Tânara juristă Larissa Cenan este printre puținele românce în rețeaua femeilor lider din Europa. Care a fost parcursul ce a adus-o până aici - și ce le recomandă absolvenților și absolventelor de drept de la noi?

”Ca să-ți dai seama cât de puternic ești, trebuie să dai de greu”: aceasta e deviza Larissei Cenan - inspirată dintr-un citat al lui Eleanor Roosvelt: "A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water". Tânără juristă admisă în European Network for Women in Leadership este în prezent Head of Legal Ethics and Compliance Officer Capgemini Romania.

Rețeaua femeilor lider din Europa

Începând de anul acesta, Larissa Cenan a reușit performanța de a fi participant în WIL Europe, European Network for Women in Leadership, o organizație non-profit al cărei scop este promovarea femeilor în poziții de leadership.

”Este o academie care are ca focus promovarea intereselor profesionale și sociale ale femeilor în poziții de leadership din întreaga Europa. A fost înființată în 2010 și acționează ca o platformă prin care astfel de femei se pot întâlni și fac schimb de experiență, pot crea relații și pot identifica oportunități și idei care nu sunt ușor disponibile în mediile lor sociale și profesionale actuale”, explică Larissa.

La ora actuală, rețeaua este formată din 350 de femei din toată Europa. Capgemini Group Legal este un partener al acestei organizații de ani buni și oferă o oportunitate ”viitoarelor staruri” ale companiei. ”O să fie un an cu foarte multe sesiuni, foarte multe workshop-uri. Anul acesta chiar am întâlnit femei din foarte multe țări. Cu siguranță o să apreciez cât pot de mult experiența aceasta și sper că la un moment dat să pot să dau și eu înapoi ceea ce învăț aici.”

De la Drept, la multinațională

Cum a ajuns de la Drept într-o companie multinațională? ”Facultatea de Drept nu este numai despre a deveni avocat”, spune Larissa. Când a început cursurile la Cluj-Napoca ”aveam trei opțiuni. Poli, Medicină sau Drept. Nu mi s-a părut niciodată că excelez la capitolul tehnic și la numere, au rămas Drept și Medicină. Și am mers pe Drept pentru că dintotdeauna mi-a plăcut să citesc și aveam o imagine că la Drept se citește mult, așa că am zis «e facultatea care mi se potrivește».”

Așa că a devenit legal advisor pentru o companie mică, prilej cu care a descoperit că aceasta e vocația ei. Lucrând apoi într-o companie mare precum Capgemini, a realizat că e esențial să înțelegi business-ul și să fii implicat în el. Sfatul Larissei pentru absolvenții de drept: să îți alegi vocația în funcție de ce ți se potrivește și de ce îți place să faci. Și să nu plece cu ideea că faci Dreptul ca să devii avocat, ci să încerce să diversifice, să vadă că e foarte mult spațiu de dezvoltare – și să pună foarte mult accent pe învățarea unei limbi străine. Facultatea de Drept, spune ea, le oferă tinerilor absolvenți foarte multe oportunități de carieră - fie că vorbim de profesii liberale sau in-house.

Cel mai important lucru e să te cunoști și să pleci tot timpul cu întrebarea «De ce faci asta?». Citeste si: Judecatorii din Romania, "stupefiati" de Tudorel Toader Larissa Cenan, Head of Legal Capgemini Romania

Cum se împacă viața profesională cu cea personală, mai ales în condițiile în care are 2 copii? ”Pentru mine personal statutul de mamă a venit la pachet cu o doză imensă de responsabilitate și maturitate. M-am schimbat radical, am făcut acest salt imens și l-am simțit încă din prima zi când mi-am ținut copilul în brațe. Pe plan profesional, cred că a fost singurul moment din viața mea și din cariera mea când m-am simțit la cumpănă de drumuri.”

În anul în care a stat acasă, a avut timp să se gândească și a știut că trebuie să facă o schimbare majoră. Așa că a începit să țintească corporații mari – și așa a ajuns în Capgemini.

Provocarea traducerii legilor

Cea mai mare provocare de-a lungul carierei, spune Larissa Cenan, a fost să-și ajusteze limbajul juridic pentru a se face înțeleasă. Să vorbească pe limba colegilor ei, a inginerilor, a managementului, atât în limba română, cât și în engleză. Și asta pentru că departamentul de legal din companie este global, astfel că are colegi din toată lumea, chiar și din Guatemala sau India.

Citeste si: Grefierii cu studii juridice şi magistraţii asistenţi pot deveni avocați

”Aste un factor motivațional care mă ajută să văd și altceva. Să vezi dincolo de România, să vezi cum evoluează, pe ce pun accent alți oameni din alte culturi. Chiar managerul meu nu este român și acesta este într-un fel și un avantaj, fiindcă are o viziune din exterior, nu e plin de prejudecățile și tradițiile și rutinele de aici.”

Latura umană, vitală în domeniul juridic

În departamentul Legal din Capgemini, 70% sunt femei, iar una dintre ele a fost chiar aleasă în top 10 femei din Spania. ”Le văd pe aceste femei ca pe niște mentori”, spune Larissa. ”Cred cu tărie că o componentă vitală în profesia de avocat și implicit în profesia pe care eu o fac, este latura umană, impactul asupra oamenilor din business.”

Din acest punct de vedere, spune ea, trecerea în pandemie de la relații interpersonale la online a fost destul de grea. ”De foarte multe ori, când intru în meetinguri online se simte o depersonalizare a interacțiunilor cu colegii.” Așa că una dintre așteptările sale de la WIL Europe este să învețe tehnici de public speaking - atât online cât și fizic, în fata unui public. Și să ajungă să vorbească în fața unor săli pline de oameni despre lucrurile bune care se întâmplă în România.

Sursa foto: Capgemini Romania

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

