Povestea Valeriei, o ucraineancă angajată în România, care deja a avansat la job

După mai bine de 55 de zile de război în Ucraina, România a primit cu brațele deschise refugiații ucraineni care au găsit în țara noastră nu doar o masă caldă și un adăpost, ci și un loc de muncă. Mulți dintre ucrainenii s-au angajat deja în România, fie prin recomandări, fie prin intermediul platformelor de recrutare, create pe repede înainte pentru a le pune la dispoziție cât mai multe oportunități profesionale, în funcție de abilitățile fiecăruia și de orașul în care vrea să profeseze.

Valeria are 29 de ani și a fugit din calea războiului crunt din Ucraina împreună cu mama și prietena ei din copilărie. Toate s-au angajat la Boxelyte, o companie din Timișoara care produce cutii și ambalaje de ciocolată pentru branduri de lux. Anterior, Valeria a lucrat ca administrator la o companie imobiliară din Ucraina, unde era „omul bun la toate”. Cu războiul în spate și cu o țară nouă și complet străină în față, Valeria știa că noul context va șterge, cel mai probabil, chiar primii ei ani din viața profesională și că va fi nevoie să o ia de la zero.

„Ce ne-a plăcut foarte mult la Valeria e că are o energie pozitivă, a fost foarte receptivă la tot ce i-am explicat. A înțeles foarte bine procesele companiei noastre, mi-a plăcut mult că a înțeles că nu poate să vină în țara noastră și să fie pe o poziție de director și cu un salariu de director. Înțelege bine etapele prin care trebuie să treacă până să ajungă la un anumit nivel. Ea a specificat acest lucru, nu a trebuit să îi spun eu”, a declarat pentru wall-street.ro, Simona Diaconu, Organization Manager Boxelyte.

În trecut, Valeria a lucrat aproximat cinci-șase ani în Turcia, într-o agenție imobiliară, unde făcea parte din personalul care înregistra și gestiona bazele de date. Pusă în postura de a ambala manual cutii, experiența „a dat-o de gol” și când a ajuns în România, unde managerii au realizat rapid că anii săi de muncă în acest domeniu nu pot fi pur și simplu uitați într-un con de umbră și lăsați în urmă pe vecie. Cunoașterea limbii engleze au transformat-o rapid pe Valeria într-un ghid provizoriu pentru persoanele care au venit odată cu ea în România și care s-au angajat la fabrica din Timișoara. Și tot această limbă i-a oferit puterea să demonstreze mai ușor ce știe să facă. Așa se face că după doar câteva zile asamblat cutii, Valeria a reușit să urce mai sus cu o treaptă pe scara profesională.

„Pe Valeria am și promovat-o pentru că ea are alte capacități și poate să aducă un alt aport în compania noastră. Și atunci am zis că nu are rost să o blochez pe un post de muncitor necalificat. Chiar nu e logic ținând cont că avea experiență, mai lucrase cu aceleași instrumente cu care lucrăm și noi, Excel, Dropbox, cele de comunicare cu clienții. Și atunci nu aveam niciun motiv să nu încercăm să îi oferim altceva de lucru. Bineînțeles, a fost foarte încântată, mai ales că și salariul i se va modifică considerabil”, ne-a mai povestit Simona Diaconu.

Tânăra se află acum în perioada de training, în departamentul de sales & administration din cadrul Boxelyte, care presupune comunicarea cu clientul. Ce face ea concret acum nu este să vândă, ci să gestioneze fluxul de comenzi, să se asigure că loturile din producție sunt livrate la timp și să se asigure că sunt îndeplinite toate specificațiile menționate de clienții companiei.

„Jobul actual se aseamănă mult cu ce făcea înainte. Știu că de când se întorsese din Turcia a fost administrator la o companie micuță la care făcea tot ce ținea de partea administrativă, urmărea contracte, le înregistra, făcea plăți zilnice pe partea aceasta de administrație de clădire (...) Era familiară cu modul de înregistrate a informațiilor și cu felul de comunicare cu clientul. Chiar dacă e alt domeniu, modul de lucru e foarte similar. Cred că asta ne-a ajutat și pe noi, dar și pe ea”, spune Simona.

Compania continuă la foc automat angajările

Valeria și celelalte doamne din Ucraina, proaspăt angajate la Boxelyte au fost recrutate prin intermediul Jobs 4 Ukraine, o platformă gratuită dezvoltată de start-up-ul românesc de tehnologie Jobful, împreună cu acceleratorul de inovație InnovX-BCR. Odată lansat anunțul pe acest tip de platformă, munca recrutorului sau a managerului nu se oprește aici, ne povestește reprezentantul de la Boxelyte.

Am încercat să iau eu contact cu persoanele, nu am așteptat ca lumea să aplice, ca pe BestJobs de exemplu. M-am implicat mai mult, am analizat mai mult profilele candidaților. Acolo unde am găsit informații care mi-au dat de înțeles că se potrivesc cu profilul companiei noastre, i-am contactat. Nu m-am limitat doar la asta, i-am întrebat dacă mai au prieteni, rude care mai au nevoie. Am contactat centrul de refugiați în care ei se înregistrează când ajung în țară. Ultimele două doamne le-am angajat de acolo, fiind recomandate de la centrul de refugiați. Am discutat înainte de toate să vedem ce putem noi să le oferim (...) E clar că e mai multă implicare, dar ne-am asumat asta pentru că vrem să ajutăm. Simona Diaconu, Organization Manager Boxelyte

Simona Diaconu, Organization Manager Boxelyte. Sursa foto: Boxelyte

Până la momentul dialogului nostru cu Simona, Boxelyte a angajat cinci persoane din Ucraina, iar planul este să completeze numărul până la 20. În companie activează în total un număr de 168 de angajați, 100 de persoane angrenate în partea de producție, restul fiind personal TESA (angajații din domeniile Tehnic, Economic și Socio-Administrativ).

„Persoanele care se angajează din Ucraina nu sunt nevoite să știe o limbă străină, trebuie doar să înțeleagă și să repete acțiunile pe care noi le arătăm, să execute și să formeze cutia respectivă. Deci noi nu suntem limitați la nivel de comunicare. Am mizat mult pe partea asta, motiv pentru care ne-am îndreptat atrenția către persoanele care nu cunosc limba. De ce? Pentru că dacă cei care vorbesc engleză mai au o șansă să își găsească un job, cei care nu știu română sau engleză, întâmpină dificultăți mai mari în a-și găsi un job”, a mai precizat Simona Diaconu.

Legat de procesul în sine de recrutare, Simona spune că nu s-a lovit de probleme și că flexibilizarea legislația privind angajarea cetățenilor ucraineni a facilitat mult întregul proces. Oamenii nu au trebuit decât să completeze o declarație cu datele personale, adresa la care locuiesc în România și copie pașaport. Singurul impediment este că celor deja angajați nu li se pot acorda tichete de masă, în lipsa unui CNP cu care să poată să fie emise.

„Noi avem acest beneficiu, dar nu putem să le oferim. Pe luna aceasta am primit o derogare să le dăm banii cash, din fondul nostru. Dar e clar că nu o să putem să facem asta în fiecare lună. Managerul nostru a spus că nu știe încă sub ce formă, dar va trebui să le ajutăm”, a mai precizat Simona.

Cetăţenii ucraineni care doresc să se angajeze pe teritoriul României nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de maximum nouă luni într-un an calendaristic. De la declanşarea războiului în Ucraina și până la data de 19 aprilie 2022, la nivel naţional, au intrat în România 751.300 cetăţeni ucraineni, potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră.

Sursa foto: Boxelyte

