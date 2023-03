Cu Elena Pap m-am întâlnit pe 1 martie, la sediul Up România. Am ajuns mai devreme decât m-aș fi așteptat și mi-am găsit un loc confortabil la parterul clădirii U Center, unde am lucrat până când ceasul a bătut aproape ora 15:00. Am urcat la etajul 8, unde avea să mă întâmpine „doamna tichetelor de masă”, cum a mai fost numită în trecut de colegii din breaslă, Elena Pap, director general Up România, unul dintre cei mai importanți emitenți de tichete valorice de pe piața locală.

În luna martie, la wall-street.ro sărbătorim lidershipul feminim și ne-am propus să vă aducem în fiecare zi a acestei luni exemple de femei puternice, modele de determinare și curaj pentru toți cei din jurul lor, inclusiv bărbați; femei care ies în evidență prin succesul și prin implicarea lor, și care pot inspira și alte reprezentante ale sexului frumos nu doar să viseze, ci să și acționeze către a-și îndeplini visurile.

Ne așezăm confortabil într-un birou cu o masă lungă, ca de conferințe, dar foarte aproape de fereastră, de unde vine o lumină rece pentru începutul lui martie, dar puternică de parcă aproape că-ți vine din instinct să-ți strângi pleoapele ca să vezi mai bine. Însă nimic din toate acestea nu au mai contat când a venit Elena Pap. Mi-a strâns puternic mâna, însă abia când s-a așezat în fața mea am apucat să-i văd mărțișorul din piept pe care scria „Om bun”.

„Ai venit într-o zi foarte frumoasă, specială, așa că nu pot decât să fac bine”, îmi spune ea după ce adresez întrebarea de „obișnuință” cum îmi place mie să o numesc și la care în general oamenii răspund cu „Multă treabă, avem multă treabă”.

Am început bine anul acesta pentru ca l-am terminat și pe cel de dinainte bine. Anul trecut am avut un vibe bun și cam de un an și ceva lucrurile se organizează bine. Sau mai repede putem spune că ne-am găsit noi bine. Elena Pap, director general Up România

„Nu era zi care să semene cu cealaltă”

Elena Pap este un om de finanțe cu „acte în regulă”, cu Facultate de Finanțe, Credit și Contabilitate absolvită în 1992, în al doilea an de Românie democratică. Are licență de auditor financiar la Camera Auditorilor Financiari din România și de expert contabil la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați. A urmat cursul dictat de cifre și a lucrat într-o companie de consultanță, unde avea pe mână responsabilități mari, dar și putere de decizie.

„Aveam, însă, să plec dintr-o companie sigură, cu funcții de responsabilitate pentru că mi s-a oferit această oportunitate: o companie franceză care venea acum 21 de ani să se instaleze pe piață (n.red fosta Cheque Dejeuner). Eu sunt a treia sau a patra care a venit în companie. Organizația s-a înființat în iunie 2002 și eu am venit în noiembrie, când erau deja câțiva colegi. Am căutat pe internet informații despre companie, am găsit lucruri interesante, dar era undeva la extreme față de felul cum găseam site-urile de afară chiar și acum 20 de ani, în comparație cu ceea ce se găsea sau se expunea de către companiile din România la vremea respectivă. Și m-a atras și am zis de ce nu. Interviurile au fost foarte interesante, cu doi domni din Franța”, povestește Elena Pap.

De peste două decenii, numele ei se leagă de Up România, pe care o conduce din 2005. Spune că a fost chimie și înțelegere de la început cu liderii din Franța, iar un impuls puternic a fost și faptul că organizația era nouă pe piața din România, ceea ce însemna că aportul pe care îl aducea putea fi mult mai mare. „N-a fost chiar așa de de simplu, dar nici greu”, spune liderul Up România.

Aceste lucruri m-au și poziționat foarte bine față de cei din Franța, drept pentru care după doi ani și jumătate m-au propus pentru postul de director general. A fost o surpriză din nou pentru mine. Prima dată eram director financiar, așa a început. Făceam multe lucruri pentru că întotdeauna la început de drum faci mai multe. Și asta este partea partea frumoasă care m-a atras. Nu era zi care să semene cu cealaltă. Elena Pap, director general al Up România

Elena Pap (stg.), director general Cheque Dejeuner (actualul Up România), și Francois Saint-Paul (dr.), ambasadorul Franței în România, participau la semnarea unei convenții de parteneriat în favoarea a două asociații non-guvernamentale românești - Asociația Valentina România și Asociația Ateliere Fără Frontiere, de către Fundația Grupului Cheque Dejeuner, compania Up România și Ambasada Franței (19 februarie 2015). Sursa foto: Agerpres

De la om de cifre la lider cu normă întreagă

În 2019, Elena Pap primește o validare care îi întărește poziția în cadrul grupului. În luna septembrie devine prima femeie director al unei filiale din cadrul grupului care primește un loc la masa membrilor din Comitetul Executiv al companiei franceze. Tot la începutul acelei toamne preia și conducerea operațiunilor pentru Republica Moldova, Bulgaria, Serbia și Grecia. Spune că nu a simțit impedimente doar pentru simplul fapt că este femeie, asta și datorită faptului că pentru Franța, Spania, Italia sau alte țări occidentale, puterea de decizie a femeilor este o normalitate, după cum explică liderul de la Up.

„Niciodată n-am simțit-o ca pe ceva care să mă blocheze. Că au mai fost situații, poate că da, dar nu, nu le-aș spune majore (...) În momentul în care orizontul a fost mult mai larg, să fii manager, să fii lider, presupune să știi din toate și să-ți alegi oamenii potriviți. Cred că provocările cele mai mari au venit din partea mea pentru că eu mi-am pus așteptări și țeluri foarte înalte. Îmi doream să obțin rezultate cât mai repede, cât mai bune”, își amintește Elena Pap.

La nivel de mentorat și îndrumare, Elena Pap spune că îl poate numi mentor pe directorul internațional al grupului, persoana care i-a înțeles atât greșelile, cât și nevoia constantă de a fi performant. Se mândrește cu faptul că este româncă, un popor despre care spune că își dorește să atingă excelența la nivel de business, chiar dacă mai are de lucrat la șlefuirea unor atribute cum este și răbdarea, de pildă, fără să încerce să accelereze mereu ritmul.

„Voiam să demonstrez tuturor că o femeie din România, din Europa de Est, poate să facă multe, că poți să depășești micile bariere. Dar aveai nevoie de un mentor, de un om care să te înțeleagă când faci o greșeală, să te sprijine când ai nevoie de suport și să te ghideze întotdeauna. Și într-adevăr mentorul meu a fost acest domn”, a spus Elena Pap.

Resetarea din 2020

Elena Pap spune despre ea că cea mai importantă schimbare a fost când a făcut trecerea de la om de finanțe la lider, unde provocarea majoră a fost să înțeleagă omul cu toate valențele lui, cu toate piesele pe care le are, ținând cont că el ia anumite decizii sau are o anumită idee în funcție de piesele lui. „Și cu cât puzzle-ul este mai complet, cu atât imaginea este mai clară. Asta nu înseamnă că cineva gândește greșit. Numai că lucrurile stau diferit și toată această experiență vine cu timpul”. Acest tip de mentalitate i-a fost un real sprijin în 2020, la venirea pandemiei, când totul s-a mutat dintr-odată acasă.

