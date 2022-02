Peste 25% dintre angajatorii aflați în căutare de talente spun că principala provocare cu care se confruntă în acest moment este slaba pregătire a candidaților care aplică la joburi, arată datele celui mai recent sondaj eJobs, una dintre cele mai mari platforme de recrutare din piața locală.

În același timp, 15,1% dintre respondenți precizează că pretențiile salariale ale candidaților sunt prea mari în raport cu nivelul lor de experiență. Alte provocări pe care angajatorii le întâmpină în acest moment în timpul recrutărilor sunt lipsa de seriozitate a celor care nu se prezintă la interviu, faptul că aplicările pe care le primesc nu sunt potrivite cu rolurile pe care au nevoie să le acopere, dar și numărul scăzut de candidați versus joburile disponibile.

Ca să contrabalanseze penuria de talente, 8 din 10 angajatori spun că au în plan creșteri salariale în 2022. Cei mai mulți dintre aceștia (46,6%) au planificate salarii cu 10% mai mari, 22,9% vizează majorări de 5%, iar 7,6% dintre ei vor crește bugetele salariale cu mai puțin de 5 procente. Mai mult decât atât, un număr considerabil de angajatori prevăd creșteri salariale consistente: 10,4% vor majora salariile cu peste 15%, 9% dintre ei cu 20%, iar 3,5% dintre angajatori vor avea salarii mai mari chiar și cu 25% în acest an.

Dacă în prima parte a pandemiei, stabilitatea angajatorului devenise primul criteriu pentru candidați atunci când își căutau un job nou, acum, într-un deficit de talente galopant, vedem că salariul a revenit pe primul loc. 31% dintre companii recunosc chiar că este singurul care contează și că nu reușesc să-i mai motiveze cu alte beneficii. E nevoie deci de strategii de recrutare complexe în acest moment și, neapărat, adaptate categoriei de candidați de care compania are nevoie. Vom vedea din nou o serie de compromisuri pe piața muncii, însă, de această dată, ele vor fi din partea angajatorilor. Roxana Drăghici, Head of Sales eJobs România

Întrebați ce-și doresc candidații de la un loc de muncă, pe lângă un salariu în acord cu nevoile lor, 41,3% dintre ei au spus că, în continuare, există un interes crescut pentru beneficiile extrasalariale tradiționale (bonuri de masă, abonament medical, acces la centre sportive). Pe de altă parte, 31% dintre ei spun că salariul este singurul criteriu după care candidații își aleg un loc de muncă, ceea ce va duce la creșteri salariale chiar și mai mari decât cele previzionate, după cum se așteaptă un sfert dintre respondenți.

Când vine vorba de compromisuri pentru bifarea obiectivelor de recrutare, 70% dintre angajatori spun că sunt dispuși să angajeze persoane fără experiență, pe care să le formeze intern. De altfel, 36,5% dintre respondenți menționează că tinerii vor fi anul acesta cei mai căutați candidați de pe piața muncii. Aceștia vor fi urmați de muncitorii calificați, specialiști, IT-iști, muncitori necalificați și manageri.

Alte compromisuri pe care companiile sunt deschise să le facă pentru a acoperi deficitul de forță de muncă sunt angajarea persoanelor sub nivelul de pregătire pe care-l caută, recrutarea persoanelor care au trecut printr-un proces de reconversie sau oferirea de cursuri de specializare in-house.

În ceea ce privește domeniile ce vor scoate la bătaie cele mai multe locuri de muncă în 2022, în top, conform sondajului eJobs România, se află Vânzările, Producția și Construcțiile. Planurile de recrutare sunt și mai ambițioase. 45,3% dintre respondenți au spus că anul acesta vor să recruteze sub 10 colegi noi, 37,4% între 10 și 50 persoane, iar 17,3% peste 50 de angajați.

„Ne așteptăm ca în 2022 să existe un volum de angajare istoric, peste 2021 și chiar peste nivelul prepandemic, iar acest lucru se reflectă deja în cifrele primelor luni. Într-adevăr, puterea va fi de partea candidaților, mai ales a celor bine pregătiți. Mai mult, 2022 va fi dominat de sistemul hibrid de lucru, care va înlocui încet-încet munca remote. Liderii de echipe au nevoie să aibă oamenii aproape, chiar și câteva zile pe săptămână. În acest mod, este mult mai ușor pentru ei să gestioneze proiectele și să mențină oamenii motivați și proactivi la job”, mai spune Roxana Drăghici.

În acest moment, peste 63,3% dintre companiile respondente lucrează exclusiv de la birou, 28,9% în sistem hibrid și doar 7,8% sunt 100% remote. Dintre cei care nu au revenit complet sau deloc la birou, o treime planifică să revină în 2022 exclusiv la sediu.

Studiul a fost derulat în perioada 25 ianuarie-11 februarie a acestui an, pe un eșantion de circa 350 de companii, respondenții fiind oameni de HR, manageri și antreprenori.

