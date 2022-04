HR 2.0. Cum se resimte în România ”marea demisie”. Răspunsurile specialiștilor în resurse umane

Trendul ”marii demisii” se conturează la nivel global. Va fi afectată și piața forței de muncă din România sau suntem deja în acel punct? Răspunsuri de la specialiști s-au conturat în cadrul evenimentului HR 2.0., ”Preparing for the Future of Work”.

”Este un subiect care, într-o mare proporție, a fost preluat de pe canale din alte țări. Vedem și noi tendința, o resimțim, o vedem, dar nu aș putea să spun că e un trend atât de îngrijorător. Ceea ce vedem mai degrabă este că în România nu am avut pârghiile ca să fim foarte flexibili. Un cadru legislativ mai flexibil ne-ar permite mai multe adaptări care să se potrivească tuturor generațiilor, în așa fel încât oamenii să se simtă mai bine la locul de muncă și să poată să se dezvolte”, spune Lucia Brădean Iliescu, Country HR Manager Continental România.

Oamenii decid să părăsească companiile și pentru că nu pot lucra din alte țări, de pildă, spune ea. România nu oferă un cadru atât de flexibil pe cât și-ar dori companiile.

De ce își dau demisia angajații: dinamica pieței, flexibilizare, salarii mai mari

”Este un trend care în 2021 a ajuns la cotele dinaintea pandemiei. În 2020 a fost o stagnare a fenomenului de plecări. Contextul fiind incert, oamenii nu voiau neapărat să își schimbe jobul. În 2021, am revenit la turnover-ul din 2019. Avem câteva zone impactate. La nivelul magazinelor, pe partea de măcelărie, brutărie, cei care au o meserie și oportunități de plecare în străinătate au făcut acest pas. La fel și în zona de IT, supply și logistică. Nu este îngrijorător nivelul plecărilor, dar este un fenomen pe care încercăm să-l anticipăm și să contracarăm aceste plecări”, declară Adina Nanu, Director Resurse Umane și Transformare Auchan România.

De ce pleacă angajații? Există o dinamică a pieței și experții din unele domenii, de pildă supply și logistică își doresc alte oportunități, explică reprezentantul Auchan România. Alte motive sunt salariile mai mari din alte state, dar și posibilitatea de flexibilizare, care în țara noastră este încă limitată.

Cum poate fi prevenită ”marea demisie”

”Nu avem producție și noi stăm bine, poate și pentru că am oferit flexibilitate angajaților, inclusiv acum, la încheierea pandemiei. Partea asta de flexibilitate a devenit un atu al angajatorilor. Din ce în ce mai mulți angajați care vor să-și schimbe jobul vor să știe, în părimul rând, dacă pot lucra de acasă”, spune Dana Dobrescu, Corporate & Government Affairs Manager Mondelez România.

În ultimul an de pandemie, dar și după declanșarea războiului, a devenit tot mai important pentru angajați să se simtă în largul lor în companie. Mulți au început să-și prioritizeze activitățile, să-și caute misiunea. Angajații și-au dat seama că au nevoie de un serviciu care să le poată oferi un echilibru cu scopurile lor personale, iar oferindu-le astfel de resurse, putem evita efectele ”marii demisii”, consideră Dana Dobrescu.

De ce tinerii își dau mai ușor demisia

”Am vrut să separăm această mișcare în culturi diferite, de țară sau regionale, și am văzut că diferă. Contează unde este compania, care este tipologia de angajat, dacă este într-un oraș unde există mai multe oportunități, care este nivelul de expertiză alș persoanei respective, care e nivelul de tranzacționare pe poziția respectivă - de pildă, dacă lucrez în IT sunt mai tranzacțional”, explică Alina Ștefan, CEO Salarium.

În opinia sa, generația tânără are o viziune diferită privind joburile, este mai tranzacțională, deci ține de companii să-i poată reține. Și cultura companiei are o amprentă majoră: angajații au nevoie să simtă că au o utilitate, că le este apreciată munca, că nevoile lor sunt ascultate și respectate. Dacă primesc acest lucru din partea companiei, dacă se regăsesc aceste valori în cultura organizațională, engagement-ul se face diferit.

Chiar și așa, marea demisie se resimte mult în zona de IT&C și în general în toate zonele care implică angajare de tineri, pentru că ei au un alt mod de lucru, conchide Alina Ștefan, speaker la evenimentul HR 2.0.

Demisia, o formă de a simți că ai controlul

Andreea Videanu, HR Director Servier Pharma România spune că foarte important este ca oamenii să fie în centrul atenției. În același timp, o stabilitate prea mare nu este neapărat de dorit.

”Este foarte important să îți găsești menirea în jobul tău. Dacă ne împlinim în felul acesta, dacă ne găsim menirea în companie, vom fi loializați natural. Să faci ceva care îți place într-o companie cum e cea unde lucrez eu cumva este unicornul carierelor profesionale”, consideră Andreea Videanu.

Un aspect mai puțin discutat este cel al transmiterii culturii organizaționale, de aceea rata de plecări dintr-o companie tinde să fie mai mare în rândul angajaților care lucrează de mai puțin de 2 ani, avertizează Georgiana Andrei, Director de vânzări divizia de abonamente Rețeaua REGINA MARIA.

Perspectiva psihologică este foarte importantă, spune ea. Oamenii, în special în actual context, își doresc să aibă ceva controlabil și este mai ușor, în ziua de azi să schimbi jobul decât partenerul de viață sau casa. ”De fapt schimbi ceea ce controlezi, pentru că poți să găsești un job a doua zi”.

