Ce beneficii primesc angajații de Paște în 2023. Angajatorii sunt mai generoși anul acesta

Câteva zile ne mai despart de Sărbătorile Pascale, moment în care angajații români se vor bucura de timp liber alături de cei dragi. În România este deja o tradiție ca firmele să ofere beneficii cu ocazia Paștelui, iar anul acesta nu este deloc mai prejos. Fie că acestea constau în coșuri cu produse, fie că sunt compuse din sume de bani, în 2023 managerii au început să fie tot mai atenți la nevoile angajaților și la starea lor de bine, spun reprezentanții Up România.

Angajatorii înțeleg importanța motivării angajaților, într-un context economic dificil, dar și într-o piață care este în continuare de partea candidatului, cu un deficit de forță de muncă în aproape toate industriile.

Cardul cadou, o metodă flexibilă pentru a motiva angajații români de Paște

Pe lângă deja tradiționalele coșuri de Paște cu cozonaci, vin și alte dulciuri sau beneficiile sub formă de sume de bani, un bonus pe care firmele le pot oferi angajaților ia forma unui card cadou. Acesta este practic un card deja încărcat cu o sumă prestabilită de angajator, pe care un angajat îl poate folosi pentru diverse achiziții.

„Ne bucură să vedem că anul acesta, există un interes crescut pentru cardul Up Cadou din partea angajatorilor. Raportându-ne la portofoliul nostru, putem observa că avem o creștere în volum de aproximativ 20%, față de perioada similară a anului trecut, iar trendul este de creștere. Credem că produsul acesta are un potențial de creștere mare, angajatorii vor înlocui tot mai mult cadourile tradiționale cu acestea moderne și cu beneficii atât pentru ei cât și pentru angajați”, a declarat pentru wall-street.ro Loredana Vătăvoiu, Director Marketing Up România, unul dintre cei mai importanți emitenți de tichete valorice de pe piața locală.

Începând din acest an, companiile pot oferi beneficii extrasalariale cu ocazia Paștelui în valoare de cel mult 300 de lei, fără a fi impozitați. Prin urmare, angajatorii care încarcă pe cardul cadou sume de până la 300 lei/ persoană atât pentru angajat, cât și pentru fiecare copil minor al acestuia, nu vor plăti taxe și impozite, fiind un produs 100% deductibil fiscal.

Angajații au posibilitatea de a-și alege produsele și serviciile dintr-o rețea extinsă de parteneri afiliați. Fie că își doresc obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, cărți, jucării, electronice și electrocasnice, aparatură foto, un pachet la un centru spa sau chiar o vacanță în locația dorită atât la magazine fizice, cât și online. Loredana Vătăvoiu, Director Marketing Up România

Cât cheltuie companiile anul acesta, cu recompensele de Paște

Directorul de marketing de la Up România spune că anul acesta, angajatorii au fost mai generoși și au oferit sume mai mari cu 26,5%, comparativ cu anul trecut. „Acest lucru ne dovedește că angajatorii sunt din ce în ce mai interesați să le ofere libertate în alegerea cadoului de sărbători, în funcție de nevoile pe care le au proprii angajați”, a adăugat Loredana Vătăvoiu.

La nivelul industriilor care oferă carduri cadou angajaților, directorul de marketing spune că nu sunt diferențe semnificative între domeniile de activitate, cei mai mulți angajatori oferă beneficii aproape de valoarea maximă legiferată de 300 lei. Conform legii nr. 283/2022, modificată și completată de Codul Muncii, la articolul 17, angajatorii sunt obligați să treacă în contractul individual de muncă și beneficiile acordate pe lângă salariu.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: