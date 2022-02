13 tendințe care vor modela piața muncii în 2022 și după

Piața muncii a trecut prin cea mai mare transformare din ultímele generații, iar ritmul schimbărilor nu va încetini în 2022. Noul COVID și variantele care vor apărea, lupta pentru talente, nivelul inflației care pus deja în umbră majorările salariale, dezvoltările continue din tehnologie și modul în care acestea transformă locurile de muncă, atenția tot mai mare pe care companiile o acordă diversității, echității și incluziunii la job, precum și mediul politic plin de incertitudini. Acestea sunt câteva dintre provocările care modelează în prezent piața muncii.

1. Accelerarea procesului de automatizare și digitalizare a relației de muncă

„Cel mai probabil se va continua şi în ceea ce priveşte piaţa muncii procesul de automatizare şi digitalizare a relaţiei de muncǎ, atât în privinţa gestionǎrii şi administrǎrii documentelor prevǎzute de legislaţia muncii, dar şi a managementului relaţiei cu angajaţii prin continuarea implementǎrii de soft-uri şi aplicaţii care sǎ faciliteze rǎspunsul din partea departamentelor de resurse umane la solicitǎrile angajaţilor (chatbots, asistenţi virtuali sau aplicaţii prin intermediul cǎrora angajaţii îşi pot genera singuri o serie de documente care sǎ ateste calitatea de angajat). Totodatǎ, şi în sfera proceselor de recrutare şi evaluare a candidaţilor se vor accentua tendinţele de digitalizare prin implementarea de noi instrumente destinate automatizǎrii diverselor etape ale acestora”, a declarat Cǎtǎlin Ilie, Recruitment & HR Operations Manager, Agenţia de Servicii Professional.

În aceeași direcție, Raluca Peneș, HR Manager Smartree, a adăugat că ”Tool-urile de automatizare și Inteligență Artificială (AI) impactează tot mai multe procese și fluxuri operaționale, indiferent de domeniul de activitate. Liniile de producție automatizate cu ajutorul roboților industriali, casele de marcat de tip self-service sau asistenții virtuali care iau locul operatarilor umani sunt doar câteva exemple. Dacăa ne referim strict la aceste situații, o consecință a integrării acestor tool-uri pe termen mediu va fi reprezentată de dispariția unor joburi precum cele de casier sau operator call-center. Pe de altăa parte însă, odată cu automatizarea diverselor procese de rutină, rolul interacțiunii umane va deveni, în multe domenii, din ce în ce mai important, iar abilitățile de tip soft și competentele digitale vor fi la mare căutare.”

2. Work from home, hybrid sau remote

”Munca hibrid va fi în continuare preferata angajaților. Conform studiului “Resetting Normal: Defining the New Era of Work,” derulat de Adecco în perioada 13 mai și 4 iunie 2021 la nivel global, 53% dintre angajați preferă un model hibrid de lucru. Acest model deschide noi oportunități și granițe, dă șanse egale mai multor angajați, motivează și crește încrederea acestora oferindu-le flexibilitatea și posibilitatea de a-și gestiona timpul și resursele,” Loredana Dragomir, permanent placement director în cadrul Adecco România.

Raluca Peneș, HR Manager Smartree consideră că ”principala tendință care va domina piața muncii în anul 2022 va rămâne munca remote sau îin regim hibrid. În cazul telemuncii, companiile se vor focusa, în continuare, pe adaptabilitatea angajaților și pe comunicarea internă, care trebuie sa fie cât mai transparantă și eficientă, ca o nevoie de a substitui distanțarea fizică dintre angajați. De asemenea, și sănătatea emoționalăa a angajatului va reprezenta și anul acesta o preocupare majoră a organizațiilor, în contextul muncii remote. De cealaltă parte, dacă vorbim despre munca în regim hibrid, printre principalele obiective ale angajatorilor vor rămâne grija mult mai mare față de sănătatea fizica a angajaților care vor merge la birou un anumit număr de zile pe săptămână, precum și găsirea unui mix optim între orele lucrate de acasă și cele lucrate de la birou.”

”Pe fondul faptului cǎ mulţi dintre angajaţi s-au obişnuit cu lucrul de acasǎ, iar o parte dintre companii intenţioneazǎ sǎ menţinǎ sistemul de muncǎ remote sau hibrid indiferent de evoluţia pandemiei, cel mai probabil vom asista la revizuirea şi flexibilizarea timpului şi a programului de lucru.

