Up România încurajează companiile să actualizeze suma care poate fi acordată angajaților prin cardul Up Cultură, după ce cuantumul maxim al acestui tip de beneficiu extrasalarial a crescut de la 170 de lei la 190 de lei, de la 1 octombrie 2022.

Potrivit Ordinului 2061/3318 din 21.09.2022, valoarea tichetelor culturale alimentate pe card, lunar sau ocazional, pentru semestrul al II-lea al anului 2022, crește la 190 lei/lună, respectiv 380 lei/eveniment. Prevederea va rămâne în vigoare și pentru lunile februarie 2023 și martie 2023.

Cardul Up Cultură este un instrument de plată cu ajutorul căruia salariații din România pot achiziționa produse și servicii culturale, inclusiv de la parteneri online, precum Cărturești, Elefant, CLB.ro, DOL.ro, Editura Arthur, etc. Cu tichetul cultural Up Cultură, beneficiarii pot achiziționa bilete la spectacole de teatru, proiecții cinematografice, concerte, târguri și expoziți, festivaluri, pot intra la muzee și parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor. De asemenea, cardul Up Cultură poate fi folosit pentru achiziția de cărți și manuale școlare, filme și albume muzicale în orice format, atât fizic, cât și online.

Prin intermediul acestui instrument de plată, Up România susține consumul de cultură în rândul salariaților din România. Oferind acest tip de beneficii, angajatorii vor avea echipe mai creative, mai empatice și mai implicate în activitatea de lucru. Tichetele culturale, ca majoritatea beneficiilor extrasalariale, au un impact major în ceea ce privește atragerea de angajați competenți, orientați către autoeducare și creștere. Salutăm această modificare a plafonului maxim pentru cardurile culturale și încurajăm angajatorii să actualizeze sumele acordate angajaților. Elena Pap, director general Up România

Cardul Up Cultură, emis de Up România, este dezvoltat sub licența Mastercard și dispune de tehnologia contactless, astfel că plățile mai mici de 100 de lei pot fi făcute fără a mai introduce codul PIN. Salariații pot solicita cardul cultural și prin intermediul platformei Up MultiBeneficii, iar tot prin intermediul platformei cardul poate fi alimentat.

Citeste si: Kaufland acceptă oficial plata cu tichetele sociale acordate de Guvern

Cardul Up Cultură vine cu o serie de avantaje fiscale atât pentru angajator, cât și pentru angajat. Contravaloarea tichetelor culturale acordate angajaților este deductibilă din impozitul pe profit al companiilor în limita a 5% din cheltuielile cu salariile personalului. Totodată, pentru salariați, tichetele culturale sunt exceptate de la plata contribuțiilor sociale aferente valorii lor.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: