s-a și rafinat, pentru că angajatorii și-au creionat un plan de formare mai coerent, plecând de la toate schimbările generate în anul anterior. O altă tendință pe care observăm cu bucurie este că managerii și antreprenorii români au început să devină mult mai responsabili vis-a-vis de propria dezvoltare, investind din fonduri proprii în programele noastre de leadership și management”, a declarat Oana Scarlat, CEO EXEC EDU, unul dintre liderii pieței de executive education, într-un interviu acordat wall-street.ro.

Procesele de transformare sunt continue, schimbările sunt la tot pasul, atât în afara organizației, cât și în interior, motiv pentru care liderii au nevoie de un alt set de abilități pentru gestionarea și propagarea schimbărilor. În viitoarea eră a muncii nu vor lipsi abilitățile ce țin de gândirea critică a fiecărei persoane, cele de înțelegere a incertitudinilor, cât și cele de gestionare de la distanță a echipelor, pe un termen mai lung decât se așteptau inițial.

„Companiile au devenit conștiente că fără o pregătire potrivită, managerii nu pot susține motivația echipei pe termen lung, mai ales în contextul în care tot mai mulți angajați reclamă oboseală și chiar burnout”, a mai precizat Oana Scarlat.

Un alt trend care se reflectă și în piața de training și care se va menține și în 2022 este cel al transformării digitale, ca răspuns la criza sanitară, dar și ca modalitate de a rămâne competitiv în piață. Reprezentanții de la EXEC-EDU arată că multe companii dețin resursele necesare pentru a investi în tehnologie, dar au nevoie în același timp și de o schimbare de mentalitate a angajaților, în a adopta aceste schimbări fundamentale ale modului de lucru.

De la online 100%, în 2021 am livrat fie în format blended, fie din nou, la clasă, combinând secvențele online cu training față în față, unde rulăm simulări de business, workshop-uri și proiecte de echipă. Am testat soluții și instrumente noi, am creat noi parteneriate, am fost atenți la tendințele globale, dar și modul în care a evoluat piața din România.

Oana Scarlat, CEO EXEC EDU