În contextul accelerǎrii proiectelor de automatizare cel mai probabil vom asista la reconfigurarea unor posturi. Implementarea unor procese automatizate va necesita revizuirea abilităților necesare pentru anumite poziţii sau chiar redefinirea acestora. Vor fi necesare din ce în ce mai mult competenţe în zona IT necesare pentru operarea diverselor aplicaţii şi instrumente de automatizare”, spune Cǎtǎlin ILIE, Recruitment & HR Operations Manager, Agenţia de Servicii Professional

3. Companiile vor investí mai mult în formarea angajaților

”Asistam în continuare la o piață a muncii dinamică, alimentată de creșterea cererii forței de muncă. Ca un efect al pandemiei ce s-a facut simțită în toate sectoarele și domeniile de activitate, companiile vor prelua din ce în ce mai mult rolul de formator al candidaților, investind în programe de formare și dezvoltare a angajatilor, completând parțial competențele pe care aceștia ar fi trebuit să le dobândească în timpul facultății.” Sorina Donisa, CEO APT Prohuman

4. Mai multe programe creative de retenție și engagement

”Nu în ultimul rând ne aşteptǎm sǎ regǎsim un focus mai accentuat asupra dezvoltǎrii de programe creative pentru retenţia şi creşterea gradului de engagement al angajaţilor. Aceastǎ tendinţǎ va fi accentuatǎ pe fondul modificǎrii percepţiei angajaţilor asupra locului de muncǎ, acesta nemaifiind perceput doar ca o sursǎ de venit, ci ca parte din viaţa angajatului. Prin urmare, recompensele sau pachetele de beneficii nu vor mai fi singurele instrumente de retenţie a angajaţilor, ci va fi nevoie sǎ fie luate în considerare o serie de alte variabile precum mediul de lucru, nevoile individuale ale angajaţilor, aşteptǎrile acestora în legǎturǎ cu locul de muncǎ, nevoile de dezvoltare şi echilibrul work-life balance.” Cǎtǎlin ILIE, Recruitment & HR Operations Manager, Agenţia de Servicii Professional

5. O nouă piață pentru produsele de stimulare a implicării angajaților

”Putem vorbi îin anul 2022 despre crearea unei piețe noi pentru produse de stimulare a implicării angajaților (engagement-ului) la distanță și de măsurare a performanțelor angajaților care lucrează de acasă.” Sorina Donisa, CEO APT Prohuman

6. Fluctuații mai mari de personal

Raluca Peneș, HR Manager Smartree: ”O altă tendință care va caracteriza piața muncii în 2022 va fi fluctuația mare de personal, tendință strâns legată de un alt fenomen cu care ne confruntăm în prezent și de care ne-am mai lovit și înainte de pandemie - deficitul de personal. Încă din ultimul trimestru al anului 2021, după o perioadă în care fluctuația de personal a fost încetinită pe fondul instabilității economice, angajații au început să devină mult mai activi pe piața muncii și dornici de a face o schimbare profesională. Acestă dorință de schimbare fie exista înainte de pandemie, dar din cauza situatiei sanitare nu a putut fi manifestată, fie a venit odată cu lucrul în regim remote sau hibrid, când angajații au devenit mult mai deschiși în a accepta interviuri.”

”Modul de lucru hibrid devine tot mai mult o normalitate, fiind preferat de majoritatea candidaților si angajaților. Vom asista la o fluctuație de personal ridicată care va fi intensificată de ușurința cu care candidații pot să facă o schimbare de carieră, încurajată tocmai de acest mod de lucru hibrid.” Sorina Donisa, CEO APT Prohuman

7. Salary on demand

”Tot in 2022, estimam ca isi va face simtita prezenta si pe piata muncii din Romania o tendinta globala, si anume salary on demand sau, in traducere, salariul cu plata la cerere. Lipsa fortei de munca a determinat angajatorii sa apeleze la masuri din ce in ce mai creative, menite sa atraga personal. Astfel, a luat amploare acest fenomen, care permite angajatilor sa-si acceseze oricand salariul pentru zilele deja lucrate, fara sa mai fie nevoiti sa astepte ziua de salariu. Aceasta tendinta nou aparuta pe piata muncii prezinta avantaje clare, precum flexibilitate in gestionarea finantelor si mai putine griji privind cheltuielile neprevazute. Probabil ca tot mai multe companii vor fi dispuse sa abordeze acest sistem de plata a salariului, ca o metoda de retentia a angajatilor in companie sau deopotriva pentru a atrage noi talente”, explică Raluca Peneș, HR Manager Smartree.

8. Crește salariul sau scade săptămâna de lucru

”Creșterile salariale de anul acesta au fost eclipsate de inflație. În acest context ne așteptăm ca angajatorii să caute soluții pentru a se menține competitivi pe piața muncii și să își diversifice paleta de beneficii. Există deja companii care au implementat cu succes săptămâna de lucru de 32 de ore, rămâne să vedem dacă rezultatele acestora se vor transforma în surse de inspirație”, arată Bogdan Gabor country manager al firmei de recrutare Lugera și președinte AFSRU.

9. Work-Life Balance

”Angajații preferă să aibă flexibilitate, mai ales în ceea ce privește zilele și orele lucrate, adică modul în care își gestionează timpul petrecut la job, iar acum reușesc să o facă mult mai bine, deoarece au căpătat experiență. Productivitatea angajaților a crescut și o să crească în continuare în 2022, pentru că skill-urile digitale au fost dezvoltate foarte mult în ultimii ani, iar abilitatea de a colabora virtual și de a fi aproape de la distanță a devenit ca o a doua natură. În ultima vreme, observăm îmbunătățiri și în ceea ce privește menținerea echilibrului între viața personală și muncă, direcție care trebuie menținută și respectiv îmbunătățită în 2022. Conform studiului Adecco, mai mult de ¾ dintre participanți vor să păstreze flexibilitatea pe care au căpătat-o privind propria agenda și managementul timpului.

În 2022, angajații vor evalua și reevalua, mult mai atent ca până acum, ce înseamnă munca pentru ei. Stabilitatea, siguranța, cultura organizațională, wellbeingul, flexibilitatea, autonomia și dezvoltarea ulterioară devin din ce în ce mai importante. 8 din 10 participanți la studiu vor să mențină și în 2022 echilibrul dintre viața personală și muncă. De aceea, o nouă ofertă de muncă poate fi mai atractivă numai dacă are mai multe avantaje ca până acum” Loredana Dragomir, permanent placement director în cadrul Adecco România.

10. Rolul Managerilor se transformă

”Pe de alta parte, rolul managerilor se transformă punând accent pe interacțiunea umană, aceștia rămânând liantul dintre organizație și oameni fără a se îndepărta de zona de management operațional, dar cuprinzând din ce in ce mai mult o componentă de empatie, interacțiune umană care influențează în mod direct unitatea echipei”, a declarat Sorina Donisa, CEO APT Prohuman.

”În 2022, leaderii trebuie să se reconecteze cu angajații și să reinventeze culturile organizaționale. 2 din 5 respondenți (conform Studiului Adecco-“Resetting Normal: Defining the New Era of Work” ) au menționat că iau în calcul schimbarea unui loc de muncă pentru o organizație cu mai multă flexibilitate și un nivel mai ridicat de independență”, a precizat Loredana Dragomir, permanent placement director în cadrul Adecco România.

11. Diversitate si incluziune

”Piata muncii într-un astfel de model de lucru hibrid are ocazia sa demonstreze ca politica de diversity & inclusion nu este doar un statement prezent in Regulamentul de ordine interioara ci este un comportament asumat si promovat de intreaga organizatie.

Angajatii maturi, cei care au experimentat deja mai multe job-uri, atunci cand isi aleg un angajator, sunt mult mai sensibili la raportul “timpul si knowledge-ul meu” versus “valoarea mea pentru companie”. Sorina Donisa, CEO APT Prohuman

12. Penuria de candidați va crește numărul angajaților străini

”Este suficient să ne plimbăm duminica la un mall din București să vedem care sunt noile oportunități. Angajații străini sunt deja o parte evidentă din populație.” Conform datelor 3minutesjob.com, job board care sprijină recrutare internațională și membri AFSRU, în ”Statele Unite există un deficit curent de lucrători de 4.6 milioane. Lipsa de forță de muncă este evidentă și în România la fel ca deschiderea către "importul" de muncitori.” Andrea Adamo, fondator 3minutesjob.com și co-fondator WSA Platinium

13. Wellbeing

”Prioritatea în 2022 va fi acomodarea la un mod de lucru hybrid și la wellbeing-ul salariatilor. Din această perspectivă, companiile vor fi forțate să își schimbe modul în care gestionează activitătile core business pentru a răspunde atât nevoilor clienților, cât și nevoilor proprilor angajați.” Oana Popescu, Managing Director Humangest Group.

Bunăstarea, sănătatea mintală, împlinirea și fericirea la muncă sunt direcții evidențiate și de Studiul Adecco, “Resetting Normal: Defining the New Era of Work.” Conform statisticilor Adecco, 4 din 10 angajați declară că au suferit de burnout; burnoutul este și va rămâne una din grijile principale ale leaderilor. Soluția pentru 2022 este similară cu acțiunile de până acum: implicarea în cât mai multe acțiuni de wellbeing, suport, coaching, mentoring etc.” Loredana Dragomir, permanent placement director în cadrul Adecco România. Sursa foto: Pexels