Niciodată nu-i usor. Nici în 2020 n-a fost ușor, cred că nimeni n-a fost pregătit ca de pe o zi pe alta să rămână acasă. Îmi aduc aminte că în prima săptămână de Covid eram pe Teams, pe Whatsapp, pe ce mai descopeream la vremea respectivă că ne poate ține în contact. Și era așa, ca o vacanță. Și am mai trecut o săptămână, și încă o săptămână, și o lună, și două, și nu se mai termina. Oamenii deveneau mai reticenți, mai temători. Când am început să revenim era o muncă titanică să-i convingi pe oameni că nu e niciun risc să vii, că așa e bine. Nimeni nu era pregătit pentru asta. Elena Pap, director general Up România

Primul an de pandemie s-a resimțit diferit pentru fiecare angajat. Între teamă și nevoia de echilibru, Elena Pap era convinsă de un singurul lucru: necesitatea de adaptare la vremurile actuale, într-un context în care oamenii aveau tendința să gândească și să acționeze așa cum o făceau înainte de pandemie. Însă multe chestiuni trebuiau învățate „din mers”, dar și dezvățate tot după același principiu.

„A fost momente în care ziceam că nu știu ce să fac, cum să-i redinamizez pe oameni (...) Și atunci trebuie să ne adaptăm foarte mult și nu-i ușor, pentru că toți ne dorim schimbarea, dar nu toți dorim să înceapă cu noi. Să vedem cum este la cel de lângă noi, să vedem cum s-a adaptat și dacă la el a reușit sau i-a fost bine atunci pot s-o fac și eu. Cât de bine și cât de repede reușești să-i îmbarci sau să-i convingi pe mai mulți dintre cei de lângă tine că trebuie să faci schimbarea asta? Cum reușești să o faci cu tine însăți? Îmi aduc aminte după șase luni de zile, aveam o ședință de business și trebuia să motivez oamenii, însă cei mai mulți aveau ecranele închise. E greu, cum să faci să ieși din zona asta? Nu ai un model, fiecare și-l descoperă”, a spus Elena Pap, făcând referire la ideea de work from home.

Însă oamenii s-au reîntors treptat la birou, mai ales după ce Up România s-a mutat într-un sediu nou, devenind chiriaș în clădirea U Center dezvoltată de One United Properties. La început prezențele erau timide, dar pe măsură ce a trecut timpul și pandemia a slăbit din intensitate, reconectarea fizică s-a realizat natural, până s-a ajuns la un stil de lucru hibrid.

Weekendul e pentru familie

Când conduci operațiunile de business ale mai multor țări, timpul liber sau cel petrecut cu familia este primul care are de „suferit”. Cel mai important este, însă, să primești înțelegerea și susținerea celor dragi, chiar și când ora de venit acasă nu mai e niciodată mai devreme de ora nouă seara, cum se întâmplă și în cazul Elenei Pap.

Timpul petrecut cu familia nu este mult, mai ales de când am și responsabilitatea câtorva filiale din zonă. Dar am o familie specială, ei sunt alături de mine, m-au înțeles întotdeauna, cred că m-au înțeles când nici eu nu mă înțelegeam și asta mi-a dat puterea să merg mai departe. Nu petrec mult timp cu ei, dar weekend-urile sunt pentru ei. Vacanțele sunt pentru ei. Este vorba de soțul meu, de fiica mea și de câțiva ani și de soțul fiicei. Facem unele vacanțe împreună, într-unele merg și singuri, dar weekend-urile sunt pentru familie. În timpul săptămânii este mai greu. Adică ora de ajuns acasă e undeva după nouă. Elena Pap, director general Up România

Odată ajunsă acasă, discuțiile despre job rămân de partea cealaltă a ușii. Deși nu s-a stabilit o regulă propriu-zisă în acest sens, Elena Pap spune că nu mai discută despre muncă atunci când ajunge acasă, acolo unde este întâmpinată de soț și de cei câțiva patrupezi care-și agită nervos cozile în așteptarea celuilalt stăpân.

„Am căței, nu pot să am și pisici pentru ca sunt foarte posesive. Dar am mai multi, am vreo șase... sau nu mai știu cați am, de fapt (râde). Doar unul este în casă, pe restul i-am găsit pe strada. Au ieșit în calea mea și probabil dacă m-au auzit pe mine înseamnă că trebuiau să ma găsească”, încheie Elena Pap, director Up România, Republica Moldova, Bulgaria și Grecia.

Sursa foto: Up